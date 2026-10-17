史博館「東瀾．共韻」傅益瑤與父親傅抱石名作共展 96件作品看見藝術傳承及臺日交流軌跡

國立歷史 博物館 今（16）日辦理「東瀾．共韻—傅益瑤臺日藝術交流展」開幕式，以藝術家 傅益瑤長年跨越臺日兩地的藝術實踐為核心，結合作品、文獻及歷史紀錄，呈現其藝術創作與臺日文化交流的發展軌跡。本展並特別展出傅益瑤父親、國畫大師傅抱石 作品兩人共96件，透過兩代藝術家對照與文化脈絡梳理，呈現藝術傳承、創新及跨文化交流的豐富面貌。

國立歷史博物館長洪世佑、藝術家傅益瑤、財團法人海峽交流基金會董事長蘇嘉全、日本台灣交流協會 台北事務所代表片山和之、台灣日本關係協會祕書長洪英傑、芝加哥藝術博物館亞洲藝術普利茲克專席主任汪濤等各界貴賓皆出席此盛會。

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史博館 長洪世佑表示，史博館於1955年創設，1961年成立國家畫廊，除了典藏約6萬號歷史文物與藝術作品，也與藝術家們累積深厚關係。2024年重新開館後，發揮博物館功能，成為與國際、與民眾溝通對話的平台，除了國際特展，近年攜手東京國立近代美術館 、輕井澤安東美術館及東京大學綜合研究博物館，共同推動研究與策展，明(2027)年即將與東京富士美術館合作推出西洋美術400年特展，都是深化臺日文化交流的實際成果。

國立歷史博物館長洪世佑於史博館「東瀾．共韻—傅益瑤臺日藝術交流展」致詞。圖／史博館提供

洪館長說，傅益瑤除了承繼傅抱石的藝術精神，也透過長年在日本的生活，逐漸將日本寺廟障壁畫、民間祭典以及山水景致等元素融入創作之中，形成獨具特色的藝術風格。史博館實踐2022年ICOM國際博物館協會對博物館的定義，成為文化的樞紐，由早期藝術互訪與作品交流，逐步拓展至博物館合作、共同策展、典藏研究及學術交流，也會持續不斷促進臺日永續的關係。

藝術家傅益瑤說，20年前傅抱石百歲大展時，她站在父親的畫作前許願「會不會保佑我也能和你一樣有這一天，而感謝今天夢想實現了。」，她記住父親說過「沒有不入畫的對象，只有不會畫的畫家。」，秉持這份勇氣，與恩師平山郁夫到敦煌打坐觀畫、親自參與動態的日本祭儀，感受其中深刻的意義，再進入創作。無論畫作大小，傅益瑤常常趴在塌塌米上作畫，且認為「雲動山不動，紙動人不動。所以當我的作品展出時，也是全面被看見的時候。」

上圖扇面是傅抱石逝世前之作〈紅葉扁舟〉，下圖則是傅益瑤寫跋紀念，父女兩人共同創作於此作，堪稱詩、畫、跋三者交融的傳世鉅作！圖／琅琅悅讀編輯室

藝術家傅益瑤於史博館「東瀾．共韻—傅益瑤臺日藝術交流展」致詞。圖／史博館提供

傅抱石1962年作品〈紅葉扁舟〉。圖／史博館提供

傅抱石1948年作品〈赤壁夜遊圖〉。圖／史博館提供

財團法人海峽交流基金會董事長蘇嘉全表示，海基會工作的核心是溝通與理解，真正能拉近距離的，不是言語上的爭辯，傅益瑤作品中「觀照、慈悲、定心」的精神，給觀者的心安定與包容，在這個節奏快速、情緒容易躁動的時代，尤其珍貴。

貴賓合影，國立歷史博物館洪世佑館長(右5)、藝術家傅益瑤（左5）、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之(右3)、海峽交流基金會董事長蘇嘉全(右4)、台灣日本關係協會祕書長洪英傑(左3)。圖／史博館提供

藝術家傅益瑤於史博館導覽「東瀾．共韻—傅益瑤臺日藝術交流展」。圖／史博館提供

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之說，「共韻」即象徵臺灣、日本以及更廣泛的東亞文化之間，在綿長的交流中所形成的共同文化脈動。傅益瑤的藝術經歷，恰好提供一個具體而生動的案例，讓觀眾看見藝術家如何在不同文化之間往返、學習、創作，並將跨文化的生命經驗轉化為藝術。

史博館補充，傅益瑤（1947年生）自幼成長於深厚的藝術與人文環境，身為國畫大師傅抱石之女，成長時期即與張大千、郭沫若、林散之、林風眠等文化藝術界人士有所往來。1979年，傅益瑤赴日本留學，師從平山郁夫、塩井俊雄，並接受青山三男指導，此後長期活躍於日本及國際藝壇，逐漸形成融合傳統東方繪畫精神與日本文化意象的獨特藝術風格。

傅益瑤的創作題材多元，如日本寺廟壁畫、日本民間節慶、詩意畫，及受到傅抱石藝術技法啟發的雪景、雨景作品。將對日本歷史、宗教、民俗與自然景觀的觀察轉化為自身的藝術語彙。其中，日本寺院與民間文化為題材的大型作品更是她的重要特色。傅益瑤曾多次受邀參與日本NHK電視臺相關節目與講座，NHK並曾製作以其歷史敘事畫《佛教東傳》為主題的紀錄片。

傅益瑤〈詠梅圖〉。圖／史博館提供

傅益瑤〈八户朳祭〉。圖／史博館提供

傅益瑤〈天橋立玄想〉。圖／史博館提供

「東瀾．共韻—傅益瑤臺日藝術交流展」在史博館促進臺日文化交流的脈絡下，以傅益瑤的藝術創作為主軸，展出其繪畫、陶瓷等作品及相關印章等，即日起至2026年11月22日於史博館2樓展出，透過4單元「典藏映照・書畫交輝」、「一茶吟詠・祭典華章」、「障壁名剎・禮佛觀心」及「家學傳薪・瓷畫世界」，引導觀眾在欣賞藝術之美的同時，也能循著作品與文獻所呈現的脈絡，回望臺日文化交流的歷史，理解藝術跨越時空的力量。最新訊息請關注史博館官網及臉書專頁。

「家學傳薪・瓷畫世界」展區一隅。圖／琅琅悅讀編輯室

(左 )〈阿房宮圖 繩文酒器〉，傅益瑤繪／伊藤瓢堂製。圖／琅琅悅讀編輯室

在「障壁名剎・禮佛觀心」展區可看見艷彩奪目的各式神像，此圖為觀音菩薩。圖／琅琅悅讀編輯室

「東瀾共韻」特展展場一隅。圖／史博館提供