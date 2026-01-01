2025年Alan評選十大電影：打敗《超人》與《鬼滅》，《罪人》恐佈奇幻奪冠

終於又來到年末了，照例還是選一下今年看到的新片中哪些是我個人所愛或是受到啟發與感動作品，完全是個人喜好，以今年於院線上映、串流上架或在影展放映的作品為主。排名按照順序：

1、《罪人》Sinners（萊恩庫格勒）

導演萊恩庫格勒（Ryan Coogler）在既有的類型套路上，玩出大膽新鮮的元素，將恐怖驚悚、種族歷史與強烈音樂元素巧妙混搭，在混合類型裡闡述創作核心，透過電影講黑白種族歷史血淚的嚴肅議題，但又加進超現實、娛樂性十足的恐佈奇幻元素，《罪人》不僅是描繪黑人歷史的奇幻寓言，也是一齣音樂政治的娛樂之作。那幕長達五分鐘的黑人音樂跨越古今，穿梭時空，近乎神奇的超現實名場，真是年度奇觀。電影刻意落在某個段落收尾與片尾彩蛋（真的不要太早離開戲院），無疑就是要強調黑人文化（音樂）如何在悠長的歷史中從白人的剝削壓迫持續傳承，那長生不死的吸血鬼就是那些歷史傷痕的鬼魂，永遠提醒警世著人們。

《罪人》。圖/華納兄弟提供

2、《一戰再戰》One Battle After Another（保羅湯瑪斯安德森）

保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）以162分鐘的篇幅，鋪陳一段包含強烈種族議題，既有私密情感又充滿政治寓言行的動作史詩，以類似70年代風格的政治驚悚動作類型，父女相依為命的親情、仇家契而不捨的追捕，當中更包裹著血緣恩仇的複雜牽扯，緊湊高張力的節奏、火花四射的情節轉折（最後西部起伏公路的對決設計真是精彩）。導演將荒謬喜劇、政治寓言、黑色驚悚與高強度爆破動作融為一體這樣看似主流商業類型的通俗元素，PTA 以創作能量賦予一種更高層次的詮釋視角，這是關於國家命運、種族移民的當下政治寓言。

《一戰再戰》。圖/華納兄弟提供

3、《國寶》Kokuho（李相日）

電影改編自吉田修一創作的同名小說，導演李相日把視覺美感的體驗做的極致，成功將把傳統戲曲表演轉譯為鏡頭視覺的電影語言。技術面可說近乎完美，簡直是日本電影工業的頂尖展示，光影色彩精緻雕琢，鮮紅、藍灰、黯黑、雪白，美不勝收，尤其壓軸場「鷺娘」堪稱主角技藝集大成之作，場面調度與情感渲染力令人屏息。藝術有時候就像是片中主角看到宛如黑暗中一瞬之光的燦爛存在，而那種沈浸忘我彷彿一切苦痛都得到救贖，而這就是藝術令人感動的之處。

《國寶》。圖/傳影互動

4、《左撇子女孩》Left-Handed Girl（鄒時擎）

影像流動鮮豔，光影詩意，充滿靈活機動的臨場感，這是如此充滿台灣特色但又很不像台灣電影的台灣電影。電影透過三代女性在父權社會的掙扎，呈現重男輕女與家庭責任，甚至是父權迷信的沉重包袱（左手是「魔鬼手」的迂腐觀念）讓。電影有著不同於一般台灣導演拍攝台灣故事的視角，在寫實上輕盈，深沈卻又溫暖，某些部分又荒誕獵奇，多種味道（風貌），就像是夜市百味紛呈。動人好看，年度華語最佳。

《左撇子女孩》。圖/光年映畫提供

5、《有用的鬼》A Useful Ghost（林金偉）

取材自泰國經典的「幽鬼娜娜」的鬼故事架構，但是議題元素豐富飽滿，荒誕奇情。電影絕非一般的泰國奇幻喜劇，類似阿比查邦（Aphichatphong Wirasetthakun）的幽冥沉緩加上奉俊昊對於國族寓言的黑色幽默。電影從傳統的奇幻愛情開延伸至整個國族社會的荒誕寓言，既有恬淡靜謐的幽冥日常，也有滑稽獵奇的人鬼共處，影片將鮮明的酷兒元素與陰陽生死呼應對照，《有用的鬼》在其實更大更深沉的政治威權暴力的議題背景下，無論當人或做鬼，都不能被抹去被欺壓的歷史記憶，那宛如大亂鬥的群鬼復仇奪回尊嚴的橋段，將這份荒誕奇情誇張到極致，這不只是單純的奇幻喜劇了。

《有用的鬼》。圖/傳影互動

6、《鬥牛場的午後孤寂》Afternoons of Solitude（亞柏賽拉）

亞柏賽拉（Albert Serra）的《午後的孤寂》是一部以極端真實視覺呈現西班牙傳統鬥牛儀式的殘酷紀錄片，亞柏賽拉一向以反傳統敘事與反刻意的角色心理描寫著稱，他展現數位攝影時代的影像形式的創作美學實驗。全片僅有三種場景：鬥牛場、車上、飯店，鏡位幾乎固定不動，僅靠景框中人物與事件的變化產生張力（鬥牛士的直挺帥氣與脆弱疑惑，鬥牛們的傷痕累累、垂死掙扎與鮮血直流），展現「形式主義」的風格。這種創作方式模糊了紀錄與劇情的界線，也體現出數位紀錄片時代的趨勢：不再強調影像的真實證明，而是靠創作者去建構觀看本身的感知體驗。賽拉不對鬥牛的對錯善惡提出價值立場，他反而將一切不帶批判的擺在觀眾面前，觀眾凝視儀式的道德限度，各自解讀。

《鬥牛場的午後孤寂》。圖/擷取自IMDb

7、《關於夢（性與愛）》Drømmer（達格約翰豪格魯德）

導演達格約翰豪格魯德(Dag Johan Haugerud)透過文學創作與敘述式旁白，讓《關於夢（性與愛）》細膩地揭示虛構與真實之間的曖昧界線。片中少女喬安娜 Johanne 以私密且曖昧不明的自述文字(旁白)，透過畫外音來成為電影從頭到尾的一種主要敘事聲音（主觀且非客觀地），內容盡是對於這場師生愛慕之情的描繪，但有趣的是，這甚至可能只是她心中自編的浪漫幻想(投射)，讓觀眾始終處於一種複雜曖昧的情緒之中。由少女(女主角喬安娜)與母親、祖母三代女性間的心態立場，彼此交互影響成為這場師生戀的多方觀點論述。三代女性相互交錯的討論(爭執)敘述中，展現出關於性別與世代差異的對照。那橫跨都會社區與野外森林的白色長梯，那場祖母在宛如夢境般的長梯上行走著，予人印象深刻的淬鍊感。

《關於夢（性與愛）》。圖/海鵬影業

8、《橫衝直闖》Marty Supreme（賈許沙夫戴）

依舊是躁動焦慮快速的風格，跟前作《失速夜狂奔》（Good Time）、《原鑽》（Uncut Gems）有類似風格形式脈絡，高壓快節奏、被逼到生活絕境的主人翁，馬力十足的情節推進與連珠炮般的大量對白，高張吵雜的對話交鋒，建構出影片浮躁緊繃感強烈濃厚的氛圍。底層猶太青年不擇手段往上爬的衝突，多少也有著社會權力的轉換的寓言。電影最特別的點是五十年代的時代背景，但配樂歌曲卻是大膽搭配 八十年代的流行金曲，他在非該時代運用超時代的音樂選曲，無疑是想呈現一種角色人物的超時代性，甚至是不合時宜的荒謬感。創作者想表達的是，這不是一般的人物傳記電影，他某些時候更想強調作品在21世紀的當下，如何去回望1950年代的歷史。

《橫衝直闖》。圖/擷取自IMDb

9、《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》Gekijô-ban Kimetsu no Yaiba Mugen Jô-hen（近藤光& 外崎春雄）

精彩扎實年度觀影最暢快淋漓的體驗之一，劇場版延伸影集版後續的情節，在生死決絕的愛恨情仇，開展正派反派各自不同面向的人物深度，幾乎每個角色均有可被同理(情)的層面。動畫技藝展現視覺奇觀，音樂歌曲的陪襯下，觀眾情緒跟著高潮起伏，爽快過癮。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》。圖/木棉花提供

詹姆斯岡恩（James Gunn）版的《超人》（Superman）是一場勇敢的嘗試，他想盡辦法讓這個太過耳熟能詳的超級英雄故事，賦予新的切入點，岡恩讓這個故事透過不同時序的排列，凸顯了主角超人的情感掙扎與脆弱人性面。不再像過往將超人塑造成遙不可及的天神形象，而是讓觀眾看見一個真實脆弱、有個人情緒的超級英雄，從「救世主」到如何「救自己」。這部電影還具備某種當今時代感的隱喻，片中的愛自拍發社群的傻白甜、瘋猴子軍團的酸民網軍、囚禁黑牢、國際政局戰爭（「以巴戰爭」），不僅反映當代現象也呼應當前的國際政治，導演讓電影成為與現實世界寓言對照。作為DC 超級英雄類型的終極門面，2025年的《超人》以尋找歸屬的移民身影，成就了時代真實的英雄寓言。

《超人》。圖/華納兄弟提供

🎬遺珠之憾

《你的國，我的家》No Other Land

《旅與日子》Two Seasons, Two Strangers

《眾生相》Queerpanorama

《科學怪人》Frankenstein

《浮士德之歌》Yes

《徵人啟弒》No Other Choice

《28年毀滅倒數》28 Years Later

《地母》Mother Bhumi

《F1電影》F1 The Movie

《瘋狂小鎮愛丁頓》Eddington

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會常務理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」