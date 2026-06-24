動感盛夏來襲！臺史博搭運動展推暑假限定活動：不只解謎看戲，還能打電競、玩衝浪

迎接9月即將登場的愛知‧名古屋 亞運，國立臺灣歷史 博物館 （以下簡稱臺史博 ）結合現正熱烈展出的「亞洲在場：臺灣與亞洲運動 會特展」，自7月1日起至8月30日推出「燃燒吧！運動魂－亞運特展暑假限定活動」。今年首度將亞運電競競賽項目與運動科學體驗機臺搬進展館，搭配特展解謎、兒少創作坊，以及人氣經典「尋找小鴨」活動，邀請大眾在今年暑假親臨博物館，共度知性與動感兼具的盛夏時光。

「亞洲在場－臺灣與亞洲運動會特展」主視覺。

「燃燒吧運動魂」主視覺。

格鬥機臺、擬真賽車進駐展場 科技 運科裝置首度亮相

呼應本屆亞運電競賽事，臺史博精選兩款電競體驗活動，7月11日至12日率先推出格鬥遊戲經典「快打旋風」復古機臺，邀請不同世代的玩家重溫遊戲回憶；8月22日則帶來「跑車浪漫旅7」，以專業賽車椅、方向盤、踏板與高畫質螢幕，打造擬真熱血的賽車體驗；不可錯過的還有結合感測科技與聲光互動的「運動地墊」及「體感衝浪」等運動科學體驗裝置，讓觀眾在看展之餘，也能盡情活動筋骨，透過遊戲挑戰反應力和身體協調性，翻轉對博物館的靜態印象。

呼應本屆亞運電競賽事，臺史博精選兩款電競體驗活動，讓觀眾在展館看展之餘，也能盡情活動筋骨，翻轉對博物館的靜態印象。

超人氣「尋找小鴨」變身運動好手 「鴨箱寶」燈箱限量兌換

每年暑假深受大小朋友喜愛的「尋找小鴨」活動，今年推出亞運特展限定版本！臺史博人氣小鴨搖身一變，成為羽球、克拉術、藤球及電競等亞運運動選手，藏身於展場各角落，等待觀眾「一起來找鴨」！達成指定任務即可兌換限量「好運鴨箱寶小燈箱」（7月滑板鴨款、8月射箭鴨款)，完成加碼任務還有機會把特展周邊好禮帶回家。

「2026尋找亞運小鴨」活動辦法與回饋贈禮。圖／臺史博官方臉書

「2026尋找亞運小鴨」活動辦法與回饋贈禮。圖／臺史博官方臉書

兒少創作坊、解謎任務、館員帶路 豐富活動親近亞運歷史

臺史博也特別為6至15歲的兒少觀眾推出創作坊。8月1日《小小桌球選手》創作坊將帶領學員親手設計專屬桌球拍，同時認識亞運桌球競賽以及臺灣好手故事；8月29日《亞運獎牌》創作坊則將引導學員發揮創意，設計具臺灣特色的獎牌作品。工作坊活動預計於6月22日開放線上報名，名額有限。

臺史博為6至15歲的兒少觀眾推出創作坊，活動預計於6月22日開放線上報名，名額有限。

臺史博為6至15歲的兒少觀眾推出創作坊：8月1日《小小桌球選手》創作坊帶領學員親手設計專屬桌球拍、8月29日《亞運獎牌》創作坊引導學員設計具臺灣特色的獎牌作品。

7月18日及8月15日下午推出「亞運解謎任務」，邀請觀眾在展場中尋找線索、破解亞運特展謎題！凡於展館累積步行達3000步，即可兌換限量亞運特展周邊貼紙包；8月1日及8月29日期間也將由研究組館員帶來亞運特展專場導覽，深度解析亞運歷史、展品故事與臺灣選手精彩事蹟。

「燃燒吧運動魂─亞運解謎任務」活動辦法。圖／臺史博官方臉書

「燃燒吧運動魂─亞運解謎任務」每周主題搶先看。圖／臺史博官方臉書

常設展多元體驗：戲劇 導覽、AR實境遊戲 同步登場

臺史博常設展活動同樣豐富精彩，深受觀眾喜愛的戲劇導覽將帶來《時代迴聲》和《小人物說歷史》主題戲劇，為親子家庭打開理解歷史的多元視角；常設展AR實境解謎遊戲「萬時歷險團－《瘋狂貴賓團》」則透過虛擬場景與互動角色，陪伴觀眾穿梭臺灣歷史時空；兒童廳也再度推出「時光故事屋」，將搭配繪本《媽祖，你beh蹛佗位？》帶來全新的說故事活動。

臺史博表示，今年暑假跨界結合運動、科技、歷史、藝術與閱讀等多元主題，希望透過寓教於樂的體驗，引導不同年齡層的觀眾認識臺灣體育文化與亞運歷史。各項活動資訊及報名方式，請至臺史博官網、臉書粉絲專頁查詢。