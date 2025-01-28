2025春節推薦7大年味景點：故宮北院吉慶文物展覽、國美館和駁二蛇年藝術最有氛圍

農曆春節連假好多天，想跟家人或朋友一起走春添好運，卻苦於不知道去哪裡最有氣氛嗎？除了2025年推薦10個必走訪的展覽攻略之外，以下琅琅悅讀編輯整理北中南春節氛圍感爆棚的景點或展覽懶人包，以及索取免費周邊攻略。無論是松山文創園新布置喜慶十足的「八仙聯」與「蛇燦蓮花」剪紙窗框、國立臺灣美術館超應景蛇年版畫、駁二特區傳統技藝結合蛇年限定當代藝術特展，部分展期延長至4月，歡迎大家共同尋找年味，一起紅紅火火走春迎新年。

圖／松山文創園區

大過蛇年｜2025/1/10-3/2

去年甫剛創下全年突破980萬人次入園次歷史紀錄的松山文創園區，今年春節特意舉辦「2025蛇龍舞春—大過蛇年」，園內古蹟建築也跟著換新裝迎新年，主題以臺語「什麼都有剩」的寓意為創意核心，象徵豐盈與富裕，在園區內多處打造新春藝術裝置，四大造景分別是隱藏多達60字春節祝福的「八仙聯」書法合體字、文創大街設置15幅氣勢非凡的「蛇燦蓮花」剪紙窗框、團和喜慶的北2門窗框的「一團和氣」，以及大門的「四大門神」年畫陣守菸廠，趣味添福避邪之餘，也成為拍照打卡的熱門景點。

除了逛展拍照打卡外，此外園區內還有以春節習俗的由來製作的16座古蹟消防栓廂，例如「為什麼要過年？」、「為什麼除夕要大掃除？」、「為什麼貼春聯？」等故事，探索並完成集章即可兌換限量吊飾，此外，還有許多蛇年特選周邊、紀念幣體驗。

圖／松山文創園區

圖／松山文創園區

大過蛇年

時間：2025/1/10-3/2 08:00-22:00（01.28 除夕休園）

地點：松山文創園區（台北市信義區光復南路133號）

門票：園區免費參觀

延伸閱讀：松菸破980萬入園佳績引關注！新年推「大過蛇年」活動，園區限定佈置、紀念品搶先迎客

2. 國立歷史博物館

圖／國立歷史博物館

一圜復始─鈔幣特展｜2025/1/23-4/6

最能飽覽錢幣歷史特展來了！過年除了很有儀式感的收「壓歲錢」外，探索錢幣歷史也別具意義！國立歷史博物館繼「錢世金生」特展(2019年)，與前(2023)年於「錢塵往事」等展覽，第三度推出錢幣特展「一圜復始─鈔幣特展」，本次再度與再度中央銀行券幣數位博物館合作，展覽匯集雙方典藏精粹，上承戰國時代的秦國開始使用「圜錢」，下至元代元錠、宋代通貨的銅幣、民國38年《金圓券伍拾萬圓》紙鈔等等，並結合「生肖紀年的習俗」與「綿延的歷史傳承」這兩條展示線，配合新年的喜慶氣氛，邀請觀眾能藉機體會隱含在鈔幣背後的文化意涵、工藝美感與歷史傳承。

過年期間推出限定「蛇來運轉、財聚福臨—新春好印到」行春活動，初二到初五凡購票入館即可獲得以應景金蛇造型設計套印圖樣的精緻卡片，逛展並親手壓印專屬個人的迎春小卡，完成後至服務台可領取限量福袋共1,000套，以及「福有春－剪起來」的免費體驗剪紙活動，歡迎進館逛展，新年一開始就一起匯聚財源滾滾的福氣！

圖／國立歷史博物館

圖／國立歷史博物館

圖／國立歷史博物館

一圜復始─鈔幣特展

時間：2025/01/23-04/06 週二至週日10:00-18:00 （除夕、初一及每週一公休，逢國定假日或活動則另行公告）

地點：國立歷史博物館5樓（臺北市中正區南海路49號）

門票：全票80元

清院本親蠶圖 採桑 局部 國立故宮博物院

歲時吉慶—院藏節令文物精粹｜2025/1/28-4/27

你知道乾隆皇帝為了過年會有哪些儀式活動、他與富察皇后又有哪些必做任務嗎？清朝官方制定三大節慶是什麼？故宮北院為了慶賀農曆新年，推出應景「歲時吉慶—院藏節令文物精粹」特展，從傳統時間觀出發，121組的精彩文物，一探源自北方草原民族的清朝，在季節活動上嶄露的滿、蒙風俗習尚，展覽劃分為「年歲時序」、「三節同樂」、「四時接應」三個單元，呈現古人用一歲、四時、八節、十二月令、二十四節氣、七十二候紀時的時間觀，以及配合曆法、季節展開的各種相對應行事和節日文化。

今年即將屆滿100年的故宮，與民眾同慶百歲，故宮北院、南院春節期間，天天開館（除夕僅開放16:00），大年初一至初三每日將於正館發送1,000份故宮百年院慶一元硬幣給入館參觀之觀眾。另即日起至2月28日兒藝中心推出「印出蛇年好運氣－小故宮新年春聯/紅包袋蓋印活動」，故宮特別與插畫師合作，從典藏具蛇紋圖像之文物擷取創作素材，設計三款吉祥印章，此外故宮商店於大年初一至初五推出限量福袋，歡迎大家一起購買文創版刮刮樂，讓精品文物周邊陪你幸運一整年！

銅鍍金鑲松石齋戒牌 國立故宮博物院

圖／國立故宮博物院

4. 國立臺灣美術館

組圖／琅琅悅讀，圖片來源：國立臺灣美術館

蛇彩繽紛–蛇年年畫特展｜2025/1/11-3/23

年畫是傳統農曆春節除舊佈新的應景飾物，隨時代變遷，年畫的表現方式不再只是傳統象徵吉祥如意的圖騰符號，逐漸發展出多元且創新的藝術表現！國立臺灣美術館（以下國美館）承辦年畫競賽與展覽行之有年，透過徵選、展覽、推廣活動等面向帶領民眾認識及欣賞版印年畫，已成為春節期間的重要文化盛會，每年都能吸引許多民眾參與及欣賞。今年剛好是中華民國版印年畫屆滿40周年，除了展出別具意義外，也透過競選讓寓意美好的年畫雀屏中選，讓更多人看見。

今年的版印年畫特展以「蛇彩繽紛」為主題，展出2件委託創作以及86件首獎、優選件、佳作件及入選作品，作品創意多元，有的創作巧妙地以象徵平安與祝福的百步蛇為題材，另也有一些藝術家將作品融入臺灣地貌與地標，描繪欣欣向榮的春節景象，將傳統年畫賦予現代意涵，此外，今年展覽中別規劃「教育展示體驗區」，讓觀眾了解版畫的製作過程，並親身體驗年畫印製的樂趣，讓大朋友與小朋友都能接觸並學習版畫創作，進一步推廣版畫藝術。

「中華民國第40屆版印年畫：蛇彩繽紛-蛇年年畫特展」即日起於國美館展出

中華民國第40屆版印年畫「蛇彩繽紛–蛇年年畫特展」

5. 成美文化園區

圖／成美文化園區

起吉厝慶典｜2025/1/28-4/27

位於彰化永靖的「成美公堂」為彰化縣定歷史建築，始建於西元1885年(清光緒十一年)，迄今已達140年歷史。園區二進雙護龍的格局，保有百年古宅風華，並重現閩客建築技藝及人文精華，今年迎接140周年推出「起吉厝慶典」活動，以「起吉厝」為主題，源自台語「起家厝」（khí-ke-tshù），象徵家庭的根基。「家」（ke）的台語發音近「雞」與「吉」，意蘊為大吉大利。園區的「和園」承襲歷代名園技法，打造百米落羽松、並規劃為「台灣百年常民生活博物館」，六藝展間將「禮、樂、射、御、書、數」結合文化、知識與遊戲，也推出許多年節活動，如羅黏香彩繪、飄漆扇、木藝畫作、漢服體驗等等，邀民眾探索傳統文化，感受年節氛圍。

此外，也推出景點串連優惠活動，凡與「彰化八卦山大佛」、「鹿港天后宮」、「田尾公路花園」(花在彰化招牌)、「溪州公園花在彰化」任一景點合照，購票享買一送一優惠，活絡彰化周邊景點。

圖／成美文化園區

圖／成美文化園區

起吉厝慶典

時間：2025/1/28-4/27 09:00-17:00

地點：成美文化園區（彰化縣永靖鄉中山路2段60號）

門票：全票300元(含園內100元抵用券)

6. 文化資產園區

圖／文化資產園區

2025蛇年農曆春節系列活動｜2025/1/30-2/2（部分展覽的展期到2026年）

台中文化部文化資產園區（文資園區）於大年初二到初五（1月30日至2月2日）推出「2025蛇年農曆春節系列活動」，部分展覽展期較長，到年底或2026年，從知識型展覽到春節一定不能缺少有趣又好玩的市集、墨染體驗等活動，通通都有！除了能享受新春氣氛外，也能悠遊在充滿歷史文化氛圍、前身為臺灣菸酒公賣局第五酒廠的文資園區。

園區內春節必參加活動推薦「盛典宇宙2025古蚤年貨大街」、「書香墨寶展」、「快樂哺哺2025蛇年市集」，展覽部分推薦知識含量高又有趣的百大藝師特展「藝百家100+ 百位藝師誕生的現在進行式」、考古特展「打開歷史現場－歷史×現場×再造」，以及最意想不到讓人「打開歷史現場－歷史×現場×再造」，看見歷史現場Before和After的差異與重建巧思。春節到文資園區體驗年節氛圍，認識文化資產的內涵，獲得滿滿的文化資產知識力，一定能度過一個與眾不同的農曆新年。

圖／文化資產園區

2025蛇年農曆春節系列活動

時間：2025/1/30-2/2 展館開放時間9:00-17:00 週一至週日（除夕、初一閉館）

地點：文化部文化資產園區

延伸閱讀：

台中「文化資產園區」走春懶人包：10大春節展演、市集、活動，蛇麼都有趣！

7. 駁二特區

圖／駁二特區

TSUA 當代珍奇穴｜2024/11/22-2025/4/13

人們普遍對蛇類帶有未知、恐懼的印象，然而在東西方的神話、宗教信仰中，卻不約而同對它產生敬畏之心，是既神秘又美麗的存在。駁二當代館去年年底推出特展「TSUA 當代珍奇穴」，以蛇的形象為主題，共同詮釋蛇的多元面貌，將倉庫打造成奇幻洞穴，邀請10位國內外藝術創作者，展現傳統技藝與新潮設計的融合。

展覽中呈現的藝術作品涵蓋範圍很廣，包含當代藝術、傳統工藝、服裝設計、插畫、刺青及刺繡等多元的形式與風格，有的創作者為與「蛇」相關的民間傳說，也有的創作是透過文化脈絡賦予全新的藝術詮釋，期待大家前來觀展能夠重新認識蛇的美麗與獨特，同時也為大家帶了有別以往認知的特色展覽，即日起憑票入場完成展覽指定條件，即可兌換限量展覽限定貼紙，過年走春邀請大家一起來駁二看展吧！

圖／駁二特區

圖／駁二特區