2025台北國際書展／院長卓榮泰鍾愛歷史及台漫，關注偏鄉教育問題，贈學生50本文化部精選好書

行政院長卓榮泰於6日下午造訪2025台北國際書展，在文化部長李遠的陪同下，參觀義大利主題國館、聯經、時報文化及讀書共和國等出版社，對各類型書籍皆展現濃厚興趣，特別是歷史類及近年流行的台灣漫畫，也與從屏東遠道而來的墾丁國小分校參觀團相見歡，身體力行勉勵，並促進偏鄉孩童有更多閱讀及學習的資源。

卓院長首站便到訪「中小學生讀物選介主題館」，與20位墾丁國小分校的學生互動，他代表政府特別致贈50種「精選之星」圖書給「全台最南極偏鄉小學」墾丁國小鵝鑾分校，也另外贈送圖書禮券給小朋友，鼓勵孩子們在看展期間購買自己喜歡的讀物。

書展參觀行程之後，卓院長也在社群平台臉書寫道「閱讀果然是可以跨越時空的魔法，帶我們走進各式各樣的世界」，鼓勵13到22歲的青年朋友在書展期間，多多利用文化幣。

2025台北國際書展「中小學生主題選介主題館」卓榮泰院長與墾丁國小分校學生（圖／台北國際書展）

2025台北國際書展「中小學生主題選介主題館」（圖／琅琅悅讀編輯室）

2025台北國際書展「中小學生主題選介主題館」（圖／琅琅悅讀編輯室）

2025台北國際書展「中小學生主題選介主題館」（圖／琅琅悅讀編輯室）

展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網