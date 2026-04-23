《攻殼機動隊》士郎正宗「賽博龐克」經典神作動畫回歸！全新呈現追求原畫精神

全新動畫 賽博龐克科幻經典《攻殼機動隊 THE GHOST IN THE SHELL》由Science SARU製作

漫畫家士郎正宗於1989年首次連載的日本漫畫作品《攻殼機動隊》，於出版37年後，由Science SARU全新製作改編動畫影集，畫風高度還原漫畫原作，完整動畫作品將於2026年7月正式播映。

《攻殼機動隊》講述經歷兩次世界大戰後的2040年代，日本「新濱市」步入全面義體化時代。人類透過電子腦連結網絡，雖獲得便利，卻也面臨腦部入侵、記憶竄改等新型電子犯罪，因此，首相直屬的「公安九課」──攻殼機動隊，應運而生。由全身義體化的駭客天才「少佐」草薙素子率領，在反烏托邦的賽博龐克世界中打擊高科技犯罪。本作以精密的科技考據著稱，深深刻畫「靈魂與軀殼」的哲學思辨，不僅預言了諸多現代科技，更成為全球「硬科幻」影視的啟蒙標竿。

《攻殼機動隊》日版第1集單行本封面。圖/講談社

攻殼機動隊 Complete Box，內含《攻殼機動隊1》、《攻殼機動隊2》、《攻殼機動隊1.5》及台灣版限定書盒＋海報。圖/臉譜出版

動畫消息釋出後，原作漫畫家士郎道地透過《攻殼機動隊》官方帳號X向觀眾問候：「就動畫改編方面來說，這部最新的《攻殼機動隊》是繼押井守、神山健治和黃瀨和哉之後的第4版本。若以系列細分，則是繼《攻殼機動隊》和《攻殼機動隊：無罪》、S.A.C.系列分為第1、2，和SSS季、ARISE系列新劇場版、以及SAC_2045系列（分為第1&2季）的第10個版本。若從製作團隊的變更來看，也可以被視為「第2代」作品的首部作品。還請原諒原作漫畫年代久遠（對不起），但仍希望這部動畫能以某種方式，成為您欣賞的另一部優秀視覺作品。」

《攻殼機動隊》同時入選2026年法國安錫國際動畫節（Annecy International Animation Film Festival），前兩集動畫將於6月動畫節期間進行首播，製作團隊也將針對製作過程進行講座分享。全新動畫《攻殼機動隊 THE GHOST IN THE SHELL》將於2027年7月起上架於Amazon Prime Video。

台灣出身動畫師負責部分角色及背景動畫

《攻殼機動隊 THE GHOST IN THE SHELL》第1彈 PV

《攻殼機動隊 THE GHOST IN THE SHELL》第2彈 PV

《攻殼機動隊 THE GHOST IN THE SHELL》主視覺宣傳圖

《攻殼機動隊 THE GHOST IN THE SHELL》。圖/攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL｜TVアニメ公式 @thegits_anime

《攻殼機動隊 THE GHOST IN THE SHELL》。圖/攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL｜TVアニメ公式 @thegits_anime

《攻殼機動隊 THE GHOST IN THE SHELL》。圖/攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL｜TVアニメ公式 @thegits_anime

《攻殼機動隊 THE GHOST IN THE SHELL》。圖/攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL｜TVアニメ公式 @thegits_anime