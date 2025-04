透納250歲生日快樂！《威廉．透納》4/23九大限量套票、預售票、謝哲青講座等一次看

今年暑假檔期即將迎來重磅國際特展!2025年適逢威廉.透納250週年誕辰,擁有全球最多透納真跡收藏,同時也是英國最具代表性的泰德美術館,發起「Turner 250」系列紀念活動,其中最受矚目、也是全球史上最大規模的威廉・透納全球巡迴展覽:「威廉.透納特展:崇高的迴響」,在摩洛哥、上海展出時,便吸引了萬千藝術愛好者前往朝聖。全球第三站將在今年6月27日至10月12日於中正紀念堂盛大展出,屆時廣大熱愛藝術的觀眾,將可近距離欣賞這位藝術巨匠的非凡創作,感受他卓絕的藝術魅力。而展覽預售票及各種限量套票也巧妙安排在透納4月23日 250歲生日當天中午12點於udn售票網獨家開賣,祝透納這位英國最偉大的畫家生日快樂之餘,也別忘了準時開搶!

台灣獨家推出 首波必搶超值限量珍藏套票!

台灣主辦單位為擴大慶祝「Turner 250」活動,特別以《威尼斯-聖母安康聖殿》、《藍色瑞吉山之日出》兩件重點展品,推出台北展首波精美限定商品,並在4/23透納生日當天中午12點開賣400元單人預售票及擁有畫框特殊設計的900元雙人紀念套票,及典藏杯墊套票、圖錄套票等;更為擴大慶祝,限量推出僅250組的光影珍藏生日獻禮,以及與知名作家謝哲青合作推出的限量講座套票。不只如此,於udn售票網購票更能加碼抽20英鎊以及泰德美術館與Swatch聯名的手錶,邀請全台熱愛藝術的朋友把握機會,搶先預約這場機會難得的藝術饗宴。

史上最大規模、全球三站!七大展區與必看作品

英國最偉大的藝術家威廉.透納,將其大部分作品遺贈給英國,並收藏於泰德美術館,本展將帶來高達80件威廉.透納真跡,涵蓋素描、水彩以及珍貴油畫,內容巧妙結合透納的旅行經歷與創作主題,以始於英國風景、走入山間、歷史故事、威尼斯、海上風暴、海天之間、大自然的崇高美學等主題,分為七大展區,貫穿他精彩的創作生涯。

從透納早期描繪英國風景的細緻筆觸,到壯麗再現阿爾卑斯山光影變幻的作品,再到對威尼斯詩意氛圍的描繪,完整揭示透納藝術風格的演變歷程,以及他對光線與氛圍獨特的詮釋。觀眾不僅可欣賞到透納早期精緻的風景畫,更能欣賞到他晚期奔放自由的色彩運用。為了凸顯透納作品的劃時代,泰德美術館更精選近30件當代藝術家作品加入展出,打造出前所未有、最大規模也是最全面的威廉.透納特展。

|一、始於英國風景 |

年輕時的透納經常在大自然寫生,成為大自然崇高力量的熱情觀察者。擁有多樣地貌的英國,都是他筆下靈感的來源,他詳細的描繪這些景象,並將草圖、記憶與想像結合,創作出震撼人心的畫作,讓他聲名遠播。

懸崖上的城堡廢墟風景畫(Landscape Composition with a Ruined Castle on a Cliff),1792–3,約瑟夫.馬洛德.威廉.透納(Joseph Mallord William Turner)。(圖片來源:TATE)

|二、走入山間 |

透納在1802年首次走出英國遊歷歐洲時,深受阿爾卑斯山壯麗景色的吸引,開始進行穿越山脈的探險,同時用素描與水彩紀錄了他的經歷。他對山脈特有的光線和氛圍充滿了濃厚的興趣,並觀察雪、水以及天空的光線變化,進行了數千次研究,大膽運用出人意料的色彩,創造出引人注目的視覺效果。他對光線與色彩的探索,啟發了莫內以及法國印象派畫家,並對後世藝術家創作產生深遠的影響。

布魯嫩,從琉森湖的視角:樣本研究畫(Brunnen, from the Lake of Lucerne: Sample Study),1843-5,約瑟夫.馬洛德.威廉.透納(Joseph Mallord William Turner)。(圖片來源:TATE)

|三、歷史故事 |

透納身處的十八世紀,認為以古典主義風格,栩栩如生地呈現神話或聖經故事的歷史畫,是高雅藝術中的至高形式。然而透納突破了傳統的束縛,並掌握了古典主義的技巧,他以開創性的繪畫方式,創作出既不過於理想化,又充滿情感張力的作品,符合當時新興的藝術品味。這些作品不僅獲得同時代的高度讚譽,也令後世觀眾驚嘆不已,成為永恆的藝術瑰寶。

阿波羅和達芙妮的故事(Story of Apollo and Daphne),1837,約瑟夫.馬洛德.威廉.透納(Joseph Mallord William Turner)。(圖片來源:TATE)

|四、威尼斯:壯麗的城市 |

透納是少數以威尼斯為創作主題的藝術家中,能與這座壯麗城市產生情感共鳴的藝術家之一。他所描繪的威尼斯,在首次展出後便被認為是他最迷人、最亮眼的作品之一。時至今日,透納獨特的視角表達出威尼斯的美麗與哀愁,以及面對大海吞噬威脅的脆弱,至今依然深刻影響著後世藝術家。

威尼斯 — 聖母安康聖殿(Venice - Maria della Salute) ,1844,約瑟夫.馬洛德.威廉.透納(Joseph Mallord William Turner)。(圖片來源:TATE)

|五、海上風暴 |

透納的作品中,海景畫佔據了重要地位,涵蓋捕鯨船、漁船、沉船和戰爭等題材,這些作品充滿爆發力,並且令人印象深刻。他巧妙地捕捉了海洋的危險與浩瀚,並展現人類在這股無情自然力量面前的脆弱與渺小。

「好棒啊!厄瑞波斯號捕鯨船!又一條魚!」(‘Hurrah! for the Whaler Erebus! Another Fish!’) ,1846,約瑟夫.馬洛德.威廉.透納(Joseph Mallord William Turner)。(圖片來源:TATE)

|六、海上之間 |

透納在作品中不僅展示自然元素的強大力量,更突顯了其詩意與催眠般的特質。他在描繪海洋和天空時,探索隱喻與創新技巧,並突破傳統繪畫技法,引領觀眾進入動態的海洋景象,創造出冥想般的氛圍。透納還對雲彩、浪花和海浪等細節進行了數百次的縝密研究,將這些元素結合後,傳達出他對海洋與天空的深刻敬畏。

藍色瑞吉山之日出(The Blue Rigi, Sunrise),1842,約瑟夫.馬洛德.威廉.透納(Joseph Mallord William Turner)。(圖片來源:TATE)

|七、大自然的崇高美學 |

透納晚年專注於描繪光線和氛圍,創作出許多抽象的研究作品,這些畫作極少出現具象人物或地形,當時被視為是「未完成」的畫作。然而,從他工作室保存的作品來看,這些畫已達到他滿意的程度。這些作品不僅塑造了透納晚期風格,也使他獲得現代繪畫先知的美譽,並對二十及二十一世紀的抽象藝術家產生深遠影響。

英國最偉大的畫家 威廉.透納的恆久影響力

英國泰德美術館策展人伊莉莎白.布魯克表示:「本展將引領觀眾走進威廉.透納的自然世界,從壯麗的風景畫到他作為光線與氛圍的探索先驅,呈現這位大師非凡的藝術成就。展覽將與約翰.亞康法、奧拉佛.埃利亞松、理查德.朗、科妮莉亞.帕克、凱蒂.帕特森、馬克.羅斯科、潔西卡.沃博伊斯等近30位頂尖藝術家的作品對話,顯示透納對繪畫及西方藝術中崇高表現的深遠影響。80件透納真跡與近30件當代藝術作品的並陳,對我們來說是巨大的挑戰,儘管過程充滿困難,能夠成功在台灣展出,我們深感榮幸,並且誠摯地邀請大家,把握這個難得的機會,親眼見證威廉.透納的藝術魅力。」

百幅真跡畫作首度登台 兩大必看,錯過再等10年

本次展覽焦點之一,是透納在1844年展出的《威尼斯-聖母安康聖殿》,整幅畫作以聖母安康聖殿為畫作中心,描繪出它作為巴洛克建築的傑作,同時也涵蓋周圍的運河、海關大樓和造幣廠等威尼斯著名地標,整個場景瀰漫在涼爽夜晚光景中,不僅描繪出這座城市的詩意氛圍,也反映了他內心對威尼斯的深厚情感。另一件不容錯過的經典就是《藍色瑞吉山之日出》,被公認為是透納最傑出的作品之一,此畫作描繪的是黎明破曉前的雄偉山景,以富有層次的細膩筆觸,完美捕捉寧靜的清晨時刻,這幅畫在巡展結束後,將會回到泰德美術館封存10年,錯過本次展出就要再等10年!

威尼斯 — 聖母安康聖殿(Venice - Maria della Salute) ,1844,約瑟夫.馬洛德.威廉.透納(Joseph Mallord William Turner)。(圖片來源:TATE) 藍色瑞吉山之日出(The Blue Rigi, Sunrise),1842,約瑟夫.馬洛德.威廉.透納(Joseph Mallord William Turner)。(圖片來源:TATE)

限定商品套票 udn售票網4/23獨家開賣!

「威廉.透納特展:崇高的迴響」將於今年6月27日至10月12日在中正紀念堂盛大展出

「威廉.透納特展:崇高的迴響」-01_票種大全(圖片來源:聯合數位文創)

「威廉.透納特展:崇高的迴響」-06_圖錄套票(圖片來源:聯合數位文創)

「威廉.透納特展:崇高的迴響」-05_典藏杯墊套票(圖片來源:聯合數位文創)

「威廉.透納特展:崇高的迴響」-07_導覽手冊套票(圖片來源:聯合數位文創)

★「威廉.透納特展:崇高的迴響」_預售抽獎活動(圖片來源:聯合數位文創)

「威廉.透納特展:崇高的迴響」英國泰德美術館典藏

展覽日期|2025.6.27 - 10.12

展覽地點|中正紀念堂一、二展廳

展覽時間|每日10:00 - 18: 00(17:00停止售票入場)

授權單位|英國泰德美術館

主辦單位|聯合數位文創

協辦單位|國立中正紀念堂管理處