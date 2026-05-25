高齡者「太瘦」比肥胖更危險？75歲後重視高蛋白，別讓肌少症與衰弱症找上門

文／折茂 肇

老年醫學的新知：更該注意低血糖與營養不足

我在第三章提到過， 75 歲是一個疾病風險發生變化的分界點，也稍微提到糖尿病、高血脂症和心血管疾病的關係。我想在這裡進一步解釋。

一般來說， 75 歲之前，高血糖會增加死於心血管疾病的風險，但過了75 歲，高血糖引起的心血管疾病死亡風險卻只有微幅上升。反觀低血糖所導致的跌倒、骨折、中風等風險就提高不少。

換句話說， 75 歲過後，比起高血糖的危險，低血糖才更會對身體產生不良的影響。因此， 75 歲以上的糖尿病治療，血糖控制的目標值會設定得比中壯年的標準寬鬆一些，也更著重於預防低血糖帶來的併發症。

「日本老年醫學會」與「日本糖尿病學會」共同發表的「高齡者糖尿病的血糖控制目標」，就主張應該依照年齡、身體機能、認知功能等條件來調整高齡者的目標血糖值。

當然，這並非否定就醫的必要，因為高齡者隨時可能因為一點小狀況就讓病情急轉直下，所以讓醫師持續掌握日常狀態很重要。

在高血壓方面，近年來的治療指引對75 歲以上的降壓目標也設定得較為寬鬆，因為高齡者在身心狀態、生活背景、治療效果、副作用的表現上，都有很大的個體差異，所以醫師需要綜合考慮器官的受損程度、是否有慢性病、認知功能狀態、衰弱症、生活習慣等因素，來訂出合適的降壓目標與治療方式。

書名：《90歲東大名醫的放任長壽學： 不糾結血壓血糖，守住骨本，擁抱步履從容的銀髮人生》 作者：折茂 肇 出版社：遠流出版 出版時間：2026年5月27日

「高血壓治療指引」中，一般建議的診間血壓目標是：未滿75 歲為130/80 mmHg 以下， 75 歲以上則為140/90 mmHg 以下。家庭血壓目標比診間血壓再低5mmHg。

但需要注意的是，這些數值是針對那些仍能自行到門診就醫的高齡者。至於已經有衰弱症、需要照護或有失智症的人，目前還缺乏足夠的臨床證據來設定合適的降壓治療標準。

至於高血脂症，如前所述，大多數的研究都指出， 65 ∼ 75 歲時低密度膽固醇（LDL）偏高會增加心肌梗塞等冠狀動脈疾病的風險。但針對70 歲以上高齡者的研究則顯示，低密度膽固醇（LDL）值和冠狀動脈疾病之間沒有顯著的關係。

體重方面，中年期肥胖會增加失智症的風險，但65 歲以上則正好相反，體重減輕才會成為失智症的誘因。

營養不足所造成的體重下降，不僅會導致失智，還會引發肌少症和衰弱症。

換句話說，年輕到中年時期必須留意肥胖所造成的代謝症候群，但75 歲以上的高齡者，反而要注意太瘦會營養不良。

高齡者營養不良會使得肌肉量減少、肌力下降，變成肌少症，進而導致身體機能的衰退，引起衰弱症。近年來，有愈來愈多肌肉相關的研究，明確指出高齡者更要重視高蛋白飲食，避免營養不足。

調查顯示，能吃肉的高齡者，大多數都比較健康又比較活力。

不過超過了75 歲的人，突然要他們改變飲食習慣開始多吃肉，通常很難做到。所以，我們最好在「中高齡」階段就養成以肉類為主、攝取足夠蛋白質的飲食習慣。

由此可知，從死於心血管疾病的風險來看，高齡者在糖尿病與高血脂症的治療必要性，已經不像年輕時那麼高。而就失智症的風險而言，高齡者也不需要刻意改善肥胖的問題。

重點正好相反，比起肥胖，過瘦且營養不足的高齡者，才更值得注意。

隨著近年來針對高齡者的研究越來越多，我們逐漸了解到高齡者的醫療標準和年輕時已經不同了，有時更為寬鬆，甚至和年輕時的建議方向正好相反。

●本文摘自遠流出版《90歲東大名醫的放任長壽學： 不糾結血壓血糖，守住骨本，擁抱步履從容的銀髮人生》

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