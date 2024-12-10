2025台北國際書展大獎入圍公布！30本好書磅礡呈現

2025台北國際書展大獎於2024年12月6日公布入圍名單！邁入第18屆的「書展大獎」，徵件限自2023年10月1日起至2024年9月30日（含）期間首次出版之作品參賽，總件數達660件，包括「小說獎」110件，「非小說獎」329件，「兒童及青少年獎」221件。各獎項參賽作品水準精彩，競爭激烈，不僅呈現台灣年度出版趨勢、表彰台灣原創，也希冀透過台北國際書展、全台北中南圖書館串聯展出、線上及實體書展啟動等豐富多元活動，邀請全民矚目樂讀得獎好書。

2025台北國際書展大獎三大獎項入圍名單熱騰騰公布，小說獎、非小說獎、兒童及青少年獎，各獎項入圍10本，選出首獎3本。將於2024年12月19日舉行「書展大獎公布記者會」盛大公布各首獎名單，邀請得主榮耀現身，同時與博客來、誠品、金石堂、HyRead凌網、Readmoo讀墨、三民網路書店等平台舉辦線上書展，誠品及金石堂實體書展同步啟動，以饗讀者，敬請期待！

2025台北國際書展大獎【小說獎】入圍總評

小說向來自有其多元光影，可小可大，可這樣和那樣。但要在彈指一年間，找出其中變化或趨勢的蛛絲馬跡，著實不易，至少今年就是如此。

一年來的歷史小說依然豐沛，有亮眼的作品，小說家在歷史的間隙中編織，更小說了。不只一位八零年代才出生的小說家竟然從不同面向聚焦於七零年代，既歷史又現代。

年來比較猛的應該是性別書寫，日常的閒閒幾筆的不論，淋漓盡致甚至於與政治合一的也不缺席。不缺席的還有女性書寫，主題突出的系列短篇以及長篇。

香港文學浪潮因時因事推移而來，前幾年感覺是新的一種注目，今年還是持續著。香港文學將會和馬華文學一樣，成為台灣文學重要的一支？

台灣作家的跨文類寫作漸有增長，其實海外跨文類的華人作家所在多有，真的是佩好幾支劍在身啊。台灣出版界這一年可能比較特別一點的是詩人出版小說，而且是好幾位。先借馬華詩人呂育陶的一首題為〈小詩〉的詩一用：

〈小詩〉詩小卻具重量。詩人從「輕閱讀 淺寫作 微感動 偽藝術」，「小確幸 ……小情小愛……」流動到「……千百座銀河系 一幅億萬光年史前的星空」。（全詩不引，引號內是原句。）

小說不例外，詩人寫科幻或著寫當代，小宇宙都磅礡起來了。

【小說獎】入圍書單

2025台北國際書展大獎【非小說獎】入圍總評

台北國際書展大獎的非小說類向來是對評審非常挑戰、參賽作品競爭強度也很高的獎項，今年的（2025年度）評審過程中，在不同文類與各式各樣的議題表現之間，我們意識到一種共通且突出的「史之意識」。之於人文社科類型的寫作，此處的「史」十分鮮明地傾向於微觀史，關於日常生活、物質、產業、族群與風土等主題都出現了精彩的作品；形成對比的是，散文領域中，將私人生活嵌入歷史的公共框架、為個人情感賦予宏大意義的寫作策略，也隱隱成為一種潮流。一者以微觀勾勒巨觀，一者以巨觀包裹微觀，兩種不同焦距變換構造出豐富景觀。

今年經初複審後最終有30本作品進入決審，包括詩集、散文、傳記、報導文學、社科人文等。除了寫作、編輯與製作水準、時代現象與觀點反映、並將外譯推介納入考慮之外，評審團的合議標準另也包括兩點，其一為觀點的更新，之於當代議題與紀實性的寫作，我們關切如何在已成的意見與知識基礎上產生新的提問；其二則是在許多嘗試處理「個人／在地」與「集體／共通」的作品中，如何成功地突顯前者的獨特性質。傑作甚多，遺珠難免，經歷反覆投票、討論、再投票等角力過程，最終決議出本屆的十本入圍與三本大獎名單，它們風格多變，各具關懷，飽含知識與觀點，也極富閱讀樂趣。

【非小說獎】入圍書單

2025台北國際書展大獎【兒童及青少年獎】入圍總評

本屆兒童及青少年獎參選作品共計221件，涵蓋圖畫書、小說、詩歌、散文和知識性讀物等文類，在評審團多方討論後，最終選出包含3件首獎的10件作品。

圖畫書參選作品數量最多，表現也優於其他類型，創作者從資深到新秀，繪畫風格各有特色，議題也相當多元。湯姆牛《唱歌給貓聽》的圖文，富含流動的音樂性和韻律感，以當代視野賦予舊題材新貌，成就了渾然天成的佳作；《貓房子》從獨居老人帶入失智、酒駕和流浪貓等議題，最終回到「愛」的主題，情節簡單卻又動人；台語繪本《我的朋友蹛佇隔壁庄》高度契合的文字與圖像，重現了童年的遊樂時光；《雨》是個看似淡然卻蘊藏著深厚情感的故事，如甘霖悠悠洗滌讀者的身心；《巨人的眼淚》是文學大師黃春明為孩子寫的童話，結合薛慧瑩的插畫，形成活潑的節奏。圖文書《隨波蕩漾》承載著台灣在1960、70年代的時代記憶，以流暢生動的敘事與插畫，述說老少生命交集的故事。

知識類兒少讀物需要爬梳龐大的資料庫，以深入淺出的方式傳遞知識，並與編輯和美術設計團隊合作，一起打造優秀的作品，誠屬不易。其中，《小大人的公民素養課》透過周詳的寫作計畫，一步一步引領年輕讀者們思辨，貼近民主與法治的規範，繪者同步以圖像解說，方便習慣圖像思考的世代瞭解，是一部切合時勢所趨的好作品；《我家附近的鳥鄰居》從切身自然環境著手，在知識類中開拓輕科普圖文的文風，提升少年閱讀的興趣；《故宮好好玩1：從前從前皇帝有座動物園》找到獨特又有趣味的切入點，以動物為主題，帶領讀者認識故宮經典作品和相關知識，是一本賞心悅目的知識類繪本。

少年小說向來參選率不高，顯現經營長篇小說之不易。《黑糖的女兒》作者彭素華細心爬梳史料，擴大了文本的深度和廣度，並表現出作者對人文和多元文化議題的關注，讀者由深入個人的生命史，延展至關懷社會家國的大歷史，彷彿走過台灣百年歲月。

【兒童及青少年獎】入圍書單

礙於名額限制，雖還有許多精彩之作，但仍有遺珠之憾。即使在台灣出版印量有限的現況下，作者和出版社依然投入創意和心血，持續不輟為兒少閱讀而努力，同時展現了台灣創作豐沛的能量，評審們為每一本書的製作用心而感動。

繼2025台北國際書展大獎三大獎項，各10本入圍名單公布後，歡迎持續關注台北國際書展官網、FB及IG，更多好書活動的訊息將不斷更新與您分享！