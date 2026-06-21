每天演好一個情緒穩定的大人，不再把委屈留到明天

THEME 03沒錯，長大是一件掃興的事情

01

晚上十一點多了，不夠好小姐突然傳了十多則訊息給我。

大意是說，她和她的生活 都很「喪」，她是沮喪的喪，而生活是喪心病狂的喪。

比如大前天是她二十七歲的生日，但她寧可把自己關在租屋處吹生日蠟燭，也不敢在社群網站上呼朋喚友，生怕別人知道了但不想理她。

結果如她所願，一整天收到的生日祝福沒有一則是來自朋友的，都是來自某某銀行和幾年前逛過的某某網站。

比如上週五老闆約她談話，她滿心歡喜，以為老闆會跟她談談調薪的事情。結果老闆只說了一句話：「下次幫我泡咖啡的時候，記得加一包奶精。」

她不知道當前工作的意義在哪裡，每次回想過去一段時間的收穫，感覺就像是從一場昏睡中醒來。

書名：《每天演好一個情緒穩定的大人【暢銷典藏改版】》 作者：老楊的貓頭鷹 出版社：高寶出版 出版時間：2026年04月22日

又比如前些天有親戚逼她相親，她剛推託說「最近有點忙，下次再約」，對方馬上激動了起來，意思是說：「你都一把年紀了，還好意思挑三揀四？」

她不明白，為什麼自己的命運要由一些既不是真心愛她，也不是真正理解她的人來擺布。

情緒 崩潰的導火線出現在今天早上，她將大瓶裝的化妝水分裝到一個精緻的小瓶子裡，結果一不小心倒太快，化妝水灑出來很多。她當時的第一反應居然是用嘴巴去啄，就像倒可樂倒滿了用嘴去吸一下，以免浪費。

她說：「那一刻我沮喪到了極點，我突然覺得自己是稀里糊塗活到這把年紀的。稀里糊塗地上學、戀愛、分手，然後單身至今；稀里糊塗地找了一份不怎麼喜歡的工作，和幾個不喜歡的同事一起工作，做著不喜歡的事情。而我身邊的很多人似乎非常清楚自己想要什麼，他們知道什麼時候該學習，什麼時候該戀愛、結婚、跳槽……他們好像天生就知道該怎麼長大成人，而我卻一直是個稀里糊塗的笨小孩。」

我回覆她：「其實，大家都差不多，越長大就越覺得快樂少得可憐，就像乞丐碗裡的幾枚硬幣似的值得感恩。」

你會發現，朋友越來越少，親人越來越老。

剛剛在KTV裡一起唱「朋友一生一起走」，出了門卻只能在心裡嘀咕：「咦，都到哪裡去了？」

始終覺得自己還是一個活在父母羽翼之下的小孩子，可一轉身卻發現父母都老了，老得走路都踏不出聲音了。

你會發現，想記的記不牢，想忘的忘不掉。該背的單字和公式，你是過目就忘；該忘的人和事，你卻記得死死的。就像是，你起身敬往事一杯酒，結果往事對你說：「不好意思，我今天開車，不能喝酒。」

並沒有親歷什麼驚天動地的大事，但一堆無足輕重卻蜂擁而至的小事卻足以擊潰你的心理防線，它們串成了鞭炮，讓你的靈魂不得安寧，讓你咬牙切齒地把這個混蛋的世界恨了好幾遍。

但我想說的是，長大過程中遇到的每個問題，都是為你量身訂做的，既避免不了，也無人代勞，唯有靠你自己死扛。

解決了，你就是這一屆人類當中的佼佼者；解決不了，你就不得不繼續在人海裡熬。

呱呱墜地的時候，我們誰都沒想到這是一個如此蠻不講理的世界。

有些人的夢想是親自上月球取一塊石頭，有些人的夢想卻是去街頭雜貨店裡買一個棉花糖；有些人覺得被叮嚀、被囑咐是一種束縛，有些人卻自始至終都無人問津；有些人生來就天賦異稟，有些人不得不流汗死撐。

也曾抱怨過原生家庭的父母，但後來逐漸意識到，他們為了供養自己已經竭盡所能；也曾抱怨過生不逢時，但慢慢了解到，自己並不是命運的特別偏愛。

那麼，活在焦慮之中，同時不被好運氣垂青，並且一路上跌跌撞撞的你，認命了嗎？

是選擇控訴命運，然後混吃等死，還是選擇埋頭努力，去改變現狀？

是選擇自艾自憐，然後昏昏欲睡，還是選擇腳踏實地，勤勤懇懇？

是選擇嫉妒那些自帶主角光環的人，還是選擇好好珍惜尚在身邊的人？

其實，長大的意義就在於，自己會越來越頻繁地意識到「我的選擇其實非常有限」，但也越來越清醒地知道「我永遠都能選擇」。

就像蔡康永在《蔡康永愛情短信：未知的戀人》中寫的那樣：「森林不殘酷嗎？有災病獵殺，但動物仍美好著。宇宙不殘酷嗎？荒寂無回應，但星辰仍美好著。社會也殘酷，有生死離別，會井乾路絕，但人仍美好著。」

是的，出身無法選擇，但人生可以！

如果上帝為你關上了一扇門，你就試試把門踹開，而不是讓上帝順便把窗戶也關上，以方便你開空調。

如果被命運扼住了喉嚨，你就伸手搔它的腋下，而不是哭訴它沒有紳士風度，沒有對你憐香惜玉。

02

你身邊有這種非常討厭卻不能撕破臉皮的人嗎？

你是不是非常在意他的舉動，無論他說什麼、做什麼，你都覺得不爽？你們是不是表面上相安無事，但其實早就詛咒對方無數遍？你是不是被他氣得吃不香、睡不好，是不是想處處與他為敵，逼他向自己求饒？你是不是盼著他失敗、出糗、倒楣，盼著他不開心、不走運？

我們為一個人生氣，主要原因是我們拿他沒有辦法。但我想提醒你的是，勞神費力地討厭一個人其實是在變相地醜化自己。

往近了看，你把本應該用在進步和快樂的時間浪費在生氣和皺眉上，然後報復心理會扭曲你的靈魂，讓你和壞人一樣心理變態，面目可憎。

往遠了看，比起餘生要遇到的諸多難題和「奇葩」，眼前這個不可愛的小朋友真的不值得浪費時間去傷腦筋，她還不夠資格列入你人生的「七十二難」。

在有能力徹底擺脫他們之前，你既要學會微笑面對，還要學會果斷拒絕。你要努力去適應所在的環境，不管是變化的季節，還是叵測的人心。

正所謂「人生如戲」，與日俱增的，除了年齡，還應該有演技。

不管是在清水中，還是在臭水溝裡，只要你有心往前游，就有機會擺脫這個討厭的環境。過程確實很不好受，但至少主動權一直在你手上。

所以，請繼續保持理智，保持上進，守住你的原則，護好你的尊嚴，學好你的知識，賺好你的錢，和那些玩得來的人一起玩。

做你覺得要緊的事，走你認為善良的路，少理那些滿身是嘴的怪物。

如果總是把注意力放在那些不喜歡你的人身上，這對那些喜歡你的人來說，非常不公平。

●本文摘選自高寶書版 出版之《每天演好一個情緒穩定的大人【暢銷典藏改版】》。👉 前往琅琅讀墨書店購買電子書，立即閱讀！