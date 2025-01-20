國美館「蛇年年畫特展」邀書法名家揮毫開幕！彙整春節系列活動與必看畫作

文化部所屬國立臺灣美術館即日推出中華民國第40屆版印年畫「蛇彩繽紛－蛇年年畫特展」，展出2件委託創作以及86件首獎、優選件、佳作件及入選作品。今(19)日辦理頒獎典禮暨開幕式，由國美館陳貺怡館長主持，評審委員代表鐘有輝及林雪卿老師出席並擔任頒獎人。頒獎典禮由台灣揚琴樂團悠揚的樂曲演出開場，象徵順遂平安的一年。此外，國美館即日起推出「乙巳舞春-藝遊國美」春節系列活動，延續至2月10日。

國美館春節系列活動，以今(19)日上午的新春記者會打頭陣，邀請泰雅原舞工坊的原住民孩子帶來精采的歌舞表演，並由國美館陳貺怡館長和李轂摩老師等知名書法家、貴賓現場開筆祝福語斗方，並由書法名家們現場揮毫賀年春聯，提供160份春聯供民眾限量索取。

國美館陳貺怡館長(左)與書法家李毂摩

年畫比賽歷時40年！活動初心與開幕亮點

同日下午在國美館演講廳辦理「蛇彩繽紛–蛇年年畫特展」頒獎典禮暨開幕式。國美館長陳貺怡表示，國美館版印年畫比賽與展覽今年是第40屆，比國美館成立的歷史更悠久，至今已成為每年春節期間的重要文化盛事，吸引許多民眾參與及欣賞。今年的版印年畫特展以「蛇彩繽紛」為主題，儘管主題與蛇年生肖相關，但參賽者的作品皆極具創意，充分展現年畫藝術的多樣性與豐富性。部分作品以象徵平安與祝福的百步蛇為題材，另有藝術家融入臺灣地貌與地標，描繪欣欣向榮的春節景象，將傳統年畫賦予現代意涵。陳館長也特別介紹了今年展覽中的「教育展示體驗區」，讓觀眾了解版畫的製作過程，並親身體驗年畫印製的樂趣。這一體驗區的設置，希望讓大朋友與小朋友都能接觸並學習版畫創作，進一步推廣版畫藝術。

國美館陳貺怡館長(中)與開筆貴賓合影

國美館陳貺怡館長（中）與6位首獎得獎者合影

書法家李毂摩

得獎藝術家首獎代表潘奕愷致詞

首獎 潘奕愷〈祥蛇賀新春〉

必看得獎作品一覽

國美館說明，「中華民國版印年畫徵選活動」自1985年開始辦理，今年邁入第40屆，共有191件作品參與徵選，經多輪評選擇出首獎6件、優選10件、佳作20件及入選50件展出。第40屆版印年畫特展以「蛇彩繽紛」為題，承接歷屆版畫創作者的活力與成果。優勝作品呈現在地人文風情與特色及原住民文化特色等，例如首獎金昱慈〈天上人間，幸福相見〉以俯瞰視角展現蛇仙與光明雲朵保護臺灣，陳永欽〈蛇燦蓮花迎好年〉運用百步蛇搭配原住民豐收情景，蘇宜琳〈蛇彩繽紛〉在蛇身結合臺灣地貌與著名地標展現臺灣魅力。在題材的選擇上，則表現出豐富的話題性與時代性，展現創作者們對生活、環境的觀察，及對過年的多元詮釋。例如楊紋瑜〈舞春〉運用吉祥圖案意味守護與祝福、繁榮與長壽，邱聖仁〈沒事祥蛇來賜福過好日〉以風燈輪廓造形加上蛇與吉祥象徵傳達家家平安的意象，潘奕愷〈祥蛇賀新春〉則透過風水造景帶來活力與財運。

委託創作 賴振輝 〈乙巳兆豐年〉 委託創作 蘇憲法 〈春〉 首獎 金昱慈 〈天上人間，幸福相見〉

國美館表示，年畫是傳統農曆春節除舊佈新的應景飾物。隨著時代變遷，年畫的表現方式從傳統象徵吉祥如意的圖騰符號，逐漸發展出豐富、創新的藝術表現，也因應當代藝術的發展，創作版種更為多元。國美館期透過徵選、展覽、推廣活動等面向帶領民眾認識及欣賞版印年畫。「蛇彩繽紛－蛇年年畫特展」即日起於國美館201展覽室展出至3月23日，展覽及相關活動詳見官網。

「中華民國第40屆版印年畫：蛇彩繽紛-蛇年年畫特展」即日起於國美館展出

「中華民國第40屆版印年畫：蛇彩繽紛-蛇年年畫特展」即日起於國美館展出

年假期間活動一覽

迎接乙巳蛇年春節連假，國美館安排一系列活動，從本周開始熱鬧登場！1月21日至26日率先辦理「蛇年年畫 紅包袋限量送」贈送來館民眾，每人限領取一份，數量有限，送完為止。國美館除夕、初一休館之外，大年初二(1月30日)開館日推出「新春開館打卡趣」，上午9點開館起前166名到訪觀眾，完成社群媒體打卡任務者，就有機會獲得限量文創紀念品。當天下午3點舉辦「新春音樂會」弦樂四重奏，讓大家在動人的樂曲中共度充滿文化氣息的年節假期。

緊接著接續於2月1日至10日推出「蛇樂慶元宵-FB猜燈謎」，由水墨藝術家、燈謎專家的黃芳照老師，以國美館當期展覽及空間設計10道趣味題目，讓民眾線上猜燈謎，將抽出20位幸運兒贈送文創紀念品，用傳統工藝之美陪伴大家年味過節！各項展覽及活動詳情可參考國美館官網或臉書社群查詢。

版印年畫教育體驗區民眾體驗蓋印門神 迎接乙巳蛇年春節連假，國美館安排一系列活動，從本周開始熱鬧登場！

國美館1月21日至1月26日將贈送入館民眾「蛇彩繽紛─蛇年年畫特展」限量紅包袋，數量有限，送完為止。