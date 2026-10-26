琅讀金句／不必努力讓自己被人喜歡，因為你本來就不可能得到所有人的喜歡

熱門小說

書名：《多希望小時候，爸媽對我說了這些話：讓孩子和大人都能開心活出自己的人生》 作者：水田結 出版社：方智／圓神出版 出版時間：2026年02月01日

16 年來，講座一位難求的日本傳奇育兒師，同時是5個孩子的媽媽，告訴你──

孩子真正想聽的，就是你小時候想聽見的話。

上過課的父母說：

「第一次覺得帶孩子是件幸福的事」、「終於實現理想中的育兒方式了」、「總算成為我想當的那種爸媽了」。

小時候情緒 崩潰時，爸媽對你說了什麼？

同樣情況，你對孩子說了什麼？

如何一句話就能安撫孩子，也讓自己瞬間療癒？

作者是協助父母修復童年 創傷、學會對孩子溫柔說話的傳奇育兒師。

她提供65種情境，讓你對孩子，也對自己說出──那些小時候最想聽見的話。

◎當孩子感到難過時

（Ｘ）「你要難過到什麼時候？」

（Ｏ）「你真的很難過吧。沒關係，不用勉強自己假裝不傷心。」

◎當孩子做得到，卻耍賴要父母幫忙時

（Ｘ）「你已經○歲了，會自己吃飯了！」

（Ｏ）「有時候不想自己一個人努力，也是可以的。」

◎當孩子不肯說謝謝或對不起時

（Ｘ）「有沒有跟人說謝謝？」

（Ｏ）「總有一天，你會能說出心裡的話。」

◎當孩子和朋友處不好時

（Ｘ）「要跟大家當好朋友啊。」

（Ｏ）「不必勉強和每個人都做好朋友喔。」

◎當小孩害怕得不得了時

（Ｘ）「這點程度不用擔心。」

（Ｏ）「不用怕，爸媽會陪著你。」

讓育兒成為一趟滋養自身和孩子的旅程。

即使沒有孩子，也可用於和你自己的「內在小孩」對話。

自己或孩子都可以擁有「真正的自我」，成為真正想成為的人。

暖心推薦 陳志恆│諮商心理師․暢銷作家 綠君麻麻│閱讀推廣人 山東│Freenix品牌負責人 小蠻 王承嫣

【編輯推薦】

孩子真正需要的，往往不是說教，而是那句自己小時候也曾渴望聽見的溫柔話語。日本傳奇育兒師、同時也是五個孩子的母親，帶領讀者練習以理解取代責備、以陪伴代替否定。當孩子難過、害怕、鬧脾氣，或在人際關係 中遇到挫折時，一句真誠的回應，就可能成為安定情緒、拉近親子距離的力量。

本書不只教你如何溫柔地對待孩子，也邀請你重新看見自己內心尚未被安慰的部分。那些曾經被忽略的情緒、未能說出口的委屈，都值得被理解與接納。當父母學會用不同的語言回應孩子，也能慢慢療癒自己的童年傷口，讓育兒成為彼此滋養、共同成長 的旅程。即使沒有孩子，也能透過書中的溫暖話語，學習與自己的內在小孩對話，在理解與接納中，活出更自在的自己。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自方智／圓神出版 之《多希望小時候，爸媽對我說了這些話：讓孩子和大人都能開心活出自己的人生》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！