2027台北國際書展大獎入圍揭曉！邁入第20屆、566件作品激戰，30本年度佳作展現台灣原創出版力

2027台北國際書展 大獎於11月6日正式公布三大獎項入圍名單！邁入第20屆的「書展大獎」，徵件作品自2025年10月1日起至2026年8月31日期間首次出版 ，總件數共566件，包括「小說 獎」95件、「非小說獎」292件，以及「兒童及青少年獎」179件。各獎項參賽作品水準精彩，題材語言多元、競爭激烈，不僅充分展現台灣 當代出版的創意能量，也反映年度閱讀 趨勢與蓬勃的原創 力。

三大獎項各評選出10本入圍作品，最終將從中選出3本首獎作品，並於2026年12月上旬舉行「書展大獎公布茶會」盛大公布各獎項首獎名單，邀請得主親臨現場共享榮耀。同時希冀透過台北國際書展、全台北、中、南圖書館，以及與博客來、誠品、金石堂、HyRead凌網、Readmoo讀墨、三民網路書店、灰熊iREAD等網路平台串聯，共同推出線上及實體書展等豐富活動，讓全民一同徜徉於本年度得獎好書的閱讀之海。

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2027台北國際書展大獎【小說獎】入圍總評

演算法搧風點火，把議題變成戰場，小說適時提供了好奇傾聽的餘裕。本屆參賽小說促進了我們與平時不會遇到的人對話來消除隔閡，每個人都是值得被理解的少數。

本屆新秀輩出，題材集中歷史、人工智慧、香港、情欲。短篇結集多於短篇聯作，聯作多於長篇。或許工作忙碌難以心無旁鶩經營長篇一氣呵成；只好把握一再被打斷的間隙，寸土寸金打出高張力的閃擊。工藝精緻純熟，創意出格亮眼。

長篇小說中，日記體異軍突起，令人驚艷。《巴黎愛染經》、《文明女逆風飛行》、《抱著水獺漂流》等，讀者宛如實時體驗主角的私密告白。人們需要表達一種太過逼近、令人措手不及、無法消化的極限經驗時，日記體總是奮不顧身地抵達傾吐真情的第一線。

今年出現多部全台語小說，生活的語言自書頁上響起，在斷層後苦心復育新芽的童年。多本小說從語言現象的礦藏，汲取了豐富的文化珍寶：有人挖掘各族群的語言隔離經驗，連點頭的意義也因語言而異；有人針對香港粵語慣用語，展開李維史陀般的人類學田野；有人把梵語、日語都織入在地的神名與神話，啟發無窮火花。

我們也躬逢類型拚貼的百花齊放，《重啟人生》的死後世界接待員變成旅館櫃台，時間機器科幻混搭原住民神話，克蘇魯神話版本的台灣建村傳說，在按摩院抽絲剝繭的冷硬偵探，誤入廉價購物團的卡夫卡，歷史小說BL，民眾史武俠小說等，無不令人神迷。

讀者闔上書會驚覺，又一個世界經過了我。萬紫千紅，迷離深邃。

（左起）《共享戀人》、《保留地》、《克漏字》書封。圖／琅琅讀墨

圖／台北國際書展

2027台北國際書展大獎【非小說獎】入圍總評

台北國際書展大獎的「非小說類」，必須將散文、詩集、報導文學、繪本、圖鑑、科普、人文社科論述等性質懸殊的文類，放在同一平台評比。而它和台灣大多數文學獎相同，向來是「小評審團制」──五位評審要從近三百件報名作品中做選擇，這樣的制度往往在評審名單底定時，就有了隱約的趨向。邀約評審時，多少考量了每一位的專業「守備區」。但實際開會時，我們相互拉扯、極力說服，往往是為了自己以「普通讀者」身分深深被觸動的那本書。

我們的關切各有側重，也有交疊：有人在乎紀實報導的倫理邊界，以及非虛構寫作的文學完成度。有人在乎嚴謹的學術著作也能引人入勝，以及個人生命史與集體經驗能否展開深刻對話。有人在乎文學的語言形式是否與情感內核相稱，也有人在乎編輯的手藝（畢竟這是書展大獎）。我們都希望入圍作品有機會進入國際視野（但怎樣才算讀到台灣？），更希望它們能滿足普通讀者的胃口（就像評審自己感受到的那樣）。

這次入圍的十本作品，近半可以歸入報導文學，它們各自涉險，切入了難以言說、歸類的疆域。兩本詩集，見證這一年詩壇的豐收。好幾本作品是以極長的光陰提煉而成──十年、二十年、三十年的投入，甚或就是作者的大半生。這十本書，多少都「溢出」了既定的類型邊界與主題框架。

這份書單，應該沒有辜負我們心裡那個「普通讀者」──每一本，都是極好看、極動人的作品。每位評審心目中固然都有難捨的遺珠，但這十本書，我們確實願意具名相挺。

（左起）《日花閃爍》、《河人》、《台灣的李登輝時代》書封。圖／琅琅讀墨

圖／台北國際書展

2027台北國際書展大獎【兒童及青少年獎】入圍總評

台北國際書展大獎主要鼓勵原創、繁榮台灣出版，以及推廣閱讀。觀察近年包括少子化影響兒童讀者的數量和家庭購書數量，加上閱讀媒介轉變，以及紙張印刷與印刷成本成全面走高等因素，使得童書出版面臨多項挑戰。本屆兒童及青少年獎參選作品共計179件，儘管參選數量較去年的203件少，但品質與製作多在水準之上，甚至有不少創意展現之作。

本屆參選作品涵蓋文學、藝術、自然、歷史與科學等領域，以繪本、漫畫、圖像小說、小說、散文、詩、童話、傳記等型式呈現。入圍作品繪本佔比最多：《在鳥籠出生的小綠和他的朋友們》、《成為海的第一天》、《記得那個地方》、《阿公豹𤆬我去讀冊》，議題和插畫甚至裝幀運用，都有讓人眼睛一亮之處。入選科普讀物：《島嶼來電：台灣水力發電時空旅讀》知識性繪圖表現優秀、《馬祖祕密地圖：發掘世界級的寶藏》提供豐富詳實的內容。結合漫畫與繪本表現的圖像小說：《放屁雞》用台文和華文引導讀者熟悉雙語，圖文設計創新。入選小說：《如果海知道》為澎湖書寫少年心事，《神仙府綺異誌：封城榜》以台文與華文說神怪奇譚，搭配傳統版畫風格插畫。散文：《我的臭豆腐阿母》生動勾勒出母親形象，描述親子情感的糾結。

在多本精彩作品競逐中，評審經過審閱和討論，礙於入圍名額有限，不免有遺珠之憾。感謝出版社和創作者在艱困環境中，仍為兒童及青少年出版投入創意和心血，展現多元與豐沛能量。

（左起）《如果海知道》、《我的臭豆腐阿母》、《神仙府綺異誌：封城榜》。圖／琅琅讀墨提供

圖／台北國際書展

繼2027台北國際書展大獎三大獎項各10本入圍名單公布後，歡迎持續關注台北國際書展官網、FB、IG與Threads，以及博客來、誠品、金石堂、HyRead凌網、Readmoo讀墨、三民網路書店、灰熊iREAD網站，得獎好書選購資訊與相關閱讀推廣活動即將揭曉！

展覽資訊 ： 2027第35屆台北國際書展 ｜Taipei International Book Exhibition 2027

地點：台北世貿中心 一館一樓、 二樓

展覽時間：

2/16－18 （週二～週四） 10:00-18:00

2/19－21 （週五～週六） 10:00-22:00

2/21（週日） 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場