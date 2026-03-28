《鏡之第三樂章》柏林影后苦練鋼琴細膩演繹 以「風」隱喻家庭情感暗流

德國名導克里斯汀佩佐首度轉戰坎城，電影《鏡之第三樂章》揭開創傷的情感迷宮

德國當代最具代表性的作者導演克里斯汀佩佐，以《過境情謎》、《水漾的女人》、《野火蔓延時》等作品奠定其在國際影壇的地位，多年來幾乎成為柏林影展的常客，2025年他卻首度帶著全新長片《鏡之第三樂章》登上2025年坎城影展導演雙週單元做世界首映。這部由柏林影后寶拉貝爾主演的作品，延續導演極簡而詩意的風格，以細膩的心理描寫與若隱若現的懸疑氛圍，迅速成為坎城影展各影評人們與影迷熱議的焦點。電影片名靈感來自法國知名作曲家拉威爾（Maurice Ravel）的鋼琴曲，也象徵電影如同一段逐漸展開的樂章，在靜謐與不安之間慢慢推進。

故事描述鋼琴系學生蘿拉在一次週末出遊途中，意外捲入一場嚴重車禍。她奇蹟似地毫髮無傷，但男友卻因此喪命，突如其來的事故讓她陷入巨大的震驚與空虛。就在她徬徨之際，一名在事故現場目擊一切的婦人貝蒂主動伸出援手，帶她回到位於德國鄉間的家中暫住。然而，這個看似平靜而溫暖的家庭，逐漸顯露出微妙而難以言說的秘密之中。

導演克里斯汀佩佐向來擅長描寫人物之間曖昧而難以言說的情感關係，從《回不去的時光》、《為愛出走》到《水漾的女人》，他的作品往往在現實與心理之間 構築出一種微妙的張力。在電影《鏡之第三樂章》中，他再次以克制而精準的鏡頭語言，描繪角色之間看似平靜卻暗潮洶湧的互動。人物之間的沉默、停頓與眼神交流，逐漸堆疊出一種令人屏息的氛圍，彷彿一場隨時可能失控的情感實驗。

《過境情謎》到《鏡之第三樂章》，影后寶拉貝爾再度化身佩佐電影宇宙的謎樣女人

長年與佩佐合作的寶拉貝爾，則再次展現其極具層次的演技魅力。自2018年的《過境情謎》以來，她逐漸成為導演電影宇宙中不可或缺的靈魂人物。佩佐筆下的女性角色往往帶有某種希區考克式的神秘氣質，在愛情、歷史與創傷之間徘徊，既脆弱又堅韌。在《鏡之第三樂章》中，寶拉貝爾以極為細膩的表演，詮釋一名在事故後重新尋找自我位置的女性，讓角色的困惑與掙扎在細節之中自然流露。為了更貼近角色設定，寶拉貝爾在拍攝前重新開始鋼琴訓練。

她坦言拉威爾的樂曲難度極高，但透過音樂練習，她逐漸理解蘿拉內心的情緒狀態。對她而言，鋼琴不只是角色的技能，更像是一種與世界重新建立連結的方式，也成為電影情緒流動的重要象徵。電影拍攝地選在距離柏林數小時車程的布蘭登堡鄉間。導演特別挑選了一棟帶有寬闊門廊的老屋作為主要場景。這個面向街道的門廊，象徵對外界與夢想的開放，同時也暗示家庭內部難以隱藏的情感裂痕。佩佐指出，這片地區的歷史曾充滿「想離開卻不得不留下」的矛盾情緒，而這樣的氛圍也深深影響了整部電影的氣質。

《鏡之第三樂章》。圖／光年映畫提供

《鏡之第三樂章》同時被視為佩佐近年「元素三部曲」的最終篇章。繼《水漾的女人》象徵「水」，以及《野火蔓延時》象徵「火」之後，本片則在拍攝過程中逐漸形成第三個元素—「風」。拍攝期間持續吹拂的強風讓樹木與人物的髮絲始終在動，也為整部作品增添了一種難以安定的流動感。以極簡敘事與心理張力交織而成，《鏡之第三樂章》既是一段關於創傷與重生的故事，也是一場關於孤獨、依附與身份投射的情感寓言。導演克里斯汀佩佐以冷靜而詩意的影像語言，讓觀眾在看似平靜的日常之中，逐漸察覺潛伏其中的情感暗流。

在寶拉貝爾極具感染力的演出帶領下，電影如同一首緩慢堆疊情緒的樂章，將觀眾一步步引入人物內心深處。當關懷與依附的界線逐漸模糊，每個人都可能在不知不覺間被捲入他人的情感世界。這部兼具詩意與心理張力的作品，不僅再次證明佩佐在當代作者電影中的重要地位，也勢必成為影迷與影評人今年最難忘的電影體驗之一。《鏡之第三樂章》即將於4月2日於全台正式上映。

《鏡之第三樂章》。圖／光年映畫提供