透納250歲生日快樂！《威廉．透納》4/23九大限量套票、預售票、謝哲青講座等一次看

今年暑假檔期即將迎來重磅國際特展！2025年適逢威廉．透納250週年誕辰，擁有全球最多透納真跡收藏，同時也是英國最具代表性的泰德美術館，發起「Turner 250」系列紀念活動，其中最受矚目、也是全球史上最大規模的威廉・透納全球巡迴展覽：「威廉．透納特展：崇高的迴響」，在摩洛哥、上海展出時，便吸引了萬千藝術愛好者前往朝聖。全球第三站將在今年6月27日至10月12日於中正紀念堂盛大展出，屆時廣大熱愛藝術的觀眾，將可近距離欣賞這位藝術巨匠的非凡創作，感受他卓絕的藝術魅力。而展覽預售票及各種限量套票也巧妙安排在透納4月23日 250歲生日當天中午12點於udn售票網獨家開賣，祝透納這位英國最偉大的畫家生日快樂之餘，也別忘了準時開搶！

台灣獨家推出 首波必搶超值限量珍藏套票！

台灣主辦單位為擴大慶祝「Turner 250」活動，特別以《威尼斯-聖母安康聖殿》、《藍色瑞吉山之日出》兩件重點展品，推出台北展首波精美限定商品，並在4/23透納生日當天中午12點開賣400元單人預售票及擁有畫框特殊設計的900元雙人紀念套票，及典藏杯墊套票、圖錄套票等；更為擴大慶祝，限量推出僅250組的光影珍藏生日獻禮，以及與知名作家謝哲青合作推出的限量講座套票。不只如此，於udn售票網購票更能加碼抽20英鎊以及泰德美術館與Swatch聯名的手錶，邀請全台熱愛藝術的朋友把握機會，搶先預約這場機會難得的藝術饗宴。

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「威廉．透納特展：崇高的迴響」-03_光影珍藏生日獻禮套票（圖片來源：聯合數位文創）

「威廉．透納特展：崇高的迴響」-02_雙人紀念套票（圖片來源：聯合數位文創）

「威廉．透納特展：崇高的迴響」-04_謝哲青講座套票（圖片來源：聯合數位文創）

史上最大規模、全球三站！七大展區與必看作品

英國最偉大的藝術家威廉．透納，將其大部分作品遺贈給英國，並收藏於泰德美術館，本展將帶來高達80件威廉．透納真跡，涵蓋素描、水彩以及珍貴油畫，內容巧妙結合透納的旅行經歷與創作主題，以始於英國風景、走入山間、歷史故事、威尼斯、海上風暴、海天之間、大自然的崇高美學等主題，分為七大展區，貫穿他精彩的創作生涯。

從透納早期描繪英國風景的細緻筆觸，到壯麗再現阿爾卑斯山光影變幻的作品，再到對威尼斯詩意氛圍的描繪，完整揭示透納藝術風格的演變歷程，以及他對光線與氛圍獨特的詮釋。觀眾不僅可欣賞到透納早期精緻的風景畫，更能欣賞到他晚期奔放自由的色彩運用。為了凸顯透納作品的劃時代，泰德美術館更精選近30件當代藝術家作品加入展出，打造出前所未有、最大規模也是最全面的威廉．透納特展。

｜一、始於英國風景 ｜

年輕時的透納經常在大自然寫生，成為大自然崇高力量的熱情觀察者。擁有多樣地貌的英國，都是他筆下靈感的來源，他詳細的描繪這些景象，並將草圖、記憶與想像結合，創作出震撼人心的畫作，讓他聲名遠播。

懸崖上的城堡廢墟風景畫（Landscape Composition with a Ruined Castle on a Cliff），1792–3，約瑟夫．馬洛德．威廉．透納（Joseph Mallord William Turner）。（圖片來源：TATE）

｜二、走入山間 ｜

透納在1802年首次走出英國遊歷歐洲時，深受阿爾卑斯山壯麗景色的吸引，開始進行穿越山脈的探險，同時用素描與水彩紀錄了他的經歷。他對山脈特有的光線和氛圍充滿了濃厚的興趣，並觀察雪、水以及天空的光線變化，進行了數千次研究，大膽運用出人意料的色彩，創造出引人注目的視覺效果。他對光線與色彩的探索，啟發了莫內以及法國印象派畫家，並對後世藝術家創作產生深遠的影響。

布魯嫩，從琉森湖的視角：樣本研究畫（Brunnen, from the Lake of Lucerne: Sample Study），1843-5，約瑟夫．馬洛德．威廉．透納（Joseph Mallord William Turner）。（圖片來源：TATE）

｜三、歷史故事 ｜

透納身處的十八世紀，認為以古典主義風格，栩栩如生地呈現神話或聖經故事的歷史畫，是高雅藝術中的至高形式。然而透納突破了傳統的束縛，並掌握了古典主義的技巧，他以開創性的繪畫方式，創作出既不過於理想化，又充滿情感張力的作品，符合當時新興的藝術品味。這些作品不僅獲得同時代的高度讚譽，也令後世觀眾驚嘆不已，成為永恆的藝術瑰寶。

阿波羅和達芙妮的故事（Story of Apollo and Daphne），1837，約瑟夫．馬洛德．威廉．透納（Joseph Mallord William Turner）。（圖片來源：TATE）

｜四、威尼斯：壯麗的城市 ｜

透納是少數以威尼斯為創作主題的藝術家中，能與這座壯麗城市產生情感共鳴的藝術家之一。他所描繪的威尼斯，在首次展出後便被認為是他最迷人、最亮眼的作品之一。時至今日，透納獨特的視角表達出威尼斯的美麗與哀愁，以及面對大海吞噬威脅的脆弱，至今依然深刻影響著後世藝術家。

威尼斯 — 聖母安康聖殿(Venice - Maria della Salute) ，1844，約瑟夫．馬洛德．威廉．透納（Joseph Mallord William Turner）。（圖片來源：TATE）

｜五、海上風暴 ｜

透納的作品中，海景畫佔據了重要地位，涵蓋捕鯨船、漁船、沉船和戰爭等題材，這些作品充滿爆發力，並且令人印象深刻。他巧妙地捕捉了海洋的危險與浩瀚，並展現人類在這股無情自然力量面前的脆弱與渺小。

「好棒啊！厄瑞波斯號捕鯨船！又一條魚！」（‘Hurrah! for the Whaler Erebus! Another Fish!’） ，1846，約瑟夫．馬洛德．威廉．透納（Joseph Mallord William Turner）。（圖片來源：TATE）

｜六、海上之間 ｜

透納在作品中不僅展示自然元素的強大力量，更突顯了其詩意與催眠般的特質。他在描繪海洋和天空時，探索隱喻與創新技巧，並突破傳統繪畫技法，引領觀眾進入動態的海洋景象，創造出冥想般的氛圍。透納還對雲彩、浪花和海浪等細節進行了數百次的縝密研究，將這些元素結合後，傳達出他對海洋與天空的深刻敬畏。

藍色瑞吉山之日出（The Blue Rigi, Sunrise），1842，約瑟夫．馬洛德．威廉．透納（Joseph Mallord William Turner）。（圖片來源：TATE）

｜七、大自然的崇高美學 ｜

透納晚年專注於描繪光線和氛圍，創作出許多抽象的研究作品，這些畫作極少出現具象人物或地形，當時被視為是「未完成」的畫作。然而，從他工作室保存的作品來看，這些畫已達到他滿意的程度。這些作品不僅塑造了透納晚期風格，也使他獲得現代繪畫先知的美譽，並對二十及二十一世紀的抽象藝術家產生深遠影響。

英國最偉大的畫家 威廉．透納的恆久影響力

英國泰德美術館策展人伊莉莎白．布魯克表示：「本展將引領觀眾走進威廉．透納的自然世界，從壯麗的風景畫到他作為光線與氛圍的探索先驅，呈現這位大師非凡的藝術成就。展覽將與約翰．亞康法、奧拉佛．埃利亞松、理查德．朗、科妮莉亞．帕克、凱蒂．帕特森、馬克．羅斯科、潔西卡．沃博伊斯等近30位頂尖藝術家的作品對話，顯示透納對繪畫及西方藝術中崇高表現的深遠影響。80件透納真跡與近30件當代藝術作品的並陳，對我們來說是巨大的挑戰，儘管過程充滿困難，能夠成功在台灣展出，我們深感榮幸，並且誠摯地邀請大家，把握這個難得的機會，親眼見證威廉．透納的藝術魅力。」

百幅真跡畫作首度登台 兩大必看，錯過再等10年

本次展覽焦點之一，是透納在1844年展出的《威尼斯-聖母安康聖殿》，整幅畫作以聖母安康聖殿為畫作中心，描繪出它作為巴洛克建築的傑作，同時也涵蓋周圍的運河、海關大樓和造幣廠等威尼斯著名地標，整個場景瀰漫在涼爽夜晚光景中，不僅描繪出這座城市的詩意氛圍，也反映了他內心對威尼斯的深厚情感。另一件不容錯過的經典就是《藍色瑞吉山之日出》，被公認為是透納最傑出的作品之一，此畫作描繪的是黎明破曉前的雄偉山景，以富有層次的細膩筆觸，完美捕捉寧靜的清晨時刻，這幅畫在巡展結束後，將會回到泰德美術館封存10年，錯過本次展出就要再等10年！

威尼斯 — 聖母安康聖殿(Venice - Maria della Salute) ，1844，約瑟夫．馬洛德．威廉．透納（Joseph Mallord William Turner）。（圖片來源：TATE） 藍色瑞吉山之日出（The Blue Rigi, Sunrise），1842，約瑟夫．馬洛德．威廉．透納（Joseph Mallord William Turner）。（圖片來源：TATE）

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「威廉．透納特展：崇高的迴響」將於今年6月27日至10月12日在中正紀念堂盛大展出，4/23透納生日當天中午12點，udn售票網獨家搶先開賣預售票，包含預售單人票400元、畫框特殊設計雙人紀念套票900元，以及台北展限定商品套票，更與知名作家謝哲青合作舉辦透納主題講座，推出限量講座套票等。為盛大慶祝威廉．透納大規模真跡首度在台展出，主辦單位更加碼推出，預售期間在udn售票網購買任一票種，即可參加印有透納自畫像的20英鎊週週抽，以及Tate × Swatch聯名手錶【TURNERS SCARLET SUNSET】抽獎活動，趕緊把握機會預約這場今年度最盛大的藝術饗宴。（更多資訊請上udn售票網查詢https://pse.is/7f8nv6）

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「威廉．透納特展：崇高的迴響」英國泰德美術館典藏

展覽日期｜2025.6.27 - 10.12

展覽地點｜中正紀念堂一、二展廳

展覽時間｜每日10:00 - 18: 00（17:00停止售票入場）

授權單位｜英國泰德美術館

主辦單位｜聯合數位文創

協辦單位｜國立中正紀念堂管理處