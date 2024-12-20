2025台北國際書展大獎暨金蝶獎得獎公布！歷史書寫引風潮 展現台灣創作新樣貌

即將於2025年2月4日至2月9日在台北世貿一館展開的第33屆台北國際書展，12月19日公布「2025台北國際書展大獎暨金蝶獎得獎名單」。2025年書展大獎計有9位首獎得主，將獲頒10萬元獎金及獎盃，「2025金蝶獎」金、銀、銅獎得獎設計師亦獲頒10萬、8萬及5萬元獎金及獎盃。同時透過台北國際書展主題展online與網路書店線上展及書店實體展售的啟動、全台圖書館串聯，展開一波波大力宣傳，松山文創園區「不只是圖書館」也率先展示2025金蝶獎--台灣出版設計大獎作品展，聚焦推薦給全民，一睹台灣設計能量之強大。

「2025第21屆金蝶獎_台灣出版設計大獎」金銀銅獎名單： 金獎 吳睿哲《跳舞就是做很多動作》（是路故事）

銀獎 廖小子《阮劇團台語劇本集Ⅰ：熱天酣眠、愛錢A恰恰》（木馬文化）

銅獎 劉悅德《空3祭》（艸非火有限公司）

歷史小說豐沛 性別書寫猛烈

2025台北國際書展大獎徵件分為「小說獎」、「非小說獎」及「兒童及青少年獎」，限自2023年10月1日至2024年9月30日期間首次於台灣出版之中文創作。報名總件數達660件，包括：小說獎110件、非小說獎329件、兒童及青少年獎221件，經過兩階段評選出10本入圍書籍、3名首獎得主，2025年也將提供獎金獎勵各獎項首獎作品的幕後編輯團隊，肯定出版社的專業能力。

書展大獎評審團表示，小說自有多元光影，年來較猛的是性別書寫，歷史小說依然豐沛，女性書寫也不缺席。像朱和之《當太陽墜毀在哈因沙山》統整了三叉山事件各個面向，創建出另一個精彩無比的敍事記憶歷史；童偉格以描述東歐大屠殺的《拉波德氏亂數》，重新解構並重塑小說形式，給予讀者另一種閱讀體驗；睽違16年的李佳穎《進烤箱的好日子》則用書寫回憶錄的尋常故事，讓小說成為處理記憶的藝術。

非小說獎競爭依舊精彩又激烈。今年非小說獎３位首獎得主風格迴異。如：房慧真以《夜遊》細數成長階段走過台灣解嚴的記憶；胡慕情用女性視角寫出有別於多數以社會案件寫成的報導式文學作品《一位女性殺人犯的素描》；相較於前者，劉靜娟《落西北雨的下晡》隨筆集結的台語文散文，以台語正字輔以拼音的書寫方式，也自然地引導讀者進入另一種聽覺的閱讀體驗。

兒童及青少年獎首獎作品則兼具童趣藝術、知識趣味及少年小說。像湯姆牛《唱歌給貓聽》的圖文，富含流動的音樂性和韻律感，在舊材料中尋寶，卻能以當代視野賦予新貌，十分不易；屬知識類的《小大人的公民素養課》用圖像解說帶領新世代貼近民主與法治規範，是一部切合時勢所趨的好作品；長篇小說《黑糖的女兒》作者彭素華細心爬梳史料，書寫台灣少女的成長故事，讓女性有機會上場為自己發聲，彌足珍貴。

小說獎 歷史書寫豐沛亮眼

2025年小說獎戰況激烈，三位首獎得主朱和之《當太陽墜毀在哈因沙山》、童偉格《拉波德氏亂數》、李佳穎《進烤箱的好日子》，風格題材迴異，是評審們經過一關關綿密的投票過程，一致推薦！

2025小說獎得主合影。圖／台北國際書展

朱和之作品向來以歷史性長篇小說為主，這次以台灣史上罕見的空難與山難疊合的「三叉山事件」為主軸的《當太陽墜毀在哈因沙山》，作者帶一點浪漫如詩的筆調，又以全知視角，由漢人、日警、布農族觀點切入，進而超越了人們不可避免的弱點及死亡，昇華了這個悲劇。評審團認為，朱和之統整了三叉山事件各個可能面向，創建了另一個敍事、另一個記憶、另一個歷史，這樣的敍事記憶歷史在文學的世界裡無比真實且精彩。

童偉格《拉波德氏亂數》聚焦集中營與大屠殺的人性辯證書寫，乍看可能被書中字裡行間那些橫跳於想像與現實的景物情節所困惑。評審認為，作者藉由語言的游移性與去中心化的敍事結構，打造一個文本自身既相對立又相融合的多重空間。核心聚焦於集體暴力和個體記憶，藉以揭示歷史結構的陰險和人性的複雜動態。它如萬花筒般碎片化的敍事，瓦解了傳統閱讀行為的預期架構，讓每一頁都可能是故事的起點或終結，永遠看不完，卻是一部難以歸類難以放下的作品。

在文壇消失16年的李佳穎，作品《進烤箱的好日子》採回憶錄與現實平行敍事雙線交叉進行。故事主軸不複雜，也不特殊，從父母離異、女女探索、初萌愛苗，都是每個女生成長必經歷程。也因為如此，評審認為，作者為我們示範了，即使是一個尋常故事，靈動、風格化的好文字，加上為故事找到最適切的形式結構，便能形成愉悅的閱讀體驗，與主角的某些遭遇產生勾動共鳴，這也是它迷人之處。

非小說獎 微觀史成潮流

今年評審意識到不同文類突出的「微觀史」，關於日常生活、物質、產業、族群與風土等主題都有精彩作品，對比的是，散文領域中，將私人生活嵌入歷史的公共框架，為個人情感賦予宏大意義的寫作策略，也隱隱成為一種潮流，這可以從首獎房慧真《夜遊》、胡慕情《一位女性殺人犯的素描》、劉靜娟《落西北雨的下晡》一窺。

2025非小說獎得主合影。圖／台北國際書展

女性書寫向來能量龐大。房慧真在《夜遊》坦白回顧自己的成長及家庭狀況，從戒嚴到解嚴，經歷如此動盪的台灣社會，三十多年後回望這一切，身體的記憶是當下而強烈。評審認為，在大寫的歷史景觀，最難聚焦、顯影的是日常與身體。全書在看似線性的時間推展中編排點狀、游擊式的日常經驗，重構同時代性與在場性，在解嚴前夕的良夜中怒斥光明太過理所當然，觀照以身體為養分的惡之華，鑄成一部連結過往極權歷史與後記憶時代的傑出作品。

胡慕情《一位女性殺人犯的素描》是一部有別於多數以社會案件寫成的報導式文學作品。作者善用信件往來與對話記錄，將自己置於受訪者同一平面，共享不安、彼此較勁，精彩地以寫作與文字重構又拆解既定命題，從「為什麼殺人」到「如何不想活」，呈現事件因果之間曲折迂迴的歷史性，鋪展人性的皺褶與陰翳。其中「性別」作為不可忽視的生理性、身分壓迫、社會要求、文化偏見之元素，更凸顯了多重交織的事件因素，成就一部回應當代心靈的年代之作。

近年轉戰台語文散文創作的劉靜娟，《落西北雨的下晡》網羅各種當代細微記憶與生活資料，讀時不僅被書中物質、人際互動、飲食與感官等豐富細節圍繞，台語正字輔以拼音的書寫方式，也同時自然地引導讀者進入另一種聽覺的閱讀體驗。此書從容自信地為自己和讀者縫繡了時間及語言，不說大道理，自有大道理，是此次評審過程獲得高度共識的迷人作品。

兒少獎 兼具創意深度知識性

2025年兒童及青少年獎入圍囊括圖畫書、小說、詩歌、散文和知識性讀物等文類，三部首獎作品：湯姆牛《唱歌給貓聽》、彭素華《黑糖的女兒》、周維毅、蔡禎恩/Asta Wu《小大人的公民素養課》，分別以創意、深度、知識性，受到評審青睞！

2025兒少獎得主合影。圖／台北國際書展

繼2019年以《藝術家阿德》拿下首屆兒童及青少年獎首獎，湯姆牛《唱歌給貓聽》富含流動的音樂性和韻律感，再度令評審們激賞。評審團指出，湯姆牛的作品經常援引現代藝術手法，營造出類似構成主義的平面造型，圖像清新而幽默。令人驚喜的是，書中以西班牙兒歌〈從前有個貓先生〉演繹故事，並用大眾多能吟詠的〈小星星〉曲調來唱和，在主旋律中不斷迴響著複聲合唱，交織成耐人尋味的多重故事線。如此在書中結合圖像、敍事和童謠，開啟了現代圖畫書創作的新道路。

湯姆牛開心二度獲獎。圖／台北國際書展

初心只想書寫台灣少女的成長故事，讓彭素華長篇小說《黑糖的女兒》從一開始就與眾不同。《黑糖的女兒》以歷史為背景，巧妙地以「黑糖」作為串連亖代的關鍵物，並交織著日常生活細節，讓書是歷史也是文學的小說，彌足珍貴。評審團認為，作者用細膩文字描繪角色內在的情感和外在處境，亦表現出對人文和多元文化議題的關注，讓讀者由深入個人生命史，進而關懷社會家國的大歷史，彷彿走過台灣百年歲月。

《小大人的公民素養課》在兩位高中公民老師周維毅、蔡禎恩執筆下，透過周詳的寫作計畫，一步一步引領年輕讀者們思辨，貼近民主與法治的規範。社會運作必須先合理制定規則，再由每一位身處其間的成員遵循，養成知法、守法、深化民主的習慣。難得的是，繪者同步以圖像解說，方便習慣圖像思考的世代了解，是一部切合時勢所趨的好作品。

金蝶獎得獎書。圖／台北國際書展

金蝶獎 獨特戲劇張力與在地性

2025年邁入第21屆的「金蝶獎-台灣出版設計大獎」，決審選出最後15強，並由吳睿哲《跳舞就是做很多動作》、廖小子《阮劇團台語劇本集Ⅰ：熱天酣眠、愛錢A恰恰》、劉悅德《空3祭》，拿下金、銀、銅三獎！

金蝶獎是國內表揚書籍設計最重要的獎項。參賽作品以自2023年7月1日起至2024年6月30日初版或改版重新設計之台灣原創出版品為主，總計有220件報名，選出15件入圍作品，除了頒發金獎、銀獎、銅獎各1名，及榮譽獎12名，都將送至德國萊比錫書展角逐「世界最美麗的書」設計大賽，持續為台灣爭光。

評審團指出，本屆作品以圖像書表現最為精彩，其在裝幀及內容呈現上，有異於往年的創意，不帶書名的特異風格，一開始就緊緊抓住每位評審的眼球，在節奏感的戲劇張力上，更帶來豐富的體驗感。像金獎作品《跳舞就是做很多動作》，許多細節只在翻閱間才感受得到。隨著翻頁的同時，像揭開舞台上的紅幕，繪本從直式轉而橫式變成一個舞台，跟著紙偶舞者足尖點地的腳與舞鞋，每頁以童趣比例呈現的五線譜，讓整本書宛如看一場演出，帶進體驗，兼具功能性及收藏性，十分獨特。

銀獎作品《阮劇團台語劇本集Ⅰ：熱天酣眠、愛錢A恰恰》從外表就很「台灣」！本書從封面到內頁承載著台灣早期庶民生活的喜與悲，而融合發財金金紙版型，是讓人眼睛為之一亮的台灣元素—燒金紙。金紙代表信仰與宗教，也是台灣傳統祭典與常民生活裡的重要物件。評審團認為，透過很在地的元素融合，把在地文化的事物，用在地的排版方式，組合成國際化事物，這種獨特性，就會在國際語彙上突顯出來。

銅獎作品《空3祭》以不同於一般書籍裝訂的活頁本方式呈現，紀錄了台南藝術活動「空山祭」2019到2024五年間的重要時刻。透過封面的透明塑膠書皮可讓人隨喜好任意拼貼靜電貼紙，感受專屬的「微策展」體驗，讓封面不再只是一個書籍包裝，而是找到了一個有趣的方式，提供了與使用者之間的互動。而此書最特別之處，在視覺的設計運用帶有霓虹反光的銀箔紙及夜光油墨搭配厚重的油墨印刷，呈現夜晚山中的星點微光，整體設計風格強烈奔放，獨特的視覺刺激也令評審讚嘆。

廖小子作品獲金蝶獎銀獎肯定。圖／台北國際書展

2025台北國際書展 全台圖書館聯手閱讀串聯

「2025台北國際書展大獎暨金蝶獎」頒獎典禮將於2025年2月4日書展開幕典禮舉行，所有入圍作品將於台北國際書展「書展大賞館」精彩呈現。全台各地圖書館也積極參與串聯，包括台北市立圖書館、新北市立圖書館、桃園市立圖書館、台南市立圖書館、高雄市立圖書館，分別於2025年1月至4月期間，在各總館及分館同步響應書展大獎得獎作品主題書展。其中，桃園市立圖書館及各分館舉辦「2025台北國際書展大獎入圍書展」於2025年1月1日至3月31日止展開；台北市立圖書館及新北市立圖書館亦熱情響應舉辦「2025台北國際書展大獎」主題書展，新北市圖於2025年2月3日展至2月26日止，北市圖則於2025年3月1日接棒展出。

另外，師大圖書館舉辦「2021-2024金蝶獎得獎書展」於圖書館總館一樓主題書展區展示，展期自2024年12月30日至2025年2月9日止，十分令人期待。

2025台北國際書展「城市在閱讀」串聯全台六都圖書館，藝文館所，獨立書店，出版社進行「城市在閱讀」推廣活動，自2024年12月20日起跑至2025年2月9日，將陸續舉行響應書展「閱讀異世界」、義大利主題國等，熱鬧舉辦主題書展、講座、DIY、說故事活動及各式豐富閱讀活動，並將於12/27日起陸續於台北國際書展線上書展閱讀大小事曝光，歡迎全台共襄盛舉。

復刻去年，今年財團法人台北書展基金會也同樣會與不只是圖書館 Not Just Library 共同主辦台灣設計書書展，將2025年與歷屆獲獎書一併展陳，備受期待，圖為去年書展示意。圖／台灣設計研究院臉書粉專

台灣最美麗的書-2025金蝶獎 不只是圖書館率先登場

隨著2025年「金蝶獎」得獎公布，自2025年1月14日至3月23日於松山文創園區，由財團法人台北書展基金會與不只是圖書館，共同主辦「台灣最美麗的書—2025金蝶獎」，也將完整展現台灣書籍設計的獨特風采。本次展覽亦邀請設計師與評審推薦設計書單，帶領觀眾探索書籍設計的魅力與價值。

展覽亮點包括一次欣賞15件入選作品、評審與設計師推薦書單，以及設計講座與工作坊，提供豐富的觀展體驗。凡於2025年2月4日前參觀者，還有機會獲得書展門票。

7家網路書店線上開跑 多家實體店買１本即送書展貴賓券

台北國際書展拓展網路觸及率，連年與國內三大網路書店博客來、誠品線上、金石堂合作，今年更擴大攜手各網路書店舉辦線上書展，包括：HyRead凌網、Readmoo讀墨、三民網路書店、灰熊iREAD等平台等，共同自2024年12月18日起至2025年2月28日止，線上搶先開闢「2025台北國際書展大獎」與「2025金蝶獎」入圍書展，讓讀者在彈指間即可品好書、買好書，台北國際書展線上書展Online也特別於2024年12月27日啟動，與大家一起共享本屆書展大獎及金蝶獎的得獎入圍好書。

（左起）博客來、誠品、金石堂書展大獎與金蝶獎的線上書展均已登場。組圖／琅琅悅讀，各自線上官網

除了線上熱度搶搶滾，誠品書店和金石堂書店亦同步推出實體書展、好書享優惠活動。金石堂全台14家直營指定門市將自2024年12月20日起至2025年2月28日止，提供購買1本書展大獎或金蝶獎得獎書即贈書展貴賓券1張優惠（數量有限，送完為止）；誠品書店亦自2024年12月30日起至2025年1月31日於誠品新店、松菸店、南西店、新竹巨城店、台中園道店、台南南紡店、高雄遠百店等7分店同步展售「書展大獎得獎書」，7分店亦同時舉辦購買1本參展書籍即贈書展貴賓券1張，數量有限、送完為止。

展覽訊息 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025 展覽地點及時間： 台北世貿中心一館一樓展場 展出時間：2/4-2/6 (週二-日) 10:00-18:00 2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00 2/9(日) 10:00-20:00 展期6天全面開放購票入場