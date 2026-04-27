10部春番必追清單！話題作《黃泉使者》、《史萊姆》《Re:0》S4回歸

2026年春季新番正式開播，本季不只有多部人氣續作強勢回歸，還有不少新作動畫話題爆棚，從異世界、校園戀愛、戰鬥奇幻到懸疑冒險，各類型作品齊發！

其中最受矚目的包含《關於我轉生變成史萊姆這檔事 第四季》、《Re：從零開始的異世界生活4th season 喪失篇》、歡迎來到實力至上主義的教室 4th Season 2年級篇 第一學期》等超人氣續作，以及《黃泉使者》、《主播女孩重度依賴》等討論度超高新作。以下為您介紹10部春季動畫強檔。

文章目錄 2026春番必追1：《關於我轉生變成史萊姆這檔事 第四季》

2026春番必追2：《關於我在無意間被隔壁的天使變成廢柴這件事2》

2026春番必追3：《Re：從零開始的異世界生活 4th season 喪失篇》

2026春番必追4：《歡迎來到實力至上主義的教室 4th Season 2年級篇 第一學期》

2026春番必追5：《黃泉使者》

2026春番必追6：《杖與劍的魔劍譚》第二季

2026春番必追7：《夜櫻家大作戰》第二季

2026春番必追8：《入間同學入魔了！》第四季

2026春番必追9：《我和班上第二可愛的女生成為朋友》

2026春番必追10：《主播女孩重度依賴》

2026春番必追1：《關於我轉生變成史萊姆這檔事 第四季》

《關於我轉生變成史萊姆這檔事》第四季。圖/MyVideo提供

由 中山敦史 執導、8bit 製作， MyVideo 每週五23:00播出。

CV：岡咲美保 、 豐口惠 、 前野智昭 、 古川 慎 、 千本木彩花

本季故事聚焦魔國聯邦開國祭之後，魔王利姆路開始推動「人魔共榮圈」，試圖打造人類與魔物共存的世界。然而，利姆路勢力壯大，也讓各國與舊勢力開始警戒，尤其前勇者格蘭貝爾與其孫女瑪莉安貝爾，將成為利姆路的新敵人。另一方面，魔王雷昂也將在黃金鄉展開新的行動。

第四季被視為《史萊姆》系列的重要轉折，不再只是建國與外交，而是正式進入勢力衝突與魔王對決篇章，也是本季最具霸權相的異世界續作之一。

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2026春番必追2：《關於我在無意間被隔壁的天使變成廢柴這件事2》

《關於我在無意間被隔壁的天使變成廢柴這件事2》。圖/MyVideo提供

由 王麗花 執導、project No.9 製作， MyVideo 每週五22:00播出。

CV：八代拓 、 白石晴香

第二季延續藤宮周與椎名真晝正式交往後的甜蜜日常，從手作料理、浴衣約會到彼此療癒過去傷痛，兩人逐漸從曖昧走向穩定戀人關係。相比第一季主打「隔壁天使」的戀愛感，本季更著重在交往後的互動與成長。也讓第二季備受期待。

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2026春番必追3：《Re：從零開始的異世界生活 4th season 喪失篇》

《Re：從零開始的異世界生活 4th season 喪失篇》。圖/MyVideo提供

由 篠原正寬 執導、WHITE FOX 製作，MyVideo 每週三22:00播出。

CV：小林裕介 、 高橋李依 、 新井里美 、 岡本信彥

在水門都市樸利斯提拉之戰後，昴雖然贏得勝利，卻失去了許多重要之物。雷姆陷入沉睡、庫珥修失去記憶、由里烏斯被奪去名字，為了尋找拯救方法，昴與夥伴們將前往位於奧吉拉沙丘最深處的「普萊迪斯監視塔」。

本季的「喪失篇」是《Re:0》系列公認最沉重也最關鍵的章節之一，不只世界觀全面展開，也會揭露更多關於賢者、魔女與昴能力的真相。原作小說最新卷數仍穩居銷量榜前列，可見人氣依舊強勁。

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2026春番必追4：《歡迎來到實力至上主義的教室 4th Season 2年級篇 第一學期》

《歡迎來到實力至上主義的教室 4th Season 2年級篇 第一學期》。圖/MyVideo提供

由 野亦則行 執導、株式會社雲雀工作室 製作，MyVideo 每週三21:30播出。

CV：佐藤未奈子 、 佐伯伊織 、 坂田將吾 、 江頭宏哉

綾小路等人升上二年級後，除了班級排名重新洗牌，新生中還混入了 White Room 派來的刺客，讓原本就充滿鬥智與權謀的校園，再度變得危機四伏。

第四季將正式進入二年級篇，也是原作粉絲期待已久的重要篇章。校園心理戰、階級競爭與綾小路的布局，都將迎來更高強度的升級。

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2026春番必追5：《黃泉使者》

《黃泉使者》。圖/MyVideo提供

由 安藤真裕 執導、BONES 製作，MyVideo 每週六22:30播出。

CV：小野賢章 、 宮本侑芽 、 中村悠一 、 久野美咲

本作由《鋼之鍊金術師》作者 荒川弘 創作，講述少年尤爾與雙胞胎妹妹阿薩，在隱藏巨大秘密的村莊中，逐漸揭開「使者」與龍鳴之謎的故事。

因為有荒川弘原作加上骨頭社製作，《黃泉使者》從動畫化消息公開起就被視為2026春番霸權候選之一。世界觀、角色魅力與戰鬥畫面都備受期待，也是不少動漫迷心中的本季黑馬。

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2026春番必追6：《杖與劍的魔劍譚》第二季

《杖與劍的魔劍譚 第二季》。圖/MyVideo提供

由 吉原達矢 執導，Actas 與 BN Pictures 共同製作，MyVideo 每週日16:30播出。

CV：關根明良 、 柿原徹也 、 河西健吾 、 關智一 、 遊佐浩二 、 天崎滉平

故事描述無法使用魔法的威爾，憑藉自身努力與劍術，在魔法學院中一步步往上爬，只為了與成為「至高五杖」的初戀愛爾法莉亞再會。

第二季將持續描寫威爾如何在魔法至上的世界中，以「戰士」身分打破天賦限制，也因王道熱血與成長元素，成為本季最值得期待的奇幻冒險作品之一。

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2026春番必追7：《夜櫻家大作戰》第二季

《夜櫻家大作戰 第二季》。圖/MyVideo提供

由 湊未來 與 中津川孝廣 執導，SILVER LINK. 製作，MyVideo每週日17:00播出。

CV：川島零士 、 本渡楓 、 小西克幸 、 鬼頭明里 、 興津和幸 、 悠木碧

在解決蒲公英事件後，夜櫻家迎來短暫和平，但新的任務與謎團也隨之展開。太陽將挑戰銀級特務考試，而六美的父親夜櫻百也正式現身，帶來更大的家族危機。

第二季除了延續諜報、動作與搞笑風格外，也會更深入描寫夜櫻家的過去與親情羈絆。

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2026春番必追8：《入間同學入魔了！》第四季

《入間同學入魔了！第四季》。圖/MyVideo提供

由 森脇真琴 與 辻橋綾佳 執導，BN Pictures 製作，MyVideo每週六19:00播出。

CV：村瀬歩 、 木村良平 、 朝井彩加

第四季將聚焦問題兒童班迎戰音樂祭，為了讓全班13人都達成階級4，入間與同學們必須全力以赴，挑戰過去從未有過的高難度舞台演出。

系列一直以歡樂校園、角色群像與熱血成長著稱，本季音樂祭篇也被視為最適合動畫化的高潮之一。

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2026春番必追9：《我和班上第二可愛的女生成為朋友》

《我和班上第二可愛的女生成為朋友》。圖/MyVideo提供

由 橘秀樹 執導、CONNECT 製作，MyVideo每週二23:30播出。

CV：石谷春貴 、 石見舞菜香 、 鈴代紗弓 、 長谷川育美

本作講述邊緣男主角前原真樹，與被譽為「班上第二可愛」的朝凪海成為朋友，並逐漸發展出曖昧情愫的青春戀愛故事。

比起常見的校園戀愛作品，本作以「第二女主角」視角切入，題材相對新鮮，也是不少輕小說粉絲相當期待的作品。

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2026春番必追10：《主播女孩重度依賴》

《主播女孩重度依賴》。圖/MyVideo提供

由 中島政興 執導、Yostar Pictures 製作，MyVideo 每週日00:30播出。

CV：川口莉奈 、 永瀨安奈 、 椎名櫻月

改編自同名獨立遊戲，故事圍繞渴望被認同、想成為最強直播主的少女「超天醬」，以及陪伴她走過30天直播人生的「阿P」。

原作遊戲自2022年推出後累積下載突破300萬次，相關樂曲播放量超過4億次，堪稱近年最具代表性的網路文化作品之一。動畫版將以全新劇情與角色詮釋，勢必再掀起一波話題。

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