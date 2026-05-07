台灣首檔亞運主題展！臺史博「亞洲在場」文化部長李遠、運動部長李洋共組「遠洋CP」聯手慶開幕

「亞洲在場：臺灣與亞洲運動會特展」今（6）日於國立臺灣歷史博物館開幕。這不僅是臺灣首度以亞運為題的國家級特展，更象徵文化部與運動部「遠洋合作」正式首航南方。透過運動記憶的系統性保存，雙方將賽場上的瞬間榮耀，轉化為全民共享的文化資產，讓運動不只是競技，更是觸手可及的日常生活。

「亞洲在場－臺灣與亞洲運動會特展」主視覺。

「亞洲在場：臺灣與亞洲運動會特展」是臺灣首度以亞運為題的國家級特展，更象徵文化部與運動部「遠洋合作」正式首航南方。透過運動記憶的系統性保存，雙方將賽場上的瞬間榮耀，轉化為全民共享的文化資產，讓運動不只是競技，更是觸手可及的日常生活。

開場邀請世界冠軍街舞團體「築夢者Dream Runnerz」帶來精彩的霹靂舞演出，霹靂舞也是今（2026）年亞運正式比賽項目，臺灣選手正積極備戰，期盼透過演出延續國內對亞運賽事的關注。文化部長李遠、運動部長李洋、臺南市長黃偉哲、策展人國立成功大學歷史學系副教授謝仕淵等出席。

文化部長李遠表示，「亞洲在場－臺灣與亞洲運動會特展」從1951年第一屆亞運開始，也是他出生的年代，所以在會前以半小時的時間參觀了展覽一圈，也似乎回顧了他自己的人生，更回望了戰後臺灣所面臨的種種挑戰，「展覽密度實在很高」。李遠說，「運動最容易讓人熱血、凝聚向心力，而文化最容易讓大家有信心，也將大家團結在一起」，因此從亞運的展覽中，可以讓大家看見運動背後還蘊含非常深厚的歷史與文化，在運動員表現外，更隱藏著整個戰後亞洲的變遷，以及臺灣因應國際形勢，必須以不同名稱出現在亞運場上的現實，「但不管名稱如何改變，『我們還是我們』」、「我們始終還是一個生命共同體」。

文化部長李遠。

作為文化部長，李遠笑說，他與李洋在內閣中一個當部長年齡可能較大、一個有點小，「但加起來除以2剛好」；他也認為，運動非常適合作為文化內容，所以兩部會在短時間即展開許多合作，除了今日展覽，還有國漫館的「壘上有人：臺灣棒球漫畫的全力一擊」、「雙百萬運動漫畫徵選」等，甚至公視董事也在李洋大力協助下，加入2位候選人，期待未來協助公廣推動更多運動傳播，讓大家看見臺灣運動的歷史及選手的故事。而未來更希望繼續發展如臺史博與臺南亞太國際棒球訓練中心、山海圳國家綠道等，成為一個有文化、運動及生態的文化生活圈及觀光景點。李遠最後不忘向李洋喊話，「李洋加油」，希望未來能有更多合作。

文化部長李遠、運動部長李洋參觀「亞洲鐵人」楊傳廣雕像，其不僅為臺灣拿下亞運第一面金牌，更在1960年羅馬奧運奪得銀牌，是臺灣在奧運的首面獎牌。

運動部長李洋表示，身為過去參與了2次亞運的前選手，雖然都只得到銅牌，但真的很期待這次展覽，選手經歷訓練、低潮、重新站起的歷程，其實跟每個人面對人生挑戰的時候很相似，希望大家來亞運特展走走，藉由展覽看見每位選手的心路歷程。他也表示，名古屋亞運即將於9月登場，這不是一次性的國際賽會，而是臺灣向世界證明的機會，希望透過亞運特展，藉由認識楊傳廣等前輩們為臺灣努力的故事，再次感受臺灣被世界看見的紀錄，也一起為亞運選手集氣。

運動部長李洋致詞。

臺史博館長張隆志表示，臺灣面積雖小，但已成為體育強國。臺史博長期致力於臺灣體育史的內容轉化，從棒球、奧運到體育生活，多年來累積了深厚的策展底蘊。本次特展正是文化部與運動部攜手合作的策展成果，更呼應即將到來的「2026愛知名古屋亞運」。臺史博鄰近的亞太國際棒球訓練中心已落成啟用，希望透過此展與職棒新主場開打相互輝映。在成大副教授謝仕淵及其研究團隊，以及國內外超過50個單位和個人的協力下，不僅展出亞運榮耀，更要邀請全民一起為今年9月出征亞運的選手集氣加油，祝福臺灣健兒旗開得勝，為國爭光。

臺南市長黃偉哲受邀出席時提到，臺史博的展覽將歷史故事從在地台江文化延伸至耳目一新的「霹靂舞」演出，成功將流行文化、運動與歷史深度結合，並對焦今年亞運，展現出強大的文化能量。

臺史博館長張隆志。

臺南市長黃偉哲致詞。

精彩展場搶先看！

「亞洲在場：臺灣與亞洲運動會特展」展出包含1958年東京亞運的足球金牌、「亞洲鐵人」楊傳廣銅像、「拳擊女王」陳念琴與「臺灣最速男」楊俊瀚等選手的個人裝備等近百件珍貴文物、歷史照片與選手貼身物件，帶領觀眾穿梭臺灣參與亞運半世紀的歷程，內容涵蓋亞運起源與獨特的運動項目，更剖析代表團更迭背後的身分角力與政治張力。展場也呈現多件運動員見證榮耀的貼身物件，包括田徑名將吳阿民的運動鞋、「三鐵皇后」吳錦雲的訓練課表手稿、楊俊瀚與黃玉霖2023年杭州亞運的比賽裝備等，從運動明星的成長軌跡，到亞運與臺灣社會集體情感的連結，邀請大眾從不同視角重新反思運動的本質，不僅是身體的極限挑戰，更是國家與個人定位的交織點。

「亞洲在場」特展展出當代選手陳念琴的簽名拳套、楊俊瀚、黃玉霖與曾櫟騁2023年杭州亞運的比賽裝備。（臺史博提供）

「臺灣至寶─運動巨星的誕生」單元展出多件運動員貼身物件。（臺史博提供）

「整裝待發─我們的代表團」單元，展出三件不同名稱的代表隊外套。（臺史博提供）

「1958年日本東京亞運的足球金牌」文物近照。（臺史博提供）

為了讓運動精神走入生活，臺史博同步推出兼具生活感與親和力的文創商品。呼應運動部推廣「全民運動」和「運動平權」的精神，並結合館內兒童廳及時光車站的動物IP與亞運項目，讓擅長飛行的草鴞化身田徑選手、柔軟的章魚變身強壯拳擊手，運用「反差萌」的設計打破性別與體能的刻板印象。系列商品包含跳繩、徽章、筆記本等，讓亞運元素融入生活日常，民眾可於博物館1樓商店購買，邀請大家把「全民運動」帶回家。

為了讓運動精神走入生活，臺史博同步推出兼具生活感與親和力的文創商品。呼應運動部推廣「全民運動」和「運動平權」的精神，並結合館內兒童廳及時光車站的動物IP與亞運項目，讓擅長飛行的草鴞化身田徑選手、柔軟的章魚變身強壯拳擊手，運用「反差萌」的設計打破性別與體能的刻板印象。

臺史博亞運特展系列商品包含跳繩、徽章、筆記本等，讓亞運元素融入生活日常，民眾可於博物館1樓商店購買，邀請大家把「全民運動」帶回家。

搭配展覽，館方邀請全民一起「在場」！自5月起推出一系列重磅推廣活動。首場將於5月10日由「十項運動國寶」吳阿民與策展人謝仕淵對談，帶領民眾認識臺灣田徑運動不為人知的趣事；5月23日還有網球國手盧彥勳分享20年運動員生涯的心路歷程。6月推出心理師探討在日常運動與生活中，如何面對壓力和培養心理韌性；以及邀請臺灣知名體育主播徐展元和民眾分享印象深刻的亞運轉播與趣事。此外，5、6月館方也規劃具亞洲特色的「克拉術」表演及亞運女排國手簽名會，讓民眾在觀展之餘，能近距離感受選手的熱血與專業。

「亞洲在場：臺灣與亞洲運動會特展」即日起至10月18日，於臺史博展示教育大樓4樓第2特展室展出。更多活動資訊請密切關注臺史博官網及臉書，歡迎民眾踴躍參加。

文化部長李遠、運動部長李洋參觀展覽會場。

所有嘉賓長官大合影。

「亞洲在場－臺灣與亞洲運動會特展」更多活動資訊請密切關注臺史博。