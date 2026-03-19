《咒死你》台日合作驚悚恐怖片 探討社群網路詛咒的散播度與渲染力

日本鬼才導演與台團隊共創驚悚新片 楊宇騰、海津雪乃聯手出演

即將在4月10日上映的日本驚悚恐怖電影《咒死你》，是由日本鬼才導演宇賀那健一的最新創作，曾經導過《愛到殺必死》《我們都是宇宙人》《我是惡魔內臟中的犧牲品》等邪典電影，受到許多愛看驚悚類型電影觀眾的喜愛！這也是宇賀那健一首次結合台日的拍片團隊、演員以及跨國拍攝的恐怖電影，集結了日本甜美女星海津雪乃、台日混血人氣男星楊宇騰（YU）、台灣演員邵奕玫、大谷主水（夢多）、范瑞君多位演員。

導演也在電影中陳述了現代人對於手機、社群媒體的黏著度，同時在社群背後想要主掌自己的發言權，但是卻也給人省思，到底躲在鍵盤後面的是什麼？《咒死你》在預告中看到海邊的無名女屍，接著男主角楊宇騰則說出：「這裡的人相信那個詛咒，實際上也有不少人因此喪生。」同時在影像上看到許多的靈異現象、血腥畫面、隱藏身後的女鬼和敲打紙紮人的畫面，到底這背後有什麼不為人知的可怕內幕？

社群網路詛咒將恐懼延伸 背後隱含社會深層咒怨

《咒死你》導演宇賀那健一以獨特的視覺美學著稱，這次他特別將場景橫跨台日兩地，讓台灣觀眾們看到日本的都市感加上運鏡與角色的連結把片中詭異氛圍充分展現。由於導演對於台灣恐怖電影的喜愛和偏好，也特別邀請了台灣票房電影《咒》的美術團隊，他們負責操刀所有在台灣恐怖氛圍的呈現。同時宇賀那健一也表示：「社群媒體的恐懼是不分國界的。台灣特有的宮廟文化與狹窄巷弄，與日本的都市疏離感結合後，產生了一種前所未有的壓迫感。」這也是《咒死你》從預告中就想要傳遞給觀眾的感受！

電影簡介

在東京工作的璃子，某天不經意在台灣友人的社群照片中，看見「夠了！你們全部都去死」的詭異留言，照片陰暗角落，更悄悄站著㇐名長髮披面的紅衣女子。不安的璃子透過前男友，意外得知友人其實早在半年前離奇逝世，死因不明，然而帳號卻持續更新，語氣宛如陌生人。好奇驅使下，璃子室友也嘗試到社群下留言，卻收到一段毛骨悚然的致命影片，讓璃子不得不前往臺灣，試圖找出神秘詛咒背後的真相……。

《咒死你》在東京工作的璃子（海津雪乃 飾演）。圖／ 壹壹喜喜電影

《咒死你》從海灘上的無名女屍展開一場驚悚之旅。圖／ 壹壹喜喜電影

《咒死你》在台灣充滿氣氛的市場內取景。圖／ 壹壹喜喜電影

《咒死你》日系風格恐怖電影探討沉溺網路迷思。圖／ 壹壹喜喜電影

《咒死你》由日本女星海津雪乃與楊騰宇一起合演。圖／ 壹壹喜喜電影

《咒死你》。圖／ 壹壹喜喜電影