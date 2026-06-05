經典綜藝《百戰百勝》復刻 迪卡儂打造全台最大運動場 體壇國手、知名藝人跨界對決

90年代風靡全台、創下無數收視紀錄的經典闖關節目《百戰百勝》，其水上闖關形式，將於今年夏天以全新面貌與觀眾見面。

運動品牌迪卡儂為迎接品牌 50 週年，宣布啟動「全台最大城市運動場」企劃（6/6－6/21全台門市巡迴），將經典的綜藝闖關機制升級為「專業運動性能測試場」，邀請多位體壇傳奇、奧運金牌國手以及知名藝人同台切磋，集體記憶即將重現街頭！

圖片翻攝自迪卡儂臉書，編輯組圖

體壇傳奇ｘ影劇新星 陣容名單首度曝光

活動首站將於 6 月 6 日在新北三重門市率先登場，現場將由台灣籃壇傳奇錢薇娟、棒球傳奇左投郭泓志領軍，展開正面交鋒。「傳奇隊」由錢薇娟率領，隊員包含空手道知名國手文姿云，以及資深演員李國毅；「王牌隊」由郭泓志坐鎮，陣容則有東京奧運拳擊金牌得主林郁婷，以及近年在戲劇領域表現亮眼的日籍藝人各務孝太。

本次對決考驗不同領域運動員與藝人在爆發力、反應力及團隊默契上的碰撞；除了明星組隊對戰外，活動亦規畫了與現場民眾互動的環節，讓大眾能近距離感受專業運動員與明星藝人的運動魅力。

圖片翻攝自迪卡儂臉書

經典IP現代化升級 人氣創作者全台應援

除了致敬經典節目《百戰百勝》的水上挑戰外，迪卡儂「全台最大城市運動場」也將陸續巡迴至桃園八德、台中南屯、高雄亞灣、台南仁德、台中北屯、新竹、台北內湖與新北中和等9間門市。

為了擴大活動效應，各門市也邀請到在社群 KOL 共同參戰，如健身領域的指標人物 Peeta葛格，熱愛戶外運動的雷艾美、Celine，以及知名外籍創作者酷的夢、凱文羊與 Hi Cindy 等。

透過不同領域影響力人物的接力參與，將運動強身的概念以兼具趣味與深度的形式推廣至全台各個城市。

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免費報名 完賽可抽專業級 GPS 智慧腕錶

主辦單位表示，活動自 5 月 25 日起已正式開放免費報名。民眾可透過官方 LINE 帳號進行線上登記，親自體驗融合經典綜藝與現代專業運動的闖關關卡。

圖片翻攝自迪卡儂臉書

📌 參與及獎勵機制：

民眾若於現場完成指定的四項挑戰關卡，即可獲得限量完賽好禮。此外，主辦單位也準備了加碼抽獎活動，完賽者有機會獲得市價破萬元的 Garmin Instinct E 本我系列 GPS 智慧腕錶。該錶款內建超過 100 種運動模式，並具備防水、耐摔與長達 16 天的續航力，旨在鼓勵全民持續投入運動探索。

活動資訊 迪卡儂「城市運動場」 巡迴檔期： 6/6－6/7：新北三重門市、桃園八德門市、台中南屯門市 6/13－6/14：高雄亞灣門市、台南仁德門市、台中北屯門市、新竹門市 6/20－6/21：台北內湖門市、新北中和門市 報名管道：可至迪卡儂官方 LINE 帳號免費報名（https://liff.line.me/1655938591-Q7VtrpPw）