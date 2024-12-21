【抽獎】2025台北國際書展大獎揭曉！從歷史書寫到性別議題，9本得獎好書你最喜歡哪一本？

堪比出版界金馬獎的台北國際書展設立的「書展大獎」，邁進第18屆的里程碑！堅守為大眾遴選年度好書，聚焦台灣年度出版趨勢、表彰創作者的榮耀與鼓勵台灣原創出版，是每一年讀者必不可錯過的閱讀指標。2025年書展大獎三大獎項入圍名單已於12月初熱騰騰公布，小說獎、非小說獎、兒童及青少年獎，各獎項入圍10本，今再公佈各類首獎讀物！

今年書展大獎在「歷史書寫」議題上仍是矚目的焦點，而性別書寫也從未缺席過。三大獎、9本風格題材迴異創作，以下整理台北書展基金會釋出的評審短評，帶領大家一窺閱讀亮點！

編輯推薦 究竟600本競選報名書單中，脫穎而出的是哪30本入圍書呢？

2025台北國際書展大獎暨金蝶獎得獎公布！歷史書寫引風潮 展現台灣創作新樣貌

● 小說獎 評審短評：

朱和之《當太陽墜毀在哈因沙山》統整了三叉山事件各個面向，創建出另一個精彩無比的敍事記憶歷史；童偉格以描述東歐大屠殺的《拉波德氏亂數》，重新解構並重塑小說形式，給予讀者另一種閱讀體驗；睽違16年的李佳穎《進烤箱的好日子》則用書寫回憶錄的尋常故事，讓小說成為處理記憶的藝術。

● 非小說獎 評審短評：

房慧真以《夜遊》細數成長階段走過台灣解嚴的記憶；胡慕情用女性視角寫出有別於多數以社會案件寫成的報導式文學作品《一位女性殺人犯的素描》；相較於前者，劉靜娟《落西北雨的下晡》隨筆集結的台語文散文，以台語正字輔以拼音的書寫方式，也自然地引導讀者進入另一種聽覺的閱讀體驗。

● 兒童及青少年獎 評審短評：

湯姆牛《唱歌給貓聽》的圖文，富含流動的音樂性和韻律感，在舊材料中尋寶，卻能以當代視野賦予新貌，十分不易；屬知識類的《小大人的公民素養課》用圖像解說帶領新世代貼近民主與法治規範，是一部切合時勢所趨的好作品；長篇小說《黑糖的女兒》作者彭素華細心爬梳史料，書寫台灣少女的成長故事，讓女性有機會上場為自己發聲，彌足珍貴。

琅琅悅讀與台北書展基金會合作，歡迎大家分享本屆獲獎書單中，你最喜歡哪一本讀物，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即可參加抽獎活動，投票時間到1月5日00:00止，投票次數越多，中獎機會越大！快來參賽與分享給親朋友友，也把握機會為自己贏得免費逛展的機會！

注意事項：

1.此獎項為聯合新聞網琅琅悅讀寄出（寄送僅限台灣）。

2.票選結果預計將於投票結束後兩週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。

3.獎項：2025台北國際書展貴賓券2張（價值300元），共計30組。

4.得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

5.如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤/資料不完整，恕不補寄敬請留意！

6.對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。

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展覽訊息 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025 展覽地點及時間： 台北世貿中心一館一樓展場 展出時間：2/4-2/6 (週二-日) 10:00-18:00 2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00 2/9(日) 10:00-20:00 展期6天全面開放購票入場

【抽獎】2025台北國際書展大獎揭曉！ 待更新