2025台北國際書展／cama café品牌角色變身繪本IP！《彼諾奇幻之旅》簽售會分享奇幻創作之旅
2025台北國際書展藍沙龍今（7）日下午舉辦《彼諾奇幻之旅》繪本新書分享簽售會。邀請到作者周鈺庭、陳靜慧為大家說書並分享創作，除了cama公司創辦人暨董事長何炳霖和華品文創總經理王承惠現身力挺外，現場也匯集各大出版、文教、圖書及商貿同業共襄盛舉。
《彼諾奇幻之旅》由李勁陞繪圖，周鈺庭及陳靜慧撰寫文章。李勁陞以細膩的畫風和筆觸，與周鈺庭、陳靜慧輕鬆的文筆，講述了一則具有哲理的奇幻故事。故事主人翁彼諾是一顆不安於現狀的咖啡豆，他透過冒險旅程向外找尋自己，並挖掘自己不同的樣貌。陳靜慧認為，彼諾的旅程就像是我們的人生，內心不斷藉由一點一滴新的體驗產生變化，看見無限的可能。也如同兩位高中好友周鈺庭和陳靜慧一般，從繪本愛好者，勇敢跨出界線成為繪本作家。
何炳霖以自身經驗舉例，表示這個尋找自己的故事，也預示著「所有成長過程中的領悟都會回饋到自己身上」，只有找到自己，才會發現自己的價值。他認為《彼諾奇幻之旅》將cama的理念「親和」、「創新」和「專業」完美體現，同時，也讚嘆繪者李勁陞精細的繪畫作品。
●本文由台北國際書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。更多書展資訊詳見官網，或琅琅悅讀「台北國際書展」專區。
展覽資訊：
2025第33屆台北國際書展
Taipei International Book Exhibition 2025
展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場
展出時間：
2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00
2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00
2/9(日) 10:00-20:00
展期6天全面開放購票入場
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