史博館典藏特展「隱身到現身」 陳進、董陽孜等60件女性藝術家創作，回溯台灣百年藝術發展歷史

國立歷史博物館 今（22）日辦理「隱身到現身—史博典藏的她們」特展開幕式，本展以史博館 藏女性 藝術家 作品為展示核心，邀請民眾一同見證不同世代臺灣女性藝術家的創作實踐，進而理解觀賞史博館深具特色的收藏面貌。國立歷史博物館長洪世佑、參展藝術家梁秀中、薛保瑕、鍾桂英、梁丹美、楊鄂西、李重重、鄭蕙香、林麗華、洪瑞霞、林雪卿、簡美育、林淑女、潘鈺、徐洵蔚、謝鴻均、黃淑卿等貴賓出席盛會。

國立歷史博物館長洪世佑表示，女性藝術在國際間的美術館已成為策展焦點，如美國、荷蘭、新加坡等國家級美術館，近年陸續推出以女性藝術為核心的展覽。史博館曾舉辦如2010年「她們的故事」、2016年「Herstory—她在歷史的背後」、2021年「你認識『她』嗎？」等與女性相關的攝影題材的展覽；本次特展則是盤點館藏，精選60位女性藝術家60件作品，將20世紀以來臺灣女性藝術的發展概況，從性平意識、政治、社會文化等當代視角切入，重新檢視藝術史中的性別敘事，彰顯女性藝術家長期以來的重要角色與對國家社會的貢獻。

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洪館長說，依國際博物館協會對博物館的定義，除了有形的文物，也重視無形文化資產。史博館多年來針對女性藝術家進行口述歷史，本展除了展示館藏作品，標示女性藝術家作品入藏國家級博物館的典藏系譜，並結合檔案文獻及口述影像，立體化展覽內容，深化觀眾對她們的認識與理解，並傾全力邀請參展女性藝術家授權、集結為電子版圖錄，呈現史博館研究人員厚實的研究能量。

高齡92歲的藝術家梁秀中說，「創作的人總是帶著笑容，我沒有帶著苦瓜臉畫畫的。」盼藝術家引導觀眾帶著進步的眼睛來欣賞世界的美好。藝術家薛保瑕說，女性藝術家的創作不僅止於內在生命的經驗，更對望了特定的時代，並在歷史的洪流中交織，使藝術的意義得以呈現。創作的過程酸甜苦辣喜怒哀樂，讓女性藝術家心有所感，也心有所寄。史博館透過典藏的研究與策展，證明藝術作品不只是藝術家思想的表現，更有向前推進，被研究、被理解、被重新詮釋的位置。

國立歷史博物館長洪世佑於「隱身到現身—史博典藏的她們」特展致詞。

藝術家梁秀中於國立歷史博物館「隱身到現身—史博典藏的她們」特展致詞。

藝術家薛保瑕於國立歷史博物館「隱身到現身—史博典藏的她們」特展致詞。

回顧20世紀臺灣女性藝術的百年發展，是一段由「被觀看的客體」走向「發言主體」的精采歷程。史博館成立於1955年，1961年興建「國家畫廊」，多年來透過撥交、捐贈與購藏，逐步累積女性藝術家作品典藏，從晚清閨秀書畫、民初留學藝術家、二戰後遷臺畫家到現當代女性創作者，形成一條橫跨百餘年的女性藝術發展脈絡。

展覽內容涵蓋水墨、書法、西畫等具象與抽象畫作，敘事共三單元，「歷史回溯・新時代女性藝術的先行者」回溯女性藝術家發展軌跡，以多重視野觀看其在史博館、臺灣美術，乃至世界藝術史中所處位置。精選館藏12位女性藝術家作為先行者代表，她們率先跨入現代藝術教育及展覽體制，開闢女性參與藝術的新道路。如日治時期臺灣第一位女性畫家陳進及其1965年膠彩畫《葡萄》，民國初期遠赴日本、法國專攻油畫的袁樞真與其1979年作品《人體之七（側坐）》等。

單元一「歷史回溯•新時代女性藝術的先行者」展出史博館典藏台灣 女性藝術家12位先行者畫作。

陳進1965年膠彩作品《葡萄》國立歷史博物館(典藏編號27217)。

袁樞真1979年油畫作品《人體之七（側坐）》於國立歷史博物館展出（典藏編號91-00227）

第二單元「典雅・遞嬗—傳統延續與風格轉向」走進1950至1980年代，臺灣正值社會重建與文化重構，美術環境經歷現代藝術與鄉土運動，女性藝術家從個體創作到藝術共同體，逐漸展現延續水墨傳統與風格轉向的自主性。如王壽蘐的氣勢大作《山水》、當代藝術家董陽孜1973年作品《行草中堂》等。

「隱身到現身—史博典藏的她們」單元二「典雅•遞嬗—傳統延續與風格轉向」，藝術家張倩英（左）及董陽孜（右）作品。

王壽蘐《山水》於國立歷史博物館展出（典藏編號27186）。王壽蘐為1977年台灣首次由女性組成畫會「中華藝風書畫會」之創辦會長。

董陽孜1973年法書《行草中堂》於國立歷史博物館展出(典藏編號32300)。

第三單元「現代・涵融—自我突破與藝術書寫」，呈現1980年代後，臺灣社會快速現代化，女性藝術家創作得以擺脫限制，追求自主與個人創作風格，回應自身生命處境，反映社會現實與時代脈動。如梁秀中1979年水墨作品《採茶》、薛保瑕1991年石版畫《無題》等。

「隱身到現身—史博典藏的她們」單元三「現代•涵融—自我突破與藝術書寫」 。

梁秀中1979年作《採茶》於國立歷史博物館展出（典藏編號72-00129），綜合了題材、人物裝束與視角，使本幅畫很有臨場感。

薛保瑕1991年石版畫《無題》於國立歷史博物館展出(典藏編號93-00278)。

席慕蓉1985年油彩作品《盼》於國立歷史博物館展出（典藏編號79-00059）

袁旃1997年水墨作品《寶島》於國立歷史博物館展出(典藏編號89-00667)。

「隱身到現身—史博典藏的她們」特展即日起至2027年1月17日於史博館1樓展出，2026年11月1日邀請國立臺南藝術大學藝術理論創作研究所文貞姬所長以「重寫正統：1950-60年代臺灣女性書畫家的藝術實踐與文化網絡」為題演講，11月8日為史博館會員舉辦專屬活動「策展人陪你看展覽」，12月12日由江芷萱老師帶領「映她・印我」版畫工作坊等。「聽聽史博─耳朵裡的博物館」Podcast節目同步推出國立臺灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所賴瑛瑛教授與史博館研究組策展人陳嘉翎分享「畫布上的繁星：典藏百年女性藝術家風采」，歡迎民眾參與，感受臺灣女性藝術家跨越百年的堅韌與創新。最新訊息請關注史博館官網及臉書專頁。

「隱身到現身—史博典藏的她們」特展即日起至2027年1月17日於國立歷史博物館展出。