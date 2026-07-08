50至59歲︰邁向人生下半場，健康、職涯、財務的關鍵十年

》睡眠困擾悄悄來襲

承接荷爾蒙的變化，跨過五十歲後，許多人會明顯感受到「睡眠不再純粹」。過去一躺下就能一覺到天亮，如今卻常在半夜醒來，翻來覆去難以再次入睡。很多人直覺是自己壓力過大，但實際上，這往往與老化 及體內荷爾蒙調整密切相關。

第一個高峰：五十至五十九歲女性

對女性而言，荷爾蒙的劇烈波動，常會影響夜間睡眠。許多上班族白天忙於工作與家庭角色，夜晚卻因心跳加快或思緒無法停歇而輾轉難眠。

研究顯示，約三成女性在更年期期間會出現失眠 問題，而在五十至五十九歲之間，更有超過一半受到不同程度的睡眠困擾。

書名：《當你過了45歲：健康、職涯、財務、法律，必須按齡知道的事》 作者：康哲偉 出版社：圓神出版 出版時間：2026年07月01日

第二個高峰：六十五歲以上

進入老年後，睡眠結構會隨生理變化明顯改變。深層睡眠時間縮短、淺眠比例增加，使得夜間容易被頻尿、慢性疼痛，甚至微小聲響所干擾。許多長者感嘆：「明明睡了八個小時，卻覺得還沒睡飽。」

研究指出，六十五歲以上長者中，將近一半每週至少出現一次失眠狀況，其中約四分之一屬於慢性失眠。此外，睡眠呼吸中止症在老年族群的發生率顯著上升，患者多為男性，比例達七成左右。

睡眠不是小事，而是健康 的守門員

許多人把睡不好視為小毛病，認為忍一忍就會過去。然而醫學研究已證實，長期睡眠不足不僅會提高「三高」與代謝症候群的風險，也會讓身體長期處於疲勞與失衡的狀態。尤其是睡眠呼吸中止症所造成的夜間缺氧，更可能顯著增加心血管疾病的發生率。

改善睡眠沒有速成的方法，關鍵在於調整日常生活習慣。例如維持規律作息、睡前減少滑手機、避免過量攝取咖啡因或酒精。這些改變看似微小，長期累積下來，不僅能顯著提升睡眠的穩定度，也有助於整體身心狀態的改善。

若失眠已嚴重影響日常生活，或伴隨夜間頻尿、呼吸中止、焦慮等症狀，應及早就醫，尋求專業評估與治療。畢竟，五十歲之後，睡眠是健康下半場的基本功。與其依賴補品與偏方，不如先把「好好睡覺」這件事做好。

》甲狀腺癌偏好中年 女性

多數癌症 與高齡化高度相關，但甲狀腺癌的發病年齡相對較早，常見於中壯年族群。

根據衛福部與臺灣癌症基金會資料，甲狀腺癌的發病年齡中位數約為五十歲，女性發生率約為男性的三倍，是最常見的內分泌系統癌症之一。

別忽視脖子異常與聲音沙啞

雖然發病相對較早，但甲狀腺癌生長緩慢，早期幾乎沒有明顯症狀。許多人是在例行健康檢查中意外發現，或因吞嚥不順、偶然摸到頸部腫塊才察覺。

最初確診時，多數患者會發現甲狀腺結節。大部分結節屬於良性，例如囊腫或腺瘤，但約有5％至10％可能為惡性腫瘤。若結節突然快速增大、觸感特別硬，或伴隨聲音沙啞、頸部淋巴腫大等症狀，就應提高警覺。

就診時，醫師通常會先安排頸部超音波檢查，評估結節大小、形狀與內部結構；若出現可疑特徵，會進一步進行細針穿刺細胞學檢查（FNA），這是目前判斷良惡性結節最可靠的方法。

即使最終確診為良性結節，醫師仍會建議定期追蹤；若結節造成壓迫感、吞嚥困難或外觀突出，也可考慮手術切除或射頻消融治療，以改善症狀並降低潛在風險。

早期發現，治療效果佳

目前醫界尚未完全釐清甲狀腺癌的確切成因，但已知某些因素會提高罹病風險，例如曾接受頸部放射線治療、家族中有人罹患甲狀腺癌，或飲食中碘攝取過多或不足等。熬夜與長期壓力雖未被證實直接導致甲狀腺癌，但可能影響內分泌與免疫系統的平衡，因此仍建議維持規律作息與良好生活習慣。

對中年女性而言，中年後可在健康檢查時考慮加入頸部超音波；若出現頸部腫塊、吞嚥困難或聲音沙啞等症狀，應及早就醫檢查。

多數甲狀腺癌屬於生長較緩慢的「分化型」腫瘤，如乳頭狀癌與濾泡狀癌，治療效果普遍良好。一般以手術切除甲狀腺為主要治療方式，必要時再搭配放射性碘或藥物治療。整體而言，第一至第三期患者的存活率可達九成以上。

不過，放射性碘治療僅適用於乳頭狀癌與濾泡狀癌。對於較少見但侵襲性較強的甲狀腺癌，如髓樣癌或未分化癌，則需積極採取手術、放射線或靶向藥物等治療方式，因此及早確認病理分型，對制定合適的治療策略至關重要。

》啟動「防肌少症」的健康投資

許多人以為「肌少症」是七、八十歲才需要擔心的問題，但根據一份由亞洲肌少症專家制定的權威指南，肌少症的建議篩檢年齡已大幅下修至五十歲。究其原因，人體的肌肉量自三十歲起便開始逐年下滑，若在中年階段未及早介入，等到老年才試圖挽回，往往必須付出沉重的健康代價。

受限體質與飲食，亞洲人流失速度更快

對亞洲人而言，預防肌少症是一項不可忽視的課題。整體來說，亞洲族群的平均肌肉量略低於歐美族群，而體脂比例偏高；再加上部分地區長期以精製碳水為主的飲食習慣，使得年輕時累積的「肌肉存量」本就有限，中年後肌肉流失的影響更為明顯。

其中，亞洲女性的風險尤其高。女性年輕時肌肉量本就低於男性，日常生活或許差異不大，但更年期到來、雌激素下降後，肌肉流失速度可能加快，基礎代謝下降、肌力減弱、跌倒風險也隨之上升。

有那些徵兆可以判斷自己是否有風險？

整合亞洲多國、數萬名受試者資料的研究指出，如果同時出現「肌肉量偏低」和「肌力不足」，就需提高警覺。日常生活中可觀察是否出現：

1. 瓶蓋難以旋開

2. 毛巾不易擰乾

3. 無刻意減重，體重卻快速下降

4. 行走速度明顯變慢

這些都是肌力下降的早期徵兆。肌力與老化速度密切相關，若中年前就維持良好肌肉量與肌力，往往可延緩功能衰退。因為肌肉不只是提供力量，也是一個重要的蛋白質儲存庫與內分泌器官，關係到血糖調節、發炎反應及心血管健康。一旦肌肉大量流失，不僅行動能力受影響，糖尿病、骨折、失能與部分神經退化疾病的風險也會上升。

阻力訓練與精準營養，缺一不可

單靠散步或一般有氧運動不足以預防肌少症，必須系統性加入阻力訓練，例如重量訓練、彈力帶訓練或深蹲。即便肌肉量增加幅度有限，只要肌力提升，就能大幅降低未來失能風險。

飲食方面，蛋白質攝取至關重要。研究建議，每日蛋白質攝取量約為每公斤體重一點二至一點六公克，並平均分配於三餐。若日常飲食難以達標，可搭配乳清蛋白、肌酸或Omega-3魚油等補充品。

專家也強調，即便七十歲之後，肌肉增生雖然變得困難，但肌力仍具有可塑性。研究顯示，即使過了七十五歲，透過適當訓練仍能明顯增強肌力與日常功能。

●本文摘選自圓神出版 之《當你過了45歲：健康、職涯、財務、法律，必須按齡知道的事》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！