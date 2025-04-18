透納250歲生日快樂！《威廉．透納》4/23九大限量套票、預售票、謝哲青講座等一次看
今年暑假檔期即將迎來重磅國際特展！2025年適逢威廉．透納250週年誕辰，擁有全球最多透納真跡收藏，同時也是英國最具代表性的泰德美術館，發起「Turner 250」系列紀念活動，其中最受矚目、也是全球史上最大規模的威廉・透納全球巡迴展覽：「威廉．透納特展：崇高的迴響」，在摩洛哥、上海展出時，便吸引了萬千藝術愛好者前往朝聖。全球第三站將在今年6月27日至10月12日於中正紀念堂盛大展出，屆時廣大熱愛藝術的觀眾，將可近距離欣賞這位藝術巨匠的非凡創作，感受他卓絕的藝術魅力。而展覽預售票及各種限量套票也巧妙安排在透納4月23日 250歲生日當天中午12點於udn售票網獨家開賣，祝透納這位英國最偉大的畫家生日快樂之餘，也別忘了準時開搶！
台灣獨家推出 首波必搶超值限量珍藏套票！
台灣主辦單位為擴大慶祝「Turner 250」活動，特別以《威尼斯-聖母安康聖殿》、《藍色瑞吉山之日出》兩件重點展品，推出台北展首波精美限定商品，並在4/23透納生日當天中午12點開賣400元單人預售票及擁有畫框特殊設計的900元雙人紀念套票，及典藏杯墊套票、圖錄套票等；更為擴大慶祝，限量推出僅250組的光影珍藏生日獻禮，以及與知名作家謝哲青合作推出的限量講座套票。不只如此，於udn售票網購票更能加碼抽20英鎊以及泰德美術館與Swatch聯名的手錶，邀請全台熱愛藝術的朋友把握機會，搶先預約這場機會難得的藝術饗宴。
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史上最大規模、全球三站！七大展區與必看作品
英國最偉大的藝術家威廉．透納，將其大部分作品遺贈給英國，並收藏於泰德美術館，本展將帶來高達80件威廉．透納真跡，涵蓋素描、水彩以及珍貴油畫，內容巧妙結合透納的旅行經歷與創作主題，以始於英國風景、走入山間、歷史故事、威尼斯、海上風暴、海天之間、大自然的崇高美學等主題，分為七大展區，貫穿他精彩的創作生涯。
從透納早期描繪英國風景的細緻筆觸，到壯麗再現阿爾卑斯山光影變幻的作品，再到對威尼斯詩意氛圍的描繪，完整揭示透納藝術風格的演變歷程，以及他對光線與氛圍獨特的詮釋。觀眾不僅可欣賞到透納早期精緻的風景畫，更能欣賞到他晚期奔放自由的色彩運用。為了凸顯透納作品的劃時代，泰德美術館更精選近30件當代藝術家作品加入展出，打造出前所未有、最大規模也是最全面的威廉．透納特展。
｜一、始於英國風景 ｜
年輕時的透納經常在大自然寫生，成為大自然崇高力量的熱情觀察者。擁有多樣地貌的英國，都是他筆下靈感的來源，他詳細的描繪這些景象，並將草圖、記憶與想像結合，創作出震撼人心的畫作，讓他聲名遠播。
｜二、走入山間 ｜
透納在1802年首次走出英國遊歷歐洲時，深受阿爾卑斯山壯麗景色的吸引，開始進行穿越山脈的探險，同時用素描與水彩紀錄了他的經歷。他對山脈特有的光線和氛圍充滿了濃厚的興趣，並觀察雪、水以及天空的光線變化，進行了數千次研究，大膽運用出人意料的色彩，創造出引人注目的視覺效果。他對光線與色彩的探索，啟發了莫內以及法國印象派畫家，並對後世藝術家創作產生深遠的影響。
｜三、歷史故事 ｜
透納身處的十八世紀，認為以古典主義風格，栩栩如生地呈現神話或聖經故事的歷史畫，是高雅藝術中的至高形式。然而透納突破了傳統的束縛，並掌握了古典主義的技巧，他以開創性的繪畫方式，創作出既不過於理想化，又充滿情感張力的作品，符合當時新興的藝術品味。這些作品不僅獲得同時代的高度讚譽，也令後世觀眾驚嘆不已，成為永恆的藝術瑰寶。
｜四、威尼斯：壯麗的城市 ｜
透納是少數以威尼斯為創作主題的藝術家中，能與這座壯麗城市產生情感共鳴的藝術家之一。他所描繪的威尼斯，在首次展出後便被認為是他最迷人、最亮眼的作品之一。時至今日，透納獨特的視角表達出威尼斯的美麗與哀愁，以及面對大海吞噬威脅的脆弱，至今依然深刻影響著後世藝術家。
｜五、海上風暴 ｜
透納的作品中，海景畫佔據了重要地位，涵蓋捕鯨船、漁船、沉船和戰爭等題材，這些作品充滿爆發力，並且令人印象深刻。他巧妙地捕捉了海洋的危險與浩瀚，並展現人類在這股無情自然力量面前的脆弱與渺小。
｜六、海上之間 ｜
透納在作品中不僅展示自然元素的強大力量，更突顯了其詩意與催眠般的特質。他在描繪海洋和天空時，探索隱喻與創新技巧，並突破傳統繪畫技法，引領觀眾進入動態的海洋景象，創造出冥想般的氛圍。透納還對雲彩、浪花和海浪等細節進行了數百次的縝密研究，將這些元素結合後，傳達出他對海洋與天空的深刻敬畏。
｜七、大自然的崇高美學 ｜
透納晚年專注於描繪光線和氛圍，創作出許多抽象的研究作品，這些畫作極少出現具象人物或地形，當時被視為是「未完成」的畫作。然而，從他工作室保存的作品來看，這些畫已達到他滿意的程度。這些作品不僅塑造了透納晚期風格，也使他獲得現代繪畫先知的美譽，並對二十及二十一世紀的抽象藝術家產生深遠影響。
英國最偉大的畫家 威廉．透納的恆久影響力
英國泰德美術館策展人伊莉莎白．布魯克表示：「本展將引領觀眾走進威廉．透納的自然世界，從壯麗的風景畫到他作為光線與氛圍的探索先驅，呈現這位大師非凡的藝術成就。展覽將與約翰．亞康法、奧拉佛．埃利亞松、理查德．朗、科妮莉亞．帕克、凱蒂．帕特森、馬克．羅斯科、潔西卡．沃博伊斯等近30位頂尖藝術家的作品對話，顯示透納對繪畫及西方藝術中崇高表現的深遠影響。80件透納真跡與近30件當代藝術作品的並陳，對我們來說是巨大的挑戰，儘管過程充滿困難，能夠成功在台灣展出，我們深感榮幸，並且誠摯地邀請大家，把握這個難得的機會，親眼見證威廉．透納的藝術魅力。」
百幅真跡畫作首度登台 兩大必看，錯過再等10年
本次展覽焦點之一，是透納在1844年展出的《威尼斯-聖母安康聖殿》，整幅畫作以聖母安康聖殿為畫作中心，描繪出它作為巴洛克建築的傑作，同時也涵蓋周圍的運河、海關大樓和造幣廠等威尼斯著名地標，整個場景瀰漫在涼爽夜晚光景中，不僅描繪出這座城市的詩意氛圍，也反映了他內心對威尼斯的深厚情感。另一件不容錯過的經典就是《藍色瑞吉山之日出》，被公認為是透納最傑出的作品之一，此畫作描繪的是黎明破曉前的雄偉山景，以富有層次的細膩筆觸，完美捕捉寧靜的清晨時刻，這幅畫在巡展結束後，將會回到泰德美術館封存10年，錯過本次展出就要再等10年！
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「威廉．透納特展：崇高的迴響」將於今年6月27日至10月12日在中正紀念堂盛大展出，4/23透納生日當天中午12點，udn售票網獨家搶先開賣預售票，包含預售單人票400元、畫框特殊設計雙人紀念套票900元，以及台北展限定商品套票，更與知名作家謝哲青合作舉辦透納主題講座，推出限量講座套票等。為盛大慶祝威廉．透納大規模真跡首度在台展出，主辦單位更加碼推出，預售期間在udn售票網購買任一票種，即可參加印有透納自畫像的20英鎊週週抽，以及Tate × Swatch聯名手錶【TURNERS SCARLET SUNSET】抽獎活動，趕緊把握機會預約這場今年度最盛大的藝術饗宴。（更多資訊請上udn售票網查詢https://pse.is/7f8nv6）
展覽資訊：
「威廉．透納特展：崇高的迴響」英國泰德美術館典藏
展覽時間：2025.6.27-10.12
展覽地點：中正紀念堂 一、二展廳
udn售票官網：https://ufl.tw/gznwm
展覽FB：https://www.facebook.com/turnertaipei2025/
展覽IG：https://www.instagram.com/turner_taipei2025/
★售票連結｜單人／雙人紀念套票https://pse.is/7f8nv6
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【參展藝術家】
約瑟夫．馬洛德．威廉．透納（Joseph Mallord William Turner）
(以下依姓氏字母順序)
約翰．亞康法（John Akomfrah）
愛德華．伯汀斯基（Edward Burtynsky）
彼得．多伊格（Peter Doig）
奧拉弗．埃利亞松（Olafur Eliasson）
霍德華．霍奇金（Howard Hodgkin）
羅尼．霍恩（Roni Horn）
彼得．蘭永（Peter Lanyon）
理查德．朗（Richard Long）
麗莎．米爾羅伊（Lisa Milroy）
科妮莉亞．帕克（Cornelia Parker）
凱蒂．帕特森（Katie Paterson）
馬克．羅斯科（Mark Rothko）
沃爾夫岡．提爾曼斯（Wolfgang Tillmans）
潔西卡．沃博伊斯（Jessica Warboys）
「威廉．透納特展：崇高的迴響」英國泰德美術館典藏
展覽日期｜2025.6.27 - 10.12
展覽地點｜中正紀念堂一、二展廳
展覽時間｜每日10:00 - 18: 00（17:00停止售票入場）
授權單位｜英國泰德美術館
主辦單位｜聯合數位文創
協辦單位｜國立中正紀念堂管理處
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