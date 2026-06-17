故宮南院5檔活動沁涼登場：古人消暑智慧、錯字書法展，讓國寶陪你充實暑假

迎接暑假來臨，國立故宮博物院南部院區推出消暑特展和錯字書法展，歡迎大家蒞臨博物館避暑兼賞錯字書藝，近距離感受古人消暑的智慧與運筆的溫度，穿越古今，一同歡快銷夏。

余佩瑾副院長表示，故宮南院 今年夏天提供民眾「走近國寶 的N個選項」，不僅有水舞，還有豐富的展覽，共展出7件國寶文物 ，歡迎大家夏日旅遊蒞臨故宮南院，和國寶相遇。圖／故宮南院提供

今（16）日上午故宮南院辦理夏日展覽記者會，由故宮余佩瑾副院長、南院處彭子程處長及三位策展人一同揭開夏日展覽序幕。余佩瑾副院長表示，故宮南院今年夏天提供民眾「走近國寶的N個選項」，不僅有水舞，近期一次推出「清涼一夏—古人如何消暑」、「銷夏：書畫中的夏日意象」及錯字書法特展」，共有7件國寶文物，歡迎大家夏日旅遊蒞臨故宮南院，和國寶相遇，近距離感受古人繽紛的夏日生活，也一起揭開古人修改錯字的密碼。

文章目錄 一、特展：「清涼一夏—古人如何消暑」

二、特展：「銷夏：書畫中的夏日意象」

三、特展：「錯字書法特展」

四、活動：「水舞展演」、「夏日親子藝術月—藝字遊戲」

一、特展：「清涼一夏—古人如何消暑」

首先開展的消暑展「清涼一夏—古人如何消暑」，展示古人在無電力時代於食、衣、住、行各方面展現的清涼雅趣。策展人故宮書畫文獻處蔡君彝助理研究員表示，展覽中的國寶文物明代唐寅（1470-1524）〈採蓮圖〉為一「詩書畫合璧」的長卷。畫家以沒骨法和淡墨點染，配合大片留白，營造暑氣漸退、秋意初生的湖塘景致，與後段明代書法家文彭（1498-1573）的草書〈採蓮曲〉相映成趣，是乾隆皇帝赴承德避暑山莊消暑時反覆展玩的重要收藏；另一位故宮器物處策展人張志光助理研究員則說明，本展特選的清代〈象牙花鳥扇〉展現了極致工藝 ，將象牙劈成細絲編織而成，是珍貴的皇室貢品；國寶文物12世紀北宋〈定窯白瓷嬰兒枕〉造型可愛且具冰涼感，是古人夏季消暑的理想寢具，值得前來親睹；此外，水晶被譽為「千年冰」，本次展出晶瑩剔透的清代〈水晶蓋碗〉，結晶完好、透度清亮，視覺上便令人暑氣全消。

清代〈象牙花鳥扇〉展現極致工藝，將象牙劈成細絲編織而成，是珍貴的皇室貢品。

國寶文物〈定窯白瓷嬰兒枕〉造型可愛且具冰涼感，是古人夏季消暑的理想寢具。

「清涼一夏—古人如何消暑」展出晶瑩剔透的〈水晶蓋碗〉，結晶完好、透度清亮，視覺上令人暑氣全消。

二、特展：「銷夏：書畫中的夏日意象」

而另一檔消暑姊妹展為「銷夏：書畫中的夏日意象」，從氣候、場所空間、植栽、食藥、服飾、涼扇、時尚活動…等各角度帶領觀眾走入古人豐富的夏日世界。策展人蔡君彝助理研究員表示，本展展出國寶文物宋代馮大有（約12世紀）〈太液荷風〉，呈現畫家觀察入微的寫實功力。畫中荷風滿塘，浮萍遍布，水禽悠游，蝶燕飛舞，生意勃發的夏日景象；重要古物明代吳彬（1573-1620）《歲華紀勝圖》呈現一年十二個月的歲時活動，不僅是精美的藝術品，也是珍貴的明代民俗文化史料。

本展特選其中的〈結夏〉、〈中元〉、〈玩月〉展出，邀請大家跟著古人一起度過夏秋之交的中元、中秋等重要節日；明代仇英（約1494-1552）〈荷花清暑圖〉精彩描繪夏日文人的居住和休憩空間，以青綠設色勾勒文人園苑，將涼亭書閣昇華為仙境想像；民國商笙伯（1869-1962）的〈消夏〉摺扇，則以蓮藕、西瓜等消暑瓜果，搭配譚澤闓行書（1889-1947）引述唐代詩人以文采換冰的消夏典故，勾勒出舌尖上的清涼滋味。本展另特別邀請國立嘉義高級中學、嘉義縣立大吉國民中學共同創作展出，學生於傳統涼扇上描繪當代「銷夏圖」並仿古題詩，不僅呈現古今消暑方式的異同與趣味，也凸顯扇子兼具實用與美感的特色。

重要古物明代吳彬《歲華紀勝圖》呈現一年十二個月的歲時活動，是珍貴的明代民俗文化史料。本圖為其中的〈結夏〉。

明代仇英〈荷花清暑圖〉精彩描繪夏日文人的居住和休憩空間。(圖為局部)

「銷夏：書畫中的夏日意象」特別邀請國立嘉義高中及大吉國中共同創作展出，學生於傳統涼扇上描繪當代「銷夏圖」並仿古題詩，呈現古今消暑方式的異同與趣味。

三、特展：「錯字書法特展」

本次極具特色的「錯字書法特展」則以錯字視角切入，強調「有錯字才是真跡」(臺靜農 語)，錯誤中反而能見到書寫當下的思緒與情感。展覽分為「似錯非錯」、「知錯能改」、「時代標準」及「錯得漂亮」四個單元，帶領觀眾解開書法中的修改「密碼」。觀眾可從中理解避諱、通假字等特殊寫法，或古人於不經意間留下的圈改、塗抹痕跡，這些瑕疵跨越千年，成為真實且具溫度的書藝經典。

故宮南院處策展人王健宇說明，「錯字書法特展」焦點展件的國寶文物為唐代書法家孫過庭（648-702）〈書譜〉，孫過庭專習王羲之草書，筆法精熟，唐代無人能比。〈書譜〉紙墨精好，融合質樸與妍美書風，運筆中鋒側鋒並用，既是文辭優美的書學理論，也是草書藝術的理想典範。因材質珍貴，限展42天，只到7月26日止，不容錯過；元代倪瓚（1301-1374）的〈雨後空林〉則是「知錯能改」的代表，畫面中可見到書法家將「復」字打兩點以示刪除，有些書法家則在字旁加上「乙」字符號表示上下顛倒，展現古人真實的書寫狀態。

「錯字書法特展」分為「似錯非錯」、「知錯能改」、「時代標準」及「錯得漂亮」四個單元，帶領觀眾解開書法中的修改「密碼」。

「錯字書法特展」焦點展件的國寶文物為唐代孫過庭〈書譜〉，既是文辭優美的書學理論，也是草書藝術的典範。因為材質珍貴的限展品，限展42天。

元代倪瓚〈雨後空林〉是「知錯能改」的代表，畫面中可見書法家將「復」字打兩點以示刪除。(圖為局部)

四、活動：「水舞展演」、「夏日親子藝術月—藝字遊戲」

故宮南院誠摯邀請大小朋友親臨現場，除了館內三檔各具特色的精采特展，園區至善湖於6月26日起更有華麗的水舞展演，6月30日起跑的「夏日親子藝術月—藝字遊戲」，以錯字為解謎遊戲，是家庭盛夏消暑和探索的最佳去處。歡迎在炎炎夏日中走進故宮南院，在珍貴文物中尋找涼意，覓得心中一方清涼之地。

活動與展覽資訊 清涼一夏—古人如何消暑

時間：115年6月9日—9月6日

地點：國立故宮博物院南部院區 S302展廳

備註：清〈肉形石〉同步展出 錯字書法特展

時間：115年6月16日—9月6日

地點：國立故宮博物院南部院區 S101展廳 銷夏：書畫中的夏日意象

時間：115年6月18日—9月28日

地點：國立故宮博物院南部院區 S203展廳 水舞展演

時間：115年6月26日—8月30日下午4:30至晚上9:30（每小時4場，每場約8分鐘）

地點：國立故宮博物院南部院區 園區至善湖 2026夏日親子藝術月—藝字遊戲

時間：115年6月30日—8月30日

地點：國立故宮博物院南部院區 全區