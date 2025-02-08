2025台北國際書展／ 杜綉珍分享《勇敢與真實》鼓勵以「有備無患、邊學邊做」方針迎戰人生

2月7日，台北國際書展在主題廣場區舉辦了《勇敢與真實：Liv創辦人杜綉珍的顛覆與創造》新書發表會，邀請到了書中主角巨大集團前董事長及Liv創辦人杜綉珍與本書作者林靜宜與會對談。

書名：《勇敢與真實：Liv創辦人杜綉珍的顛覆與創造》

作者：林靜宜

出版社：天下雜誌

Liv創辦人杜綉珍開場就以活力滿滿的聲音與大家喊話，讓讀者驚訝她已過了古稀之年的年紀。「有備無患」才是跳脫舒適圈的前提，而不是一味地橫衝直撞。做事情一定都要有做準備的思想作業，才能有成功的生活。另外，她也建議「無論什麼樣的環境，只要有心就可以學習到東西」，比如她經營公司的秘訣則是來自她當年在新加坡歷練的經驗，當時的她在高層人士聚集的派對汲取了不少企業管理方法，而她就將此帶入到經營公司當中。另外，還有幾個實際建議如：「言行一致」、「凍齡開始於騎乘（運動）」、「終身學習」等，希望讀者可以效仿她的方法納入自己的生活中，進而改變自己的人生。

作家林靜宜也表示，這本書籍是她書寫過程當中最自由的一本書，創辦人給予寫作的自由度很大，並且時常會與她互相討論、探索，在討論中不斷地自我剖析、發掘真實。書中提到了許多順境及逆境的人生故事，這些都是作者與創辦人淬鍊出的人生故事，期許可以幫助不同性別、年齡層的讀者找出自己人生的答案。

最後，讀者Q&A時間，也有喜愛騎行的讀者詢問好如何才能「做好準備」？杜綉珍也回答：「只要不懼怕困難，一步一步來，甚至是一邊學一邊做也沒有問題！」本場講座座無虛席，演講中分享勵志的人生哲學時，也得到讀者們的滿堂喝彩，無一顯示出創辦人杜綉珍獨特的人生魅力！

天下雜誌《勇敢與真實：Liv創辦人杜綉珍的顛覆與創造》新書發表會，邀請（左起）與談人林靜宜、巨大集團前董事長及Liv創辦人杜綉珍、書展基金會董事及天下雜誌出版部總編輯吳韻儀三位女力代表，一起開講。圖／台北國際書展

2月7日在台北國際書展主題廣場《勇敢與真實：Liv創辦人杜綉珍的顛覆與創造》新書發表會現場。圖／台北國際書展

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展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網