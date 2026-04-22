《你是不會當樹嗎》梁朝偉首部主演歐洲電影 在寂靜中與植物溝通

歐洲藝術電影《你是不會當樹嗎》（Silent Friend）是一部德國、法國和匈牙利共同製作的劇情長片，由匈牙利名導伊爾蒂蔻．恩伊達（Ildikó ENYEDI）執導、影帝梁朝偉領銜主演，於台北金馬影展首次在台播映，4月17日已正式全台上映，日前導演及影帝也親自來到台灣與廣大影迷近距離互動，舉辦多場影人映後座談，針對最新力作展開討論及回應，讓影迷對這場「與植物對話」的嶄新觀影體驗有更多的迴響及體悟。

《你是不會當樹嗎》拍攝於德國馬爾堡，梁朝偉所飾王博士是一位性格內斂的香港神經科學家，這是導演伊爾蒂蔻特別量身打造的角色，也是梁朝偉首部擔綱主演的歐洲電影。

電影主要場景設定在一座擁有百年歷史的古老植物園，隨著鏡頭聚焦在一棵具有200多年歷史的銀杏樹，看見人類社會跨越三個世代的荏苒時光。王博士來到德國，卻因疫情緣故，困在馬爾堡大學校園內，在植物溝通科學家愛麗絲（蕾雅．瑟杜 飾）的指導下，意外地開展了一場研究生命科學與植物感知的實驗，更「遇見」了銀杏樹所觀看過、留下有關人類的紀錄。

《你是不會當樹嗎》（Silent Friend）。圖/PANDORA FILM Produktion

該片在第82屆威尼斯影展首映後大放異彩，更榮獲威尼斯影展國際影評人費比西獎、馬斯楚安尼獎等六項大獎，以及芝加哥國際影展銀雨果獎 最佳攝影獎，其中飾演20世紀初德國高材生「格蕾特」一角的瑞士演員露娜．韋德勒（Luna Wedler）也獲得馬切洛．馬斯楚安尼獎最佳新進演員獎，備受關切矚目。電影《你是不會當樹嗎》現正熱映中，更多電影場次資訊，可參考海鵬影業及各大影城官方網站。

劇情簡介

德國一座中世紀大學城的植物園中，一棵古老的銀杏樹靜靜矗立著。這個沉默的見證者，見證著三個時代中、人們與自然之間的深層聯結：

── 1908 年，才華橫溢的女學生格蕾特（露娜．維德勒 飾）帶著科學熱忱，在科學界由男性主導的年代，她試圖衝破性別枷鎖，透過植物攝影發現銀杏樹隱藏在微觀自然中的神聖規律。這棵銀杏樹也見證了女性與科學的覺醒。

── 1972 年，性格孤僻的學生漢內斯（恩佐．布魯姆 飾），為愛去照料一盆天竺葵，開始察覺植物也有獨特的感知能力。這份對植物的感知與連結，除撫慰了他的孤獨，更改變了他對世界與自我關係的看法。

── 2020 年，全球因疫情變得寂靜。神經科學家王教授（梁朝偉 飾）被困在空無一人的馬爾堡大學校園，開始與古老的銀杏樹產生靈魂的共鳴。他在植物學家愛麗絲（蕾雅瑟杜 飾）的啟發下，開始一場結合生命科學與植物感知的實驗，發現百年前格蕾特的女性影像與漢內斯對生命的感知，如同年輪般、封存在這棵樹的記憶裡。

這三個不同時代的孤獨靈魂，在銀杏樹的葉落與光影中，完成一場跨時空交匯。他們在大自然的見證下，被大自然靜謐、永恆且神祕的力量所改變，進而省思了生命的意涵。

《你是不會當樹嗎》（Silent Friend）。圖/PANDORA FILM Produktion

《你是不會當樹嗎》（Silent Friend）。圖/PANDORA FILM Produktion

《你是不會當樹嗎》（Silent Friend）。圖/PANDORA FILM Produktion

《你是不會當樹嗎》（Silent Friend）。圖/PANDORA FILM Produktion

《你是不會當樹嗎》。圖/海鵬影業