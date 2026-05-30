《陰魂旅社》NEON出品最新恐怖力作！愛爾蘭名導取材自民間傳說

《陰魂旅社》詭異視覺締造觀眾心中揮之不去的夢魘

性格孤僻、不近人情的小說家歐姆鮑曼（亞當史考特飾演），帶著父母骨灰，來到偏遠陰鬱的愛爾蘭鄉間，重返父母曾經最幸福的地方。他入住父母當年度蜜月的古老旅館，卻被旅館員工告知，這間旅館流傳著一則禁忌傳說，有一位古老女巫，長期徘徊在「蜜月套房」，而那間套房早就被封鎖並列為禁區，所有人都被警告絕對不能靠近。起初，歐姆對此不以為意，但當旅館接連出現離奇失蹤事件，他也逐漸產生詭異幻覺，彷彿那個傳說正滲入他的思緒，將他一步步拖入潛伏著超自然能量的噩夢深淵。電影《陰魂旅社》將於6月17日上映。

《凶器》、《宿劫》製作團隊打造年度驚駭懼獻

以《鬼把戲》（Caveat）與《怪事》（Oddity）兩部令人驚豔的恐怖懼作，成為備受期待與關注的「愛爾蘭恐怖名導」達米安麥卡錫（Damian McCarthy），再度身兼編劇與導演，帶來最新恐怖新作《陰魂旅社》（Hokum）。

電影創作方面，他始終秉持撰寫「吸引他的事物」，而非「他所熟悉的事物」。深深著迷於《鬼店》（The Shining）、《1408》、《驚懼旅舍》（The Innkeepers）等片的他，在開始思考題材時，發現「鬧鬼旅館」概念看似傳統，實際上卻已經多年沒人深入拍攝過。同時，他認為旅館具備適合發展成故事的封閉環境，並擁有老闆、經理、行李員、園丁等多樣化人物，能夠自然讓角色成形，並進一步構築出故事背景。同時，他特別喜愛「一個人試圖撐過夜晚」的故事型態，在面對時間與空間的威脅，壓迫感會加倍強烈，而且即使撐過夜晚，最終能否安全存活也是未知數，因此他將兩項概念混合，展開本片劇本編撰。

《陰魂旅社》。圖/采昌國際多媒體

《陰魂旅社》。圖/采昌國際多媒體

編撰過程中，他結合多種恐懼元素，將成長過程在愛爾蘭聽聞的離奇傳說與古老神話吸收、融入，也將兒時觀賞節目時，感到詭異不安的黏土、木偶、公仔等物品加入，讓觀眾隨之體驗到被陰影糾纏的不適感。此外，身為資深恐怖片迷，他也十分享受在觀賞恐怖片時，能夠「猜錯」導演安排的驚嚇意圖，喜愛如此顛覆套路的設計。因此，他在這次創作時，嘗試達到同樣效果，讓觀眾在以為僅是傳統恐怖結構、鬧鬼旅館設定、熟悉驚嚇橋段時，跳脫單純重複的套路，在最後一刻彷彿看穿觀眾的期待，利用意想不到的形式來製造驚嚇，締造觀眾心中的全新夢魘。

本片也集結才華洋溢的幕前幕後團隊，並請來以心理驚悚影集《人生切割術》（Severance）廣獲讚譽的知名男星亞當史考特（Adam Scott）領銜主演，呈現出他少見的陰暗形象，帶來演員生涯最不寒而慄的演出。此外，也攜手《凶器》（Weapons）與《宿劫》（Barbarian）製作團隊，以及「金獎製造機」NEON，共同推出這部年度恐怖話題懼作，絕對是恐怖片迷不能錯過的精采佳作！

《陰魂旅社》。圖/采昌國際多媒體

《陰魂旅社》。圖/采昌國際多媒體