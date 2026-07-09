【展演的回聲】彭紹宇／圓潤之中，藏有嶄新世界── 《圓潤的魔法：波特羅特展》觀後感

文／彭紹宇 （作家、影評人）

藝術並非總是嚴肅，有時幽默詼諧更得以觸碰觀者內心，帶來超越想像的戲劇張力。費爾南多・波特羅 （Fernando Botero）的作品便是如此。

飽滿，圓潤，重量——這些比喻時常與他的畫作一同出現，出生於哥倫比亞的藝術大師波特羅，透過強烈個人風格跨出國界，不但聞名於世，甚至留下以其命名的「波特羅主義」（Boterismo）。當這些特徵相互擁抱，無形中也似擁抱著觀眾，帶給我們視覺上難以名狀的愉悅。

如此愉悅，隨著作品在2026年夏天抵達韓國與臺灣。位於首爾藝術殿堂的展覽吸引同在音樂中打造愉悅世界的歌手蔡依林觀展，臺北場則在中正紀念堂展開——《圓潤的魔法 波特羅特展》。匯聚118件作品，以生命經驗為經，美學語彙為緯，呈現這位藝術家 如何在作品中注入獨特魔法。

人物體形飽滿，身材比例誇張，在他的畫作裡，人事物都像被充了氣——看展前，我對波特羅的印象大概停留於此。然而，跟隨展覽脈絡，愈發理解他為何以圓潤作為藝術選擇，不單是標誌性個人風格，亦為一種觀看世界的方式。正因現實世界大多穩定無趣，飽滿形體彷彿賦予平凡事物全新面貌，才讓人難以移開目光。

台韓兩地同時展出波特羅大師畫展。組圖／琅琅悅讀，圖片來源：翻攝自蔡依林instagram＠jolin_cai限動、彭紹宇提供

鬥牛與馬戲：大膽的色彩實驗

展覽以多個展區，紛呈展現藝術家生命切片如何與畫作發生化學作用。其中，「鬥牛：一生的熱情」區塊令我徘徊許久。

眾人皆知，年少時期的美學養成對於一個人影響尤其深遠，而鬥牛系列的創作 ，正啟發自波特羅童年時被送入鬥牛學校的經驗，以此為題的作品更是他人生中售出的第一件水彩作品，往後成為其重要創作題材，意義可見一斑。

鬥牛場上的激昂澎湃躍然紙上，也深刻影響畫風。捕捉對峙瞬間的《鬥牛》（The Bullfight, 2002），凸顯畫中多個角色——後頸有血的公牛、鬥牛士以及助手等。儘管人物似被定格，暴力始終隱隱在場，兼具活潑與動感。不過，比起鬥牛本身，更讓我注意的其實是色彩搭配。赭紅圍欄與粉綠牆壁形成鮮明對照，薑黃色地面隱隱成為整體色調重心。場上鬥牛士的戲服則以藍、粉與草綠等色調構成，繁複繽紛卻不顯混亂，手中的布紅黃交疊，成為畫面中的另個焦點。

《鬥牛》（The Bullfight, 2002）。圖／彭紹宇提供

《鬥牛》（The Bullfight, 2002）局部。圖／彭紹宇提供

視角轉換至特寫，另幅《鬥牛士》（Matador, 2006）聚焦人物細節。草綠戲服以銀灰滾邊綴飾，粉紅馬靴與洋紅布形成呼應，背景相較低彩度的色調，無意間托出人物存在感。畫中鬥牛士神情凝重，腳邊散落幾支長矛，宛如一場搏鬥甫結束，殺戮氛圍未散，在波特羅慣用的圓潤體型筆觸中，竟誕生某種衝突趣味的臨場感。

仿畫：顛覆作為一種致敬

若說「鬥牛」是回應藝術家回溯己身成長的重要片刻，「變奏：與藝術史的對話」系列則是向外顛覆，也或許是展覽裡最教人莞爾的展區。波特羅對藝術史大師無畏下手，重新詮釋維拉斯奎茲、拉斐爾、哥雅或霍爾班等前輩巨匠名作，說是仿畫，卻成功褪去原作影子。

波特羅曾說：「沒有個人風格，藝術家就不存在。」（Without a personal style, an artist does not exist.）他的風格的確一眼可辨，透過「改寫」名作，也展現個人風格的難以複製性。在《致敬維拉斯奎茲》（After Velázquez, 2005）裡，他保留西班牙公主瑪格麗特的細節——胸針、手帕與牆上畫作等，但加入波特羅獨特美學後，原有的王室嚴肅感驟降，公主因而多了份親和的人情味。

不只有公主被改編，《致敬霍爾班》（After Holbein, 2016）以幼年王儲愛德華六世為藍本，波特羅將孩童的身體直接填滿畫面，原作下方用以宣示王位正統的石臺則直接被捨棄。原作裡難以觸及的尊榮，取而代之的是該年紀小孩應有的可愛和童真。

《致敬維拉斯奎茲》（After Velázquez, 2005）。圖／彭紹宇提供

《致敬哥雅》（After Goya, 2006）與《年輕女子肖像：致敬拉斐爾》（Fornarina, after Raphael, 2008）則將古典女性改頭換面，身形變得圓厚，顛覆各自原作對女性美的想像——無論是哥雅筆下纖秀的貴族氣質，抑或拉斐爾理想化的柔美輪廓，到了波特羅筆下，都顯得格外「真實」。

《年輕女子肖像，致敬拉斐爾》（After Raphael "La Fornarina"）。圖／彭紹宇提供

《致敬哥雅》（After Goya, 2006）。圖／彭紹宇提供

風格是藝術家信念的總和

波特羅的作品之所以在藝術界中如此獨特，應當是因為他告訴我們，藝術不該只是單一樣態。圓潤的美，幽默的力量，始終貫串他的藝術選擇，在眾多作品中自成一格，趣味橫生。

離開展覽前，我又想起展區裡的這句話——「藝術應該是一片綠洲，一個讓人逃離生活艱辛的避風港。」（Art should be an oasis, a place for refuge from the hardships of life.）《圓潤的魔法 波特羅特展》就像是這樣的綠洲，離開對於「標緻」的執著，在波特羅筆下的圓潤魔法之中，我們會望見一個殊異而誘人的嶄新世界。

展覽現場有許多波特羅大師金句，帶領我們看見嶄新藝術世界。圖／彭紹宇提供

書名：《往事首映會》

作者：彭紹宇

出版社：木馬出版

出版時間：2025-11-26

今夏最有「份量」的「圓潤的魔法 波特羅特展」超過百件作品首度登台。圖／聯合數位文創提供