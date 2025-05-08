518國際博物館日／臺史博5/17-18全民免費！展演、講座、工作坊全攻略

隨著「518國際博物館日」的到來，正是走進博物館、感受歷史魅力的最佳時機！國立臺灣歷史博物館（以下簡稱臺史博）於5月17日至18日兩天開放全民免費入館，使用文化幣消費還享點數加碼優惠，語音導覽及商店均可使用，歡迎多加利用。

臺史博以「歷史對話未來」為核心精神，於5-7月推出展演、講座以及工作坊等3大類型共12場的系列活動，除了擴大國際博物館日的影響力之外，更為民眾提供獨特的歷史體驗，一同深度探索臺灣歷史、激發創意，了解博物館作為文化記憶連結者的重要角色，並且讓每位參與者都能在這段歷史旅程中找到屬於自己的精彩。

工作坊：實作體驗，讓歷史走進生活

首場「紙芝居故事創作工作坊」於5月10日展開，將引領民眾從懷舊的紙芝居表演形式，學習故事設計與口語表達，體驗傳統說演的魅力。5月17日舉辦「你我身邊的可食野草工作坊」，解析館藏《臺灣食用野草一覽圖》暗藏的歷史與人物脈絡，及圖中的野草生態，實地走入園區，親自觀察、認識常見的可食野草。5月18日的「米麵研究社戶外search第一堂——飲食記憶策展工作坊」，將以創意方式深入探索《數味食光：臺灣飲食記憶特展》，民眾體驗導覽及學習策展實作後，將個人飲食記憶轉化為線上展覽，挖掘臺灣日常飲食中的文化底蘊。

5月18日「米麵研究社戶外search第一堂——飲食記憶策展工作坊」，將個人飲食記憶轉化為線上展覽，挖掘臺灣日常飲食中的文化底蘊。 (1)

舞蹈、音樂與劇場：穿越歷史，感受時空交錯

5月13日及23日有來自「財團法人天主教臺南市私立蘆葦啟智中心」的青年，與「滯留島舞蹈劇場」舞蹈家的共同合作，在臺史博這個交織著歷史與現代記憶的場域，青年們用舞蹈展演他們與世界互動的關係，體現藝術共融與文化平權的多樣性。5月17日邀請榮獲113學年度全國學生音樂比賽弦樂合奏國小團體B組特優的臺南市北區文元國民小學弦樂團，於展場中帶來動人的音樂快閃演出，讓悠揚琴聲流轉於歷史之中。5月18日則由文化部國家語言整體發展方案支持的臺史博原創劇場導覽《戲遊時光：小人物說歷史》接力登場，以互動劇場的方式，帶領民眾穿越時空，感受小人物在歷史洪流中的生命故事。

5月18日互動劇場導覽《戲遊時光：小人物說歷史》，帶領民眾穿越時空，感受小人物在歷史洪流中的生命故事。

歷史講座：全新視角反思戰爭，思索歷史所帶來的啟示與價值

歷史愛好者千萬別錯過「乙未之役130週年系列演講」。首場將於5月25日登場，特別邀請知名臺灣史教授吳密察開講，以「1895年劉永福的『抗日』」為題，提供多元的視角重新認識這位歷史人物。6月22日則由臺史博研究組長陳怡宏從畫報、錦繪及照片等非文字資料出發，探討乙未戰爭中記憶建構與詮釋權的角力。壓軸場次於7月27日，由國立臺灣大學歷史系教授李文良，解析南臺灣「火燒庄戰役」的慘烈經過與六堆客庄的英勇抗戰。

臺史博現正推出「寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景特展」專屬語音導覽，可使用文化幣消費，更多活動詳情、文化幣加碼內容（以文化部公告為主）與報名資訊，請上臺史博官網或臉書粉絲專頁查詢，歡迎全家大小把握機會，一起來臺史博展開一場知性與趣味兼具的歷史之旅！

5月25日起歷史愛好者千萬別錯過乙未之役130周年系列演講活動。