松菸破980萬入園佳績引關注！ 新年推「大過蛇年」活動，園區限定佈置、紀念品搶先迎客

松山文創園區2024年吸引超過980萬人次入園，創下歷史新高！滿意度問卷更以95%的滿意度再創佳績，並於「113年臺北市景點督導考核」中榮獲「國際級景點第三名」，與國立故宮博物院及臺北101共同名列前茅，進一步鞏固其作為國內外遊客首選文化景點的地位。為迎接蛇年的到來，「2025蛇龍舞春—大過蛇年」春節活動於今日（1月10日）正式啟動，攜手漢聲雜誌社春節文化，打造濃厚的節慶氛圍，邀請全球旅客體驗臺灣文化深度與創意力量，歡聚松菸，共迎新春。

松山文創園區吉祥物「松鴨桑」攜手象徵蛇年的全新角色共同打造藝術裝置《蛇麼鴨？》

辦公廳舍外牆上的「八仙聯」

「2025蛇龍舞春—大過蛇年」於1月10日至3月2日於松山文創園區盛大登場。本次活動以臺語「什麼都有剩」的寓意為創意核心，象徵豐盈與富裕，在園區內多處打造新春藝術裝置，營造濃厚節慶氣息。在辦公廳舍圓環區，由松山文創園區吉祥物「松鴨桑」攜手象徵蛇年的全新角色共同打造裝置「蛇麼鴨？」，以生動活潑的形象迎接入園遊客。辦公廳舍外牆上隱藏多達60字春節祝福的「八仙聯」書法合體字，展現書法藝術的文化韻味與節慶意涵。文創大街設置15幅「蛇燦蓮花」剪紙窗框，盛大排場成為拍照打卡的熱門景點！北2門窗框的「一團和氣」，象徵春節的團圓精神，而製菸工廠大門的「四大門神」年畫陣守菸廠，為新春增添祈福避邪的寓意！

文創大街的15幅「蛇燦蓮花」剪紙窗框 北2門窗框的「一團和氣」 製菸工廠大門有「四大門神」年畫陣守菸廠

活動期間，園區推出兼具趣味與教育意義的「十萬個為蛇麼？」消防栓箱集章挑戰，遊客可探索16座古蹟消防栓廂，並了解春節習俗的由來，例如「為什麼要過年？」、「為什麼除夕要大掃除？」、「為什麼貼春聯？」等故事。完成集章後即可至松山文創園區服務中心兌換「松鴨桑福氣小掛飾」！此外，園區攜手漢聲雜誌社推出漢聲「蛇年特選商品」，包含手工剪紙、春聯藝術及臺灣限定紀念品，讓旅客將具有臺灣特色的文化記憶帶回家中。同時，園區另與「小獵犬號」合作推出限量600份「賽先生x松菸蛇年紀念幣」，只要解答出「八仙聯」上所有文字，並參與問卷活動，即可領取紀念幣兌換券，體驗製作紀念幣的樂趣！

「十萬個為蛇麼？」消防栓箱集章挑戰

「松鴨桑福氣小掛飾」及「鴨財萬貫小吊飾」等你來拿

「2025蛇龍舞春—大過蛇年」以創意結合文化，呼應松山文創園區持續提升遊客服務與活動品質的目標。回顧2024年度滿意度調查，松菸多項指標表現亮眼，導覽服務滿意度高達95%，商業空間滿意度與活動內容滿意度均為93%，導視系統滿意度達92%，公共設施滿意度則為86%，充分顯示松菸在活動設計與服務細節上的努力深受肯定。此外，隨著全園區開放，入園人數逐步增加，相關服務需求同步提升。服務中心在諮詢服務、禮品兌換、設備借用及遺失物管理等方面，遺失物處理量比去年增加 74%，設備借用需求如娃娃車、輪椅等，使用人次較去年多出 105%。

2025蛇龍舞春-大過蛇年主視覺