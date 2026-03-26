《愛在每一天》上映10天票房衝破1.25億 細剖愛情崩解軌跡

菲律賓影壇實力派組合 大銀幕共譜甜蜜又苦澀的愛情旅程

《愛在每一天》透過一對久別重逢的戀人，回望一段曾經深刻卻逐漸崩解的愛情。電影層層堆疊情感與記憶，重新思考愛情在時間流逝中的模樣，也映照出每個人在關係裡可能經歷的掙扎與成長。本作由艾琳維拉莫自編自導，精準而寫實的關係刻劃引發共鳴，在菲律賓首映便吸引大量觀眾入場，更在上映不到二週的時間內，票房突破 1.25 億，成為2026年菲律賓首部票房破億的電影。

飾演女主角艾莉的菲律賓知名實力派演員安妮柯蒂斯，曾出演多部膾炙人口的作品，如菲律賓版《雖然是精神病但沒關係》、《妳是唯二》等，在票房與口碑上屢創佳績，不僅使她受到許多觀眾的喜愛，更逐漸開啟國際知名度。而在《愛在每一天》中，細膩演譯出角色在感情中的迷惘，展現親密關係中的平衡拉扯。

此外，飾演男主角艾瑞克的耶利哥羅薩雷斯，在東南亞擁有廣大粉絲族群，並有「亞洲戲劇王子」之稱，曾以電影《Alagwa》榮獲國際影展肯定，在本作中穩定且極具張力的演出亦受到影評與觀眾讚譽。《愛在每一天》在破碎而交錯的回憶之中，重新拼湊兩人從相遇、相愛到逐漸遠離彼此的軌跡，也將帶領觀眾看見這段感情間最美好、也最不堪的一面。

菲律賓電影《愛在每一天》導演艾琳維拉莫（Irene Villamor）同時是編劇，擅長刻畫細膩的情感層次，與角色人物的內心世界，曾執導著名作品包括《雨你邂逅》、《心碎假日營》等。她的電影以親密的敘事方式、寫實的風格出發，甜蜜中流露出苦澀的真相，刺痛著每一個曾身處戀愛關係中的人，不僅深受影評人肯定，也在票房與觀眾口碑上屢創佳績。

菲律賓當紅流行樂團 Cup Of Joe 演唱電影主題曲〈Multo〉

電影《愛在每一天》主題曲〈Multo〉由菲律賓流行搖滾樂團Cup Of Joe所演唱，溫柔而帶著惆悵的旋律與歌詞，為故事增添了更多情緒的渲染力。〈Multo〉成為首支打入Billboard Global 200 榜單的菲律賓藝人歌曲，同時，他們也被 Spotify Philippines評為「年度最佳本地藝人」與「年度最佳本地團體」，而電影主題曲〈Multo〉與片頭曲〈Tingin〉則分別名列年度最佳本地歌曲第一名與第七名。

劇情簡介

如果再愛一次，我們會不會做出不同選擇？時間讓記憶變得支離破碎...... 在分開的十年後，艾瑞克與艾莉再次相遇。那段從未真正結束的愛情，始終停在心裡某個位置，艾瑞克試圖在回憶裡重新拼湊他們的愛情——從初遇時的悸動、共享生活的親密，到那些無聲累積的裂縫。當愛從激情轉為日常，當「我們」逐漸被「我」取代，他開始懷疑：愛情的消逝，是否總在我們尚未察覺之前就已經悄然地發生？

《愛在每一天》。圖／希望影視

《愛在每一天》。圖／希望影視

《愛在每一天》。圖／希望影視

《愛在每一天》。圖／希望影視

《愛在每一天》。圖／希望影視

《愛在每一天》。圖／希望影視