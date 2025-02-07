2025台北國際書展／院長卓榮泰鍾愛歷史及台漫，關注偏鄉教育問題，贈學生50本文化部精選好書
行政院長卓榮泰於6日下午造訪2025台北國際書展，在文化部長李遠的陪同下，參觀義大利主題國館、聯經、時報文化及讀書共和國等出版社，對各類型書籍皆展現濃厚興趣，特別是歷史類及近年流行的台灣漫畫，也與從屏東遠道而來的墾丁國小分校參觀團相見歡，身體力行勉勵，並促進偏鄉孩童有更多閱讀及學習的資源。
卓院長首站便到訪「中小學生讀物選介主題館」，與20位墾丁國小分校的學生互動，他代表政府特別致贈50種「精選之星」圖書給「全台最南極偏鄉小學」墾丁國小鵝鑾分校，也另外贈送圖書禮券給小朋友，鼓勵孩子們在看展期間購買自己喜歡的讀物。
書展參觀行程之後，卓院長也在社群平台臉書寫道「閱讀果然是可以跨越時空的魔法，帶我們走進各式各樣的世界」，鼓勵13到22歲的青年朋友在書展期間，多多利用文化幣。
★卓榮泰行政院院長 贈書書單
編號 書名／類別
1. 神奇的混凝土／圖畫書類
2. 海邊的畫室／圖畫書類
3. 熱狗／圖畫書類
4. 漁夫和他的靈魂／圖畫書類
5. 銀杏的果實／圖畫書類
6. 夏天／圖畫書類
7. 門外有一頭獅子／圖畫書類
8. 有蚱蜢跳／圖畫書類
9. 沙小妹找媽媽／圖畫書類
10. 東山流轉／圖畫書類
11. 假仙生物日記簿／自然科普類
12. 圖解人類活動不可或缺的能源：缺電問題、核電危機、淨零碳排……零概念看懂影響全球的能源議題！／自然科普類
13. 生物轉大人的種種不可思議：每一種生命的成長都有理由，都值得我們學習／自然科普類
14. 跟大師學創造力6-9：瑞秋．卡森、愛因斯坦、梵谷、阿波羅登月任務與84個STEAM實驗深度學習力套書／自然科普類
15. 法布爾生態營4：鼴鼠夫人的葬禮／自然科普類
16. 忍不住想解的數學題：熱銷突破13萬本！慶應大學佐藤雅彥研究室的「數學素養題」，快速貫穿邏輯概念與應用，提升解題的跳躍思考力！／自然科普類
17. 擁抱，台灣的精靈：草鴞．穿山甲．黃喉貂．大赤鼯鼠．白面鼯鼠．白海豚．鯨豚追蹤全紀錄／自然科普類
18. 城市裡的數感素養課：環遊世界，發掘大都市的數學方程式！／自然科普類
19. 看得見的臺灣史．人間篇：30件文物裡的人情與世事／人文社科類
20. 趕走焦慮小怪獸：20種有效的塗寫活動，陪孩子克服上學、交友、課業的焦慮與不安／人文社科類
21. 台灣百年市場：從北到南，和魚夫一起探看25個流轉百年的菜市風華／人文社科類
22. 臺陽妖異誌2：疫鬼與王船／文學類
23. 海風酒店／文學類
24. 城北舊事／文學類
25. 行旅／文學類
26. 跟著歷史名人去遊歷：愛玩大少爺郁永河遊臺灣／文學類
27. 來日方糖／文學類
28. 一袋米要扛幾樓／文學類
29. 長頸鹿先生，請上車！／文學翻譯類
30. 草蜢的幸福雜貨店／文學翻譯類
31. 雜貨店的囧學徒／文學翻譯類
32. 漫漫長夜／文學翻譯類
33. 窗的彼端：他從男孩亨利克，長成孩子的守護者──波蘭兒童人權之父柯札克的故事／文學翻譯類
34. 星星獵人的午夜任務／文學翻譯類
35. 怪獸與貝瑟妮／文學翻譯類
36. 手繪臺灣野鳥新圖鑑―水鳥／叢書工具書類
37. 小和老師的探究實作課1：來，走訪家鄉寫故事／叢書工具書類
38. 臺灣海濱植物圖鑑-增訂版／叢書工具書類
39. 連大人也不懂？性教育圖鑑／叢書工具書類
40. 深讀的技術／叢書工具書類
41. 給孩子的圖解理財課：一看就懂，從小培養用錢、存錢、賺錢、守住錢的財金素養，長大以後不愁錢！／叢書工具書類
42. 蝴蝶100生活史全圖鑑／叢書工具書類
43. 小學生的調查任務：發現驚奇圖書館／叢書工具書類
44. 陷眠者Sleeping Brain／漫畫類
45. 看漫畫輕鬆學：愛上閱讀的樂趣／漫畫類
46. 集合！RENDEZVOUS(1-6集)：出版週年紀念套書／漫畫類
47. 手路菜／漫畫類
48. 不悠哉的農村日記／漫畫類
49. 月亮的名字／漫畫類
50. Have I Found You？與你的血緣／漫畫類
★完整推薦書單請見：文化部「第46次中小學生讀物選介」八大類別推薦書單
展覽資訊：
2025第33屆台北國際書展
Taipei International Book Exhibition 2025
展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場
展出時間：
2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00
2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00
2/9(日) 10:00-20:00
展期6天全面開放購票入場
※書展訊息詳見官網
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