馬達加斯加沒有河馬？20年資深領隊眼中的印度洋三大明珠全解析

提起印度洋，你腦海中浮現的是藍天白沙的蜜月勝地，還是好萊塢動畫裡那群吵鬧的瘋狂動物？

由知名頂級領隊Domingo（林瑞昌）主講的聲音課程《海島魅力！馬達加斯加＋印度洋三大明珠》，即日起開放限時免費收聽。他用滿腔熱血與幽默的第一手觀察，要帶領你打破地圖上的視角，揭開這片神祕海域裡最不可思議的極端魅力。（文末限免資訊別錯過！）

別被好萊塢動畫騙了！世界盡頭的「遠親」竟然在印度洋

「如果你是抱著看卡通的心情來的，那可能要破滅了。」Domingo一開場就幽默點破，在真實的馬達加斯加，你絕對找不到好萊塢電影裡那群搶戲的企鵝，更沒有河馬或獅子。

狐猴（圖片來源／ingimage）

這塊比台灣大上十七、十八倍的龐大島嶼，在九千萬年前自印度板塊分裂、在海洋中孤立演化。因為獨特的地質歷史，島上高達八成以上的動植物都是世界唯一的特有種，舉凡猴麵包樹、狐猴，都是這座「世界第八大洲」才有的獨家生態。不過，更令人驚奇的是，這群遠在非洲東岸的島民，不論是語言或文化根源，竟然與台灣原住民同樣屬於「南島語系」，可以說是原住民的遠遠遠房親戚！

兩個世界的極端撞擊：一晚三萬的夢幻島與白板郵局

除了馬達加斯加，Domingo也巧妙地拉出了印度洋上的「兩個極端」。一端是全球富豪與明星的度假首選──馬爾地夫、模里西斯與塞席爾，這三座並稱為「印度洋三顆明珠」的夢幻島嶼。

在馬爾地夫，你可以多花六百美金搭乘專屬水上飛機，俯瞰珍珠般的珊瑚環礁；或是在海平面下五米的海底餐廳一邊吃頂級大餐，一邊看著魚群在頭頂游動。在塞席爾，則能欣賞千萬年海風侵蝕、如玫瑰般在沙灘上綻放的花崗岩奇景。

然而，航線一轉，另一端卻是世界最窮前五名的馬達加斯加。在這裡，平均月收入僅約八十元美金，偏鄉郵局的每日外幣匯率，只能克難地用白板手寫；櫃檯上裝飾的兩部骨董電話，是完全打不通的裝飾品。Domingo感慨地說，離開了五星級飯店，外面完全是另一個世界。但即便是這樣物質條件辛苦的地方，當你迎面遇見路上的孩子時，他們眼中所綻放出來的純粹笑容，卻是奢華飯店裡買不到的無價珍寶。

馬達加斯加郵局電話（攝影／林瑞昌）

12小時屁股痛徹心扉，木筏渡河換一場生命的養分

如果你以為海島旅遊只是在沙灘上曬太陽度假，那就太低估頂級玩家的野心了。Domingo也分享他帶過最瘋狂、最難忘的「貝馬哈石林國家公園」探險團。

貝馬哈石林國家公園石林地形（攝影／林瑞昌）

這座被列為聯合國世界遺產的石林，擁有奇特險峻的喀斯特地形。但要造訪它，必須付出「通往地獄般」的代價：一早七點出發，在毫無柏油的黃土稻田路上顛簸前行，中間還得經歷隨時可能發生的爆胎危機。另外，最不可思議的是，沿途河流完全沒有橋樑與地下隧道，必須考驗司機的特技，將整整五輛四輪驅動車開上由獨木舟拼湊而成的脆弱木筏，在河上噠噠噠地漂流一個半小時才能過河。

雖然團員們回來後都開玩笑說「不記得狐猴長怎樣，只記得連續十二小時屁股痛徹心扉的痛」；但當清晨的薄霧散去，金色晨光輕輕打在河流上，當地人划著獨木舟撐篙渡河的如詩畫面出現在眼前時，那一刻的震撼，便成為了足以在生命裡沉澱一輩子的豐富養分。

想知道模里西斯為什麼被馬克吐溫譽為「天堂的原鄉」？如何規劃最順暢的印度洋串聯航線？不妨在即將到來的週末給自己一場感官大開的耳朵旅行，就聽知名頂級領隊Domingo帶你遊歷這場揉合了奢華與冒險的印度洋傳奇！

海島魅力！馬達加斯加＋印度洋三大明珠