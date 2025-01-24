乾隆過年必觀星看吉凶？故宮「歲時吉慶」121件院藏文物飽覽古人的節慶日常

春節假期即將到來，國立故宮博物院於即日起推出應景的「歲時吉慶—院藏節令文物精粹」特展，透過精選的院藏歲時文物，一覽與我們生活息息相關的時序變化、節慶習俗，陪您過個知性蛇年。

「歲時吉慶—院藏節令文物精粹」特展透過「年歲時序」、「三節同樂」、「四時接應」三個單元，呈現古人用一歲、四時、八節、十二月令、二十四節氣、七十二候紀時的時間觀，以及配合曆法、季節展開的各種相對應行事和節日文化。

展出的〈清徐揚日月合璧五星聯珠圖〉為乾隆二十六年（1761）元旦，觀象臺欽天監觀測到罕見的「日月同升，五星聯珠」天文吉兆，因此皇帝下令繪圖紀錄。畫中除了繪製觀測到天文吉兆的觀象臺，也詳細紀錄正月初一文武官員進京朝見皇帝拜年及百姓的拜年活動，呈現城市節慶的風俗。〈清院本親蠶圖 採桑〉為國寶文物，此畫為乾隆皇帝於孝賢皇后富察氏過世後下令繪製，清宮設立「皇帝親耕」、「皇后親蠶」典禮，後者由皇后率領群臣妻妾命婦祭拜「先蠶神」後餵養蠶，透過官方典禮儀式鼓勵民間耕織活動。

清徐揚日月合璧五星聯珠圖 局部 國立故宮博物院

清院本親蠶圖 採桑 局部 國立故宮博物院

清院本畫十二月令圖 國立故宮博物院

水仙綻放於新春佳節之際，是常見的年花，展出的〈清水仙盆景〉以青玉為盆，水仙花瓣以白玉輾成，搭配鎏金花蕊與葉片，旁側有一竹枝，並以青金石、綠松石等鑲嵌為地，整體高潔清雅。展品〈銅鍍金鑲松石齋戒牌〉則呼應甫過不久的冬至，冬至圜丘祭天為清代最隆重的祭典之一，由皇帝親祀。祭祀前需行齋戒，齋戒期間帝王與陪祀大臣皆於胸前佩戴齋戒牌，以警惕身心，竭誠致敬。

策展人書畫文獻處賴玉玲副研究員表示，故宮特別在迎向百歲的開春之際推出「歲時吉慶—院藏節令文物精粹」特展。此展從傳統時間觀出發，一探源自北方草原民族的清朝，在季節活動上嶄露的滿、蒙風俗習尚，又遵照漢俗辦理漢地傳統節慶的多元民族文化共存特色。同時藉由清朝官方制定的冬至、元旦、萬壽三大節慶，以及傳統春、夏、秋、冬四時活動，展示非常與日常時間當中，環境變換與人地互動的文化發展。透過精選121組的精彩文物，從典籍、文獻中應對時間的活動描述，隨著時間流動呈現在書畫、器物上的模樣，期盼觀眾跟著故宮，一同展望下一個「百年」。

掐絲琺瑯大香爐 國立故宮博物院

清水仙盆景 國立故宮博物院

銅鍍金鑲松石齋戒牌 國立故宮博物院

清乾隆緙絲歲朝圖 國立故宮博物院

故宮為與民眾同慶百歲，大年初一至初三每日將於正館發送1,000份故宮百年院慶一元硬幣給入館參觀之觀眾。另即日起至2月28日兒藝中心推出「印出蛇年好運氣－小故宮新年春聯/紅包袋蓋印活動」，故宮特別與插畫師合作，從典藏具蛇紋圖像之文物擷取創作素材，設計三款吉祥印章，讓您親手蓋印製作獨特的故宮風春聯及紅包袋。活動並搭配學習單，可至展廳找尋印章圖案中出現的文物。

另故宮商店於大年初一至初五推出限量福袋，可以原價7折買到精美文創大禮包，內附刮刮樂一張，有機會抽到昇平樂世紀念酒、翠玉白菜數位相機、百駿圖黃金畫等總價30萬精美禮品。現場單筆消費滿1000元再送「花卉萬用信封袋」。歡迎民眾走春來故宮，過個豐富知性的春節假期。

「印出蛇年好運氣—小故宮新年春聯紅包袋蓋印活動」

故宮商店於大年初一至初五推出限量福袋，內含刮刮樂一張有機會獲得超值禮品

展覽資訊： 「歲時吉慶—院藏節令文物精粹」

展期：2025年1月28日〜4月27日

地點：國立故宮博物院 北部院區105、107陳列室 「印出蛇年好運氣－小故宮新年春聯/紅包袋蓋印活動」

時間：2025年1月1日〜2月28日

地點：B1兒童學藝中心休憩區