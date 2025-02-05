2025台北國際書展／捷克國家隊首次參展 推出11位當代文學名家小說集

紮根捷克，致力於推廣捷克文化、深化捷台文化交流的捷克官方單位「捷克中心」(Czech Centre-Taipei) ，專為台灣讀者精心策劃的捷克當代小說選-《外在所缺乏的，內心尋覓不著》，今日（4日）正式在台北國際書展發表！小說選集七大主題（下介）、結多達十一位傑出捷克作家，更圍繞主題收錄多幅捷克設計大獎得主插圖創作（下圖），帶來「國家隊」等級陣容！不僅展示了最佳的當代捷克文學，還啟動了兩國文化之間的對話，在2025迎接農曆新年之際，點燃捷台交流熱！

捷克當代小說選-《外在所缺乏的，內心尋覓不著》。圖／取自捷克中心官網

捷克經濟文化辦事處代表大衛·斯坦克（David Steinke）致詞表示，捷克文學悠久而豐富，最早可追溯至9世紀。捷克文學曾迎來輝煌時刻，例如詩人雅羅斯拉夫·塞弗特（Jaroslav Seifert）榮獲諾貝爾文學獎；也曾歷經黑暗時期，當納粹或共產極權統治時，作家和詩人遭受迫害。捷克文學擁有眾多傑出的名字，其中一些已聞名於世，另一些則仍在等待國際上的認可。

15年前，一股對捷克文學的熱潮席捲台灣。赫拉巴爾（Hrabal）、哈維爾（Havel）與昆德拉（Kundera）等作家在這裡幾乎成為家喻戶曉的名字。這是一件好事，因為他們的書籍確實十分精彩。文學與藝術的美妙之處在於它們不斷發展，我們珍視過去的經典，也需要時時回顧，但同時也不能缺少新鮮的視角。而我非常高興，今天捷克文學界充滿了這樣的新鮮空氣，讓我們能夠在台北國際書展（TIBE）上，向大家展示捷克最具才華的當代作家。

捷克中心主任馬凱棠（Markéta Záhumenská）表示，很高興捷克首次地在台北國際書展展示來自捷克的作品，《外在所缺乏的，內心尋覓不著》由策展人兼文學評論家Kryštof Eder以及捷克中心共同策劃，這本書精選了過去25年來11位捷克作家的作品節選，書中收錄的短篇小說作品堪比近年來最具影響力的全球小說！小說選不僅展示了最佳的當代捷克文學，還啟動了兩地文化之間的對話，包涵多元性別認同（LGBT+Q+）、對土地與根源的懷念、環境保護與神秘主義、女性在男性主導的世界、向外看世界、世代的更迭、當今世界的未確定性、對土地與根源的懷念。捷克與台灣擁有相似的20世紀歷史，通過專注於共同主題和相似的經歷，希望能夠讓捷克文學更接近臺灣讀者，在台北國際書展盛大開幕之際，點燃台灣讀者對捷克文學的熱情！更要進一步吸引本地出版商的興趣，期待在不久的將來，能夠在台灣的書店裡看到這些作品的完整翻譯版本。

為了紀念此次國家級的展示，捷克中心首次在台北國際書展上帶來捷克文學國家隊的陣容，向台灣觀眾深度介紹捷克當代文學，反映捷克文學的豐富性以及書籍設計的多樣性。來賓將有機會欣賞「最美麗的捷克書籍」系列、獲得廣負盛名的馬格尼西亞（Magnesia Litera）國家文學獎的書籍、榮膺吉里·奧騰獎（Jiří Orten Award）的新秀作家的作品、獲得「金絲帶」認證的優質捷克兒童書籍，以及榮獲年度Muriel漫畫獎的漫畫作品。

捷克經濟文化辦事處代表大衛·斯坦克（David Steinke）

捷克中心主任馬凱棠（Markéta Záhumenská）

策展人兼文學評論家Kryštof Eder

捷克文學國家隊來台發表，點燃捷台交流熱

專為台灣讀者精心策劃的當代小說選，開啟一場深度對話之旅！

以捷克文學國家隊為號召，呼應捷克與台灣的共同經驗！《外在所缺乏的，內心尋覓不著》小說選由捷克中心臺北創作、文化出版社出版，是一本代表當代捷克文學精華的選集，今日（4日）正式在台北國際書展發表，現場更邀請到作品收錄在小說選的捷克文學獲獎作家-瑪格達連娜・普拉措娃（Magdalena Platzová）女士與馬勒克・托爾奇克（Marek Torčík）先生與來賓共襄新書發表會！

目前居住於布拉格年輕作家馬勒克・托爾奇克憑藉他動人的筆觸，探索身份、愛情與記憶的複雜性。在今日發表收錄在小說選中的的作品《你打破記憶》（英譯 Memory Burn），講述一部關於記憶、身份與歸屬的故事，一個成長於保守工業小鎮的酷兒男孩，他面臨霸凌、貧窮並掙扎於自我接納之間。馬勒克以其細膩且深刻的敘事聞名，帶領讀者進入一段以 LGBTQ 議題與人類韌性為核心的動人旅程。《你打破記憶》榮獲捷克最具聲望的文學獎—馬格尼西亞文學獎，以及專為30歲以下作家設立的吉里·奧騰獎，這部作品不僅受到文學評論家和讀者的熱烈好評，各國譯本陸續授權中。

身兼作家、文學評論家暨翻譯的瑪格達連娜，作品曾入圍都柏林文學獎和捷克圖書獎決賽，過去在紐約大學主持法蘭茲·卡夫卡的研討會。他的作品經常探討女性在男性主導的世界中所面臨的挑戰和夢想，此次收錄在《外在所缺乏的，內心尋覓不著》的作品-《卡夫卡身後的生活》（暫譯；Life After Kafka），更在2023年以決賽入圍馬格尼西亞國家文學獎（Magnesia Litera），該作品售出多國版權！當被問及創作靈感時，瑪格達連娜表示這部作品社會提問：女性如何在男性主導的世界中發聲？《卡夫卡身後的生活》描述了卡夫卡的未婚妻菲莉絲·鮑爾（Felice Bauer）卡夫卡分手後的人生，包括她的婚姻、子女、美國的移民生活，以及她如何在長達四十年的時間裡保存這位離開她的男人的信件，揭示了卡夫卡的陰影對她一生的持久影響，，帶領讀者反思女性在男性世界中的定位，是一部融合經典文學與性別議題的精彩作品！

捷克中心主任馬凱棠（Markéta Záhumenská）分享到，捷克共和國和臺灣有著相似的20世紀歷史，從在不民主政權下的生活到民主化過程中對過去的掙扎，我們選擇了深深共鳴在兩國社會的七個主題，此外小說選特別收錄了7位捷克頂尖插畫家的作品，他們均為2023年捷克設計獎的得主，通過專注於共同主題和相似的經歷，並以精彩的視覺藝術輔助文學選段，吸引讀者進入捷克文化的世界，開啟一場深度對話之旅！馬勒克與瑪格達連娜二位作家也將在台北國際書展2/5以及2/7的沙龍活動暢談創作靈感、寫作歷程，以及如何透過故事寫作來觸及當代社會的深層議題。

捷克作家馬勒克・托爾奇克（Marek Torčík）

捷克作家瑪格達連娜・普拉措娃（Magdaléna Platzová）

《外在所缺乏的，內心尋覓不著》收錄多幅捷克設計大獎得主插圖創作

【關於捷克中心】

臺北捷克中心主旨在與促進與台灣民眾建立連結，不僅提高對捷克的國家認識，也加深雙邊文化的相互交流。中心定期舉辦文化和教育活動，如展覽、電影放映、戲劇和舞蹈表演、講座和研討會，特別關注設計、電影、文學、創新和遊戲領域，提供藝術駐村機會以及藝術策展和新聞交流計畫，促進兩地藝術和文化間的互動。

●本文由台北國際書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。更多書展資訊詳見官網，或琅琅悅讀「台北國際書展」專區。

展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網