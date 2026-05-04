琅讀金句／當忍耐已成為日常，請不要再為自己的內心蓋上蓋子，試著讓自己想哭就哭，哭到流不出淚為止

書名：《世界最簡單的阿育吠陀療法》 作者：MOTOKO 出版社：方智／圓神出版 出版時間：2026年04月01日

MOTOKO是日本備受矚目的阿育吠陀實踐家。自幼便對人類複雜且細膩的情感和身體充滿興趣，19 歲時她帶著病重的母親，去看阿育吠陀醫師。醫師告訴她：「妳母親之所以生病，是源自於 15 年前的怨恨。」那正是她父親離開家的一年。

從那時起，母親心中累積了許多無法化解的情緒，導致「不該吃的東西卻一直吃」、「不該做的事卻不斷去做」，這些行為慢慢侵蝕她母親的身體。她看著母親的背影，決心要從心理與身體的關係，重新檢視健康與人生，並開始走上阿育吠陀之路，持續實踐至今已達25年。

擁有五千年歷史、與中醫齊名的阿育吠陀療法，

能輕鬆幫助身心排毒，掃除疲憊和陰霾！

她年輕時曾長期被青春痘和嚴重的皮膚炎困擾，身體塞滿毒素，人生充滿迷網……。

開始實踐阿育吠陀後，她的皮膚變得乾淨透亮；沉重不堪的身體也輕盈起來，身心和生活型態都跟著轉變。本書是她親身實踐多年，為讀者精挑細選、立刻能實踐的日常排毒療法。

本書適合：

⯌給總是感覺身體疲憊、沉重的人

‧哪些習慣會使你累積毒素‧哪些習慣能幫助你逆齡回春‧如何運用太白芝麻油按摩身體三部位‧如何自製健康酥油(Ghee)

⯌給想舒緩身體不適的人

‧睡不著‧腰痠背痛‧皮膚不好‧口臭‧經常放屁或打嗝‧白頭髮……等各種身體和心理不適的自然解方

⯌給想擁抱幸福的人

‧帶來幸福的思考方式‧別把「我想變有錢／變漂亮／希望別人更愛我」當成是丟臉的、不把真心話藏起來

⯌給有女性煩惱的人

‧經痛‧生理期不順‧陰部保養‧產後調理‧更年期照護

⯌給想更深入了解阿育吠陀的人

‧你的身心使用說明書‧以五大元素觀察自己‧了解自己的體質

【編輯推薦】

本書由日本知名阿育吠陀實踐家 MOTOKO 撰寫，從作者陪伴母親求醫的經歷出發，探討情緒與身體健康的深層關聯。結合五千年歷史的阿育吠陀智慧，提供簡單可行的日常排毒與調養方法，幫助改善疲勞、失眠與各種身心不適。透過飲食、按摩與生活習慣調整，引導讀者找回身心平衡，活出更輕盈、自在且充滿能量的人生。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自圓神出版之《世界最簡單的阿育吠陀療法》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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