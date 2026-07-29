琅讀金句／其實很多人沒有察覺到「我正在勉強自己」。因為勉強自己這件事，對他們來說已變得理所當然

當心慌不安的狀態有了名字，問題就解決了大半！

「我只是有點憂鬱 ，但還沒到需要去醫院的地步。」

執業25年的醫師，溫柔地施了一個命名的魔法，將這個狀態定義為「半憂鬱」，揭開五分之一現代人正在經歷的內心世界，

從此「半憂鬱」不再是詛咒，而是提醒我們適時關照自己的祝福。

雖然還稱不上「憂鬱症」，可以去上班，也能做家事，但不適感遠超過心情憂鬱，身體在動，思維卻停滯不前。這就是｢半憂鬱｣！

據估計，現代人中大約每五人就有一人處於這種「憂鬱症未滿」的狀態。從業25年、診療過20萬名患者的本書作者，將這種中間地帶的精神狀態命名為「半憂鬱」。

沒有什麼比無名的不安更令人害怕，但只要它有了名字，你就會覺得「這是有應對方法的」、「原來不是只有我會這樣」，心情會先輕鬆許多。

書名：《半憂鬱：給能工作，能生活，內心卻動彈不得的你》 作者：平光源 出版社：如何出版 出版時間：2026年07月01日

【編輯推薦】

這是一本給所有「看似運作正常，內心卻悄悄熄火」現代人的溫柔解藥。

你是否也有過這種時刻？明明還能按時上班、處理家務、向同事禮貌微笑，但私底下的自己卻感到一片麻木與空虛。過往熱愛的嗜好不再有趣，週末只想癱軟在沙發上，連「晚餐吃什麼」這種小事都做不出決定，甚至還常常自責，覺得是自己抗壓性太差、太不努力？

在日本診療過 20 萬名患者的身心科醫師平光源，特別為這種「憂鬱以上，憂鬱症未滿」的灰色地帶，施展了命名的魔法——「半憂鬱」。這絕非意志力薄弱或性格怠惰，而是你的身心在大負載下，神經傳導物質被過度消耗的警訊。

無名且無法說出口的不安最折磨人，但只要這個狀態有了名字，我們就能從「我是不是有問題」的自責與內耗中鬆一口氣。本書不僅用科學視角拆解大腦的生理機制，更針對飲食、睡眠與生活節奏，提供一套極易上手且完全不強求的修復提案。比起等到徹底跌落憂鬱症谷底再來療癒，在「半憂鬱」階段給自己一次轉身的餘裕，簡單了何止百倍。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自如何出版之《半憂鬱：給能工作，能生活，內心卻動彈不得的你》。