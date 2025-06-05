從蘇軾到張大千！故宮南院翰墨新展「呷飽未」探索文物的珍饈百味

除了翠玉白菜和東坡肉，故宮文物中還有哪些美食？國立故宮博物院南部院區「呷飽未—故宮書畫裡的飲食」特展即日起開展，邀請觀眾以逛菜市場挖寶的心情，一探書畫文物裡的吃吃喝喝。

「呷飽未—故宮書畫裡的飲食」特展邀請觀眾一起品嚐古人的珍饈百味。

故宮書畫文獻處策展人吳誦芬助理研究員表示，本展覽分為「黃庭堅惜福餐」、「蘇學士帶你吃和喝」、「大千上菜」、「男人逛菜市場」、「其他好料」單元，共計展出41件。本次同時展出宋黃庭堅3件珍品，其中〈書苦筍賦〉、〈書糟薑銀杏帖〉是文化部指定國寶，而〈山預帖〉（山芋）是重要古物。策展人吳誦芬說，黃庭堅與懷素一樣愛吃「苦筍」，而且吃得太多，引起至少十人勸他別吃。〈書苦筍賦〉抒發對苦筍的愛，還將苦筍喻為賢士忠諫；〈書糟薑銀杏帖〉是黃庭堅與友人互贈土產的往來書信；而惜食的黃庭堅對放了五個月、發芽長葉的山芋也烹飪下嚥，還將這類惜福料理拿來引述為人才不可輕棄的道理。

乾隆皇帝刻入《三希堂法帖》的蘇軾〈書洞庭春色、中山松醪二賦卷〉。

文化部指定國寶-黃庭堅〈書苦筍賦〉抒發其對苦筍的愛。

東坡肉的創始者蘇軾，是著名的美食家和書法家，歷代名家臨寫他的飲食作品數量極多，本次展出東坡特調美酒-乾隆皇帝刻入《三希堂法帖》的蘇軾〈書洞庭春色、中山松醪二賦卷〉、清代書法名家何紹基〈行書〉寫蘇軾〈酒經〉記載釀製加飯酒的SOP；談生猛海鮮的明董其昌〈臨蘇氏六帖〉及談美味豆粥的民國譚延闓〈行書蘇軾豆粥詩〉等，都值得東坡迷前來「視吃」。

清代書法名家何紹基〈行書〉寫蘇軾〈酒經〉記載釀製加飯酒的SOP。

二十世紀最負盛名的傳統繪畫大師張大千，來自以美食著稱的四川。他個性灑脫，座上常嘉賓雲集。本次展出張大千的自畫像〈乞食圖〉，他於一旁題詩自嘲以賣畫來「乞食」；〈臨大千先生賓筵食帖〉則為翁文煒臨張大千1981年的16道宴客菜單，干貝鴨賞、紅油豚蹄、菜苔臘肉、蠔油肚條、蔥燒烏參…每一道都足見張大千之豪氣，令人垂涎三尺，與自謙「乞食」的自畫像有著相殊之趣。

翁文煒〈臨大千先生賓筵食帖〉臨張大千16道宴客菜單。

「男人逛菜市場」單元裡有「聶璜逛閩浙市場」、「溥儒逛臺灣市場」。清代聶璜《海錯圖》共四冊，是他對海的探索筆記，包含生態、傳說、海中生物形貌及料理做法。院藏的第四冊內容為蝦蟹螺貝等甲殼類，本次精選4件展出。而末代皇帝溥儀的堂兄溥儒，來臺定居於臺北東門市場附近，畫下許多所見食材並題字歌詠。本次展出《設色菜蔬冊》的〈雪質合煙種〉（蘿蔔）、〈淺綠紛長葉〉（蔥）、茼蒿〈青青茼蒿菜〉（茼蒿），及《魚蝦冊》裡的〈虎魚圖〉（龍虎斑）、〈魴魚圖〉（疑似赤鯮）及〈鯧魚圖〉（鯧魚）等，可見溥儒以書畫紀錄生活，雅俗巧妙融合，非常適合大小朋友一同觀展。

《設色菜蔬冊》呈現溥儒以書畫紀錄生活，雅俗巧妙融合。

齊白石〈酒柿〉巧妙利用酒罈、百合與柿子取得諧音祝福與畫面的平衡。

「其他好料」單元還有更多好料，例如明董其昌〈書七言律詩〉記四月初八佛誕日的「麥餅宴」，筆畫圓勁秀逸，行距疏朗，帶有平淡空靈之感；齊白石〈酒柿〉構圖雖簡，卻巧妙利用酒罈、百合與柿子取得諧音祝福與畫面的平衡。

「呷飽未—故宮書畫裡的飲食」特展即日起至8月31日止，歡迎蒞臨故宮南院的翰墨空間美食秀，一起品嚐古人的珍饈百味。

展覽資訊： 「呷飽未—故宮書畫裡的飲食」特展

時間：即日起-114年8月31日

地點：國立故宮博物院南部院區 S203展廳

「呷飽未—故宮書畫裡的飲食」特展邀請觀眾以逛菜市場心情來「視」吃。