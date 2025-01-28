台中「文化資產園區」走春懶人包：10大春節展演、市集、活動，蛇麼都有趣！

嘶嘶如意迎新春！春節期間就到文化部文化資產園區走春，大年初二到初五（1月30日至2月2日）推出「2025蛇年農曆春節系列活動」、「蛇來運轉－墨染新春系列活動」及各式市集，除了能享受新春氣氛外，也能悠遊在充滿歷史文化氛圍、前身為臺灣菸酒公賣局第五酒廠的文資園區。

春節期間，文資園區推出「2025蛇年農曆春節系列活動」，在中央廣場及文資大道上舉辦包括春聯拓印體驗、舊物盛典與懷舊市集，邀請各位闔家來園區走春鬥鬧熱。「蛇來運轉－墨染新春系列活動－書香墨寶展」自即日起至2月16日在1916工坊展出多樣優美的筆墨作品，帶領大家沉浸於筆墨之美。

走春一定不能缺少有趣又好玩的市集活動，初三到初五（1月31日至2月2日），「春節揪揪市集」以蛇年與春節吉祥象徵為主題，結合工藝打造一個集合文化、藝術、手作與美食的多元體驗活動；「盛典宇宙2025古蚤年貨大街」徵集超過百組品牌參加，包含舊物、原創、餐車等，還有特色年貨大街，讓新年佈舊也佈新。

「盛典宇宙2025古蚤年貨大街」初三（1月31日）登場，帶來別具特色的年貨大街。

此外，文資園區內多場特展春節期間持續展出。「藝百家100+百位藝師誕生的現在進行式」展，以多媒體影像、傳統工藝作品及動漫影音形式，呈現國寶藝師與114位藝生的學習歷程與創作成果，從歌仔戲、布袋戲、泰雅史詩吟唱等傳統表演藝術，到漆藝、竹編、錫工藝等傳統工藝，深刻體驗「技藝綻放、文化永續」的價值。

「藝百家100_百位藝師誕生的現在進行式」展，呈現國寶藝師與114位藝生的學習歷程與創作成果。

在表演藝術館設有「BOCH國家重要傳統藝術傳習結業藝生展演空間」，文資局於2024年建立專屬於國家重要傳統藝術「結業藝生」的推廣品牌「BOCH」，打造可進行重要傳統藝術多元展演、各式教學體驗活動的共享空間，現正展出重要傳統工藝傳習計畫師生聯展，可以在此欣賞到人間國寶及結業藝生的精湛作品，認識重要傳統工藝之美。

BOCH國家重要傳統藝術傳習結業藝生展演空間，提供各式教學體驗及多元展演活動。（黃國倉攝）

「路徑・入境」臺灣文化路徑特展，以「產業」與「族群」為主題串聯文資，梳理人與場域的關係變遷，介紹五大文化路徑經營成果，現在就走進文化路徑，體驗一場「超時空旅行」吧！

「路徑‧入境」臺灣文化路徑特展帶領各位走進五大文化路徑，體驗一場「超時空旅行」！

「打開歷史現場－歷史×現場×再造」展，以文化部「再造歷史現場」計畫的各縣市政府執行成果為主題，透過展覽結合地方文史與文化科技，讓歷史記憶回到生活，重建人與土地、人與人的連結，以「思考、創造、衰落與新生」為核心概念，深度挖掘歷史的多重面向，帶領觀眾打開對歷史、現場與生活的新視野。

「發現第一人巡迴展－臺中站」，以連江縣馬祖神話鳥及臺南市南科考古犬，來到臺中遇見石虎，一同調查3位臺灣重要考古遺址「第一人」候選人生活面貌與故事開啟敘事，帶領大家認識「第一人在哪裡」、「第一人吃什麼」、「第一人長什麼樣」、「為什麼會發現第一人」。現場還有闖關找出史前人如何生存秘訣的「史前生存之道迷宮」，喜歡考古的你千萬不能錯過！

歡迎大家來到文化部文化資產園區體驗年節氛圍，認識文化資產的內涵，獲得滿滿的文化資產知識力，度過一個與眾不同的農曆新年。

「打開歷史現場－歷史×現場×再造」展覽呈現各縣市再造歷史現場的成果，帶領觀眾打開對歷史與生活的新視野。 「發現第一人巡迴展－臺中站」藉由調查臺灣重要考古遺址「第一人」，介紹史前人們如何生存的故事。 「潛行探索臺灣－水下文化資產特展」透過多媒體互動裝置及沉浸式體驗，介紹水下考古工作與水下文資之故事。

展演資訊： 文化部文化資產園區

地址：臺中市南區復興路三段362號 活動資訊：

2025蛇年農曆春節系列活動

時間：2025年1月30日（四）至2月2日（日）10:00-17:00（初二至初五）

地點：中央廣場、文資大道 蛇來運轉－墨染新春系列活動

◎春節揪揪市集

時間：2025年1月31日（五）至2月2日（日）11:00-17:00（初三至初五）

地點：文資大道 ◎書香墨寶展

時間：即日起至2月16日（日）10:00-18:00（每週一、除夕及初一休館）

地點：R12 1916工坊一樓A區 ◎盛典宇宙2025古蚤年貨大街

時間：2025年1月31日（五）至2月2日（日）11:00-17:00（初三至初五）

地點：中央廣場、文資大道 ◎快樂哺哺2025蛇年市集

時間：2025年1月30日（四）至2月2日（日）12:00-18:00（初二至初五）

地點：文資大道 ◎藝百家100+ 百位藝師誕生的現在進行式

時間：即日起至2026年1月17日（六）日9:00-17:00（每週一、除夕及初一休館）

地點：B11國際展演館A館 ◎BOCH國家重要傳統藝術傳習結業藝生展演空間

時間：即日起至12月31日（三）9:00-17:00（每週一、除夕及初一休館）

地點：B01表演藝術館 ◎「路徑・入境」臺灣文化路徑特展

時間：即日起至6月1日（日）9:00-17:00（每週一、除夕及初一休館）

地點：B03藝文展覽館AB ◎打開歷史現場－歷史×現場×再造

時間：即日起至5月11日（日）9:00-17:00（每週一、除夕及初一休館）

地點：B09雅堂館 ◎發現第一人巡迴展－臺中站

時間：即日起至3月2日（日）9:00-17:00（每週一、除夕及初一休館）

地點：B03藝文展覽館CD ◎潛行探索臺灣－水下文化資產特展

時間：即日起至6月29日（日）10:00-18:00（每週一、除夕及初一休館）地點：R08水下文資展示館