國家人權館7月推出「人權之夏」以音樂、市集與走讀踏查，重新認識島嶼歷史

國家人權博物館 今夏推出「人權之夏 草地音樂 日×市集 」及「威權象徵不義遺址走讀踏查」活動 ，邀請民眾走進白色恐怖 綠島紀念園區，在音樂、走讀與市集之間，重新認識島嶼歷史與人權記憶。

今年適逢第一批政治受難者抵達綠島75週年，人權館特別透過音樂演出、市集與走讀踏查等形式，邀請民眾共同回望這段歷史在島嶼留下的痕跡。

「草地音樂日市集」活動將於7月25日於綠島登場，邀請音樂創作者裝咖人、農村武裝青年、百合花樂團、余佩真以作品回應白恐記憶，在海風與夕陽之間展開演出，並開放民眾自由參與人權市集。

「走讀小旅行」將於7月25日至7月26日舉行，由《流麻溝十五號》作者曹欽榮老師引領，走訪白色恐怖綠島紀念園區及周邊重要歷史場域，透過現地踏查與導覽交流，理解綠島在臺灣人權歷史中的位置與意義。

本次走讀活動共兩梯次，每梯次20名，共計40名，並提供本島至臺東、臺東至綠島往返交通、島上交通及住宿等費用補助，採審核制辦理，即日起開放報名，可至國家人權博物館官網或官方臉書查詢報名資訊。

國家人權博物館期待民眾走進綠島，在音樂與行動中貼近這座島嶼的歷史痕跡，並重新理解人權故事在當代的延續。更多活動資訊可至國家人權博物館官網、FB粉絲專頁查詢。

威權象徵不義遺址走讀踏查活動由《流麻溝十五號》作者曹欽榮老師擔任走讀講師，於7月25日及26日分兩梯次進行。圖／國家人權館提供

國家人權博物館綠島園區人權之夏草地音樂日活動海報。圖／國家人權館提供

活動資訊 【𝟐𝟎𝟐𝟲人權之夏 草地音樂日 × 市集 × 走讀】

活動期間：2026年7月25日（六）人權市集15:00-20:00；音樂演出17:30-20:00

走讀時間：2026年7月25日（六）－7月26日（日）

活動地點：國家人權博物館白色恐怖綠島紀念園區