亞洲首站在台北！《炎上展》日本萬人朝聖，10個放膽做自己場景與台灣獨家展品同步亮相

在日本 累計突破萬人朝聖的話題展《炎上展》，亞洲授權首站今（9）日於台北 NOKE 忠泰樂生活 3F UNCANNY 正式開展，展期至 8 月 11 日（二）。

本展由「好奇心創意」主辦並取得日本官方授權，規劃超過 10 組日常互動場景，其中近半為台灣 特別設置的獨家展品。觀眾可在零風險的展場裡盡情做自己，親身體驗那些「平常做了會被炎上」的瞬間。

這場展覽，特別適合這樣的你：

☑ 每天努力維持好形象、下班只想好好做自己的壓抑上班族

☑ 想拍出趣味互動內容、衝高社群 討論度的內容創作者

☑ 在找約會新點子的情侶，以及想一起大笑的好友

把炎上搬進展場，讓觀眾換位思考

「炎上是現在社群時代大家最常見的擔心，所以我們想把那些『做了會被炎上』的瞬間，變成可以參與的體驗。」策展團隊好奇心創意表示，展覽並非鼓勵炎上，而是希望觀眾透過參與式體驗換位思考，理解大眾偶爾出現的迷惑行為，進而在現實生活中減少炎上事件的發生。

在《炎上展》裡，做自己不必道歉，迷惑行為也能會心一笑。

日方經典展品「無限亂加七味粉」，觀眾可親手重現炎上名場面。圖／好奇心創意

亮點一｜日本經典場景首度來台

台灣站完整引進日本站的代表性互動場景，包括「無限亂加七味粉」、「倉庫躺在麵包上」、「躺在冰櫃上拍照」等，皆是曾在日本社群引發大量討論與打卡分享的展品。這些場景原汁原味移師台北，台灣觀眾無需飛往東京，就能親身體驗席捲日本的話題展。

日方經典展品「躺在冰櫃上拍照」。圖／好奇心創意

亮點二｜台灣獨家展品，炎上也要很有台味

經日方審核授權，台灣站特別設置專屬展品，復刻台灣觀眾熟悉的炎上場景：「可以整個人坐進去的熱炒店冰箱」、「容易起爭議的捷運 座椅」，以及「不緊急也可以按的緊急按鈕」。整個《炎上展》近半數展品為台灣獨家，讓在地觀眾的體驗更有共鳴，也是只有在台灣才看得到的版本。

台灣獨家展品「熱炒店冰箱」，可以整個人坐進去。圖／好奇心創意

台灣獨家展品「緊急按鈕」，不緊急也可以按。圖／好奇心創意

展場全區可拍照，現場販售台灣站限定周邊

展區內設有大量拍照與互動元素，全區開放攝影。無論是和情侶、朋友相約，或想拍出趣味內容分享至社群，都能在展場中找到題材。現場並販售本次台灣站特別推出的展覽周邊紀念品。

更多展覽或購票資訊可至好奇心創意社群平台查詢。

台灣站特別推出的展覽周邊紀念品，於展場現場販售。圖／好奇心創意

在日本累計突破萬人朝聖的話題展《炎上展》，亞洲授權首站即日起展至 8 月 11 日（二）在台北 NOKE 忠泰樂生活 3F UNCANNY 正式開展。圖／好奇心創意

展覽資訊 《炎上展》台灣站

展覽日期｜2026 / 7 / 9（四）－ 8 / 11（二）

展覽地點｜NOKE 忠泰樂生活 3F UNCANNY（台北市中山區樂群三路 200 號）

票 價｜NT$ 350

購票通路｜線上購票：https://go.fansi.me/events/830001