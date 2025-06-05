美國大都會博物館真跡開箱 雷諾瓦「彈鋼琴的兩位少女」故宮第二展覽館首度亮相

「從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展」由國立故宮博物院與美國大都會藝術博物館（以下簡稱「大都會博物館」）合作，攜手時藝多媒體歷經多年策劃，由國泰金控擔任主要贊助夥伴，長榮航空擔任指定航空並負責協助空運81幅美國大都會博物館真跡名畫來台。今日於國立故宮博物院第二展覽館盛大舉行開箱記者會，首度公開三件極具重大歷史與藝術價值的經典真跡原作，並由國立故宮博物院院長蕭宗煌、時藝多媒體董事長黃文德及國泰金控資深副總經理孫至德、長榮航空發言人陳耀銘等貴賓代表見證。此外這次展覽正式進入開幕倒數階段，將於6月14日正式開展，敬請期待。

國立故宮博物院整理完畢的第二展覽館場地首次在媒體前亮相！圖／琅琅悅讀編輯室 國立故宮博物院整理完畢的第二展覽館場地首次在媒體前亮相！圖／琅琅悅讀編輯室

記者會現場由國立故宮博物院蕭宗煌院長、時藝多媒體黃文德董事長與主要贊助單位代表親臨出席，時藝多媒體黃文德董事長，並由國立中央大學藝術學研究所教授暨所長－本展學術顧問曾少千博士帶領媒體朋友搶先欣賞三幅重點展品，包括保羅・高更「大溪地的出浴女子」、保羅・塞尚「布豐莊園附近的樹木與房舍」，以及皮耶-奧古斯特・雷諾瓦「彈鋼琴的兩位少女」。這三幅作品不僅是西方近代繪畫史的重要代表，也深刻展現出印象派與後印象派在藝術風格與技法上的革新。

國立故宮博物院 蕭宗煌院長致詞。圖／琅琅悅讀編輯室

蕭院長致詞表示，本次展覽的策展與選件皆由大都會的研究人員負責，精選該館羅伯特・雷曼家族收藏及其他民間捐贈的代表性作品。大都會博物館在規劃展覽時，特別強調雷曼家族收藏的獨特價值。現今大家都非常熟悉印象派，但在20世紀初，它被視為前衛藝術，因此雷曼家族能夠在當時前瞻性地收藏這些作品，代表他們的藝術鑑賞力和遠見。雷曼家族在1969年捐贈多達2,700件的藝術藏品給大都會博物，促使大都會設立「雷曼廳」專門展示這批收藏，可見它在藝術史上的重要性。大都會特別指出，這批印象派及早期現代主義的繪畫與素描作品，原本都是在雷曼廳展出，一直以來從未以整體形式離開大都會，實際上，其中僅有極少數曾到亞洲展出，這使得本次展覽更顯得彌足珍貴，對台灣觀眾而言更是難得一見的藝術盛事。

印象派大師三種詮釋風格

作為本展開箱焦點的三件代表作勾勒出「從印象派到現代主義」的藝術發展主軸，雷諾瓦「彈鋼琴的兩位少女」以溫柔細膩的筆觸描繪少女彈奏鋼琴的生活片段，展現印象派對日常美感與光影氛圍的捕捉，是感性與和諧的典型象徵；塞尚的「布豐莊園附近的樹木與房舍」則透過幾何構圖重組自然景物，彰顯其從印象派走向形式建構的現代主義風格，成為後世藝術發展的重要轉捩點；高更的「大溪地的出浴女子」更是運用大膽色彩與異地主題，詮釋對文明社會的反思與想像，同時為象徵主義與野獸派奠定了重要基礎，在現代藝術史中具關鍵地位。

展覽學術顧問曾少千教授介紹「彈鋼琴的兩位少女」畫作（時藝多媒體提供）

保羅‧高更，《大溪地的出浴女子》，1892年Image © The Metropolitan Museum of Art（時藝多媒體提供）

展覽學術顧問曾少千教授介紹「布豐莊園附近的樹木與房舍」畫作（時藝多媒體提供）

此次展覽主要贊助「國泰金控」是金融業唯一贊助品牌。多年來，國泰金控致力讓民眾能零距離感受藝術蘊藏的價值與深遠意涵，持續為不同世代的藝術創作者搭建揮灑的舞台。今年國泰金控秉持「BETTER TOGETHER共創更好」的品牌精神，攜手藝文界推動讓藝術成為生活的一部分，邀民眾一起走進藝術、體驗美好。

長榮航空發言人陳耀銘。圖／琅琅悅讀編輯室

長榮航空發言人陳耀銘表示，此次世界級藝術品空運計畫，長榮航空團隊以嚴謹專業的航空貨運運輸流程執行，同時為了讓畫作能以最高標準進行運輸與監管，分三架貨機運送，每架航班皆有大都會博物館專業的藝術品押運人員隨機全程監控，以確保畫作安全抵台。本展從美國紐約帶來從印象派到早期現代主義共38位藝術家的經典名作，囊括梵谷、馬諦斯、秀拉、畢沙羅與女性藝術家瑪麗・卡薩特、貝絲・莫莉索等人的精彩創作，呈現19至20世紀法國藝術的多元風貌。同時即將於6月14日登場的展覽中，也將透過「身體姿態」、「肖像與人物」、「徜徉自然」、「從城市到鄉村」、「水岸風光」等五大主題展區，一步步帶領觀眾深入體驗百年間藝術家如何回應現代社會變遷與對美學的追求。

時藝多媒體 黃文德董事長接受媒體聯訪（時藝多媒體提供）

時藝多媒體黃文德董事長表示，本次展覽非常感謝主要贊助國泰金控、指定航空長榮航空、力晶文化基金會的支持，力晶文化基金會秉持長期深耕藝文教育的初衷，不僅辦理教師研習營、邀請特教生進行公益觀展，更將此次特展的畫作內容推廣至偏鄉學校，台積電文教基金會則帶領600位偏鄉師生一同來觀展，以及大聯大控股公司邀請長期支持的夢想之家、博幼社會福利、愛心第二春基金會小朋友來觀展，也感謝JINS Taiwan、中興保全科技、VOGUE、GQ及巴部農天然鹼性礦泉水長期對藝文活動的支持，積極促進藝術與生活的結合，守護這場藝術饗宴，展現對文化藝術的深度支持與保護。也特別感謝台北101董事長賈永婕，以富有感染力的聲音，為6月來台的美國大都會博物館名作展錄製語音導覽，讓民眾在觀展時能更加身歷其境。

預售票最後倒數至6月13日止，「The Met限定零錢包套票」499元、「預售單人票」400元限時熱賣中。更多購票與展覽資訊，請詳見時藝多媒體官方網站。

「從印象派到現代主義－美國大都會博物館名作展」主視覺（時藝多媒體提供）

展覽資訊 從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展

展期：2025/06/14 (六) - 2025/10/12(日)，週一至週日09:00 - 17:00 (最後入場時間 16:30)。

地點：國立故宮博物院北部院區 第二展覽館一樓特展廳 (臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位：美國大都會博物館、國立故宮博物院

共同主辦：時藝多媒體傳播股份有限公司 票價資訊 預售票券2025/04/07 - 2025/06/13

預售單人票400元/張

預售商品套票499元/張：含「THE MET限定零錢包」1個。 展期票券2025/06/14 - 2025/10/12

全票500元/張

優待票450元/張

特惠票250元/張 優待票購買資格：6歲以上持有效學生證件及學年註冊章者，每證限購一張(碩博士生、社區大學、空中大學及在職進修等不適用)。

特惠票購買資格：65歲(含)以上者。

展覽期間，國泰世華銀行信用卡友現場刷卡購票可享9折優惠(每卡限購四張，限全票，不含早鳥及預售票)，購買紀念品享95折優惠。

「從印象派到現代主義－美國大都會博物館名作展」主視覺（時藝多媒體提供）