別追求不失誤的人生！專業心理教練教你用8個運動員心態，突破人生挑戰

文／陳泰廷

運動選手送給我的八件生命禮物

擔任運動心理教練多年來，我長期陪伴與輔導選手。然而很多時候並非我在教他們，是他們不斷重塑我對世界的理解。

我從小是桌球選手，現在依然熱中參賽，因此我不是只在場邊觀看的人，同時也很能體會選手的壓力。我很清楚，每一場比賽都是獨一無二的，甚至可能成為改寫人生的關鍵時刻。

比賽之所以迷人是因為它從不重來，即使是同樣的對手與場地，當天的身體狀態、心理波動、比分走向與關鍵瞬間，都不可能被複製。站上場的那一刻，你唯一能做的就是帶著此刻完整的自己，勇敢地向前迎戰。

也因此，我更深刻地體會到：比賽，從來不是比誰比較不緊張、誰完全不失誤，真正比的是在壓力下，誰還能做出對自己最有利的選擇，即使連續失誤，仍願意相信自己，為成功奮力一擊。

透過比賽，我為自己書寫著人生故事，除了追求結果，更重要的是在一次次練習中，如何與壓力共處、如何下好決策，又如何在不確定中繼續前進。這些站在場上的經驗也讓我在陪伴選手時，不只談理論，更真正懂得──那個時刻有多難。

從運動場看人生

生活裡，我們常用機率衡量風險，只要有失誤的可能就認定遲早會發生，並致力把風險降到最低。然而在運動場上，看似理性的邏輯卻偶爾會失靈，你會發現世界並非總是依循生活中的邏輯運作。

我親眼見過在舉重比賽的最後一把，選手挑戰從未舉過的重量。理性來看，幾乎等於失敗率百分之百，但就在全場屏息的瞬間，他完成了那一把，刷新紀錄，也打破理性的想像。

那一刻，我對「可能性」有了新的理解。原來所謂機率為零，並不等於不可能。差別從來不在能力高低，而在你是否相信自己已做好迎向極限的心理準備。

我也從選手身上看見，面對高度失敗風險的勇氣並非一瞬間產生，那是在訓練中，反覆做出不退縮的選擇，逐步累積而成。困難的訓練課表、反覆失敗、決定再試一次，慢慢地把不會的事做到會，把困難的事做到沒那麼困難。當能力夠了，勇氣也追上來，內心便產生踏實的自信：「我確實有機會。」

這也讓我領悟，我們要相信自己一路走來的準備。成功，從來不是奇蹟。成功是被設計、被預謀、經過長期訓練所兌現的成果。

在這條路上，除了指導，我做的更多是「陪伴」，陪選手走過害怕與不確定，也陪他們逐漸看懂：那些困難並非阻礙，其實是在指引你走向更強大的自己。

而走得越久，我也越清楚，真正能穩住一個人的，是一整個團隊願意共同承擔的支持系統。

在我與好幾百所學校合作、親眼見證許多頂尖選手成長與勝出的過程中，一再地看見同一件事：當你失敗時，有人願意撐住你；成功時，有人真心替你喝采，那種能共同承受壓力、持續向前的力量極為關鍵。

更重要的是，這些選手懂得欣賞隊友的長處，也能感激教練的辛苦付出，感受到的是一群優秀的人並肩同行，一起追逐夢想。

當一個人真正意識到自己並非孤單前行，其實是一群人陪著自己走時，那份對成功的信念才會真正被啟動，並穩定地延續下去。

這些不只是我在場邊看到的現象，也是我長期投入運動心理諮詢，透過無數次陪伴、對話與實務，一點一滴累積而來的理解與收穫。

我陪選手學習如何為自己加油，他們也不斷提醒我：真正的強大並非在沒有壓力的時候表現完美，反而是在壓力之中，仍願意站上場，並用自己的生命經驗投入每一場比賽，點亮屬於自己的光。

八份值得珍藏的人生禮物

運動選手不只精進技巧、體能，也不單單只為了獎牌而奮鬥，他們是在蒐集人生中最值得珍藏的八份禮物。這八種能力，也是每一個想活出精采人生的人都需要的。

1.學會怎麼贏：

從設定目標、拆解目標、設計行動、克服困難到落實執行。這不只是比賽策略，更是未來人生每場挑戰的思考模型。會「為贏做設計」的人，在人生也能更快突破與自我實現。

2.看好自己：

在低潮中不貶低自己，而是轉念、轉向、轉強。因為每一次挫敗都是轉身升級的最佳時機，能讓你變得更厲害，更難被擊倒。

3.認識自己：

運動場上沒有偽裝，選手透過練習和比賽，一次次認清自己的極限、潛力與特質。而在人生賽場上，每個人也有自己的強項與弱項，要學著強化強項、修補弱項。

4.投資自己：

平時的練習與準備，是你對未來最真誠的投資。當你懂得延遲滿足、在沒人看見時堅持，並學會在低潮時堅強，便是在累積經驗、蓄積實力，建立一個更高級版本的你。

5.超越自己：

每一次突破、修正或調整的努力，都是為了累積自信。你不需要別人認可，也不需要向別人證明什麼。你是要透過「一次次地超越自己」，建立起自信，打造超能力。

6.團隊合作：

人生不只是單打獨鬥的旅程，也需要團隊支持。就像我們從運動場能學會支援、信任、補位與同理隊友，該承擔時挺身而出，該放手時成就他人。有些時候，你只是還沒學會和別人「一起把事情做好」，不只為自己負責，更能與他人共創價值。這份「合作力」會讓你在任何地方都閃閃發光。

7.社交關係：

人生好比一個大熔爐，需要與不同性格的人並肩作戰，學習在合作中建立信任，在競爭中依然彼此尊重。每一次互動都是社交的練習，淬鍊面對人際關係的自信與智慧。

8.健康習慣：

運動是一種能延續一生的生活方式。從小養成規律運動的習慣，你會更懂得照顧身體、管理壓力與平衡情緒，以更健康的方式生活，擁有更穩定的節奏與更清晰的心態。

＃行動建議

1.為贏設計人生：每週設定一個清楚、可衡量的挑戰目標。將目標拆解到每天能完成的行動層級，持續檢核執行狀況，讓進步看得見，勝率算得出來，使成就成為必然。

2.從困難中增值：遇到挫敗時，先寫下「我哪裡做得不錯」，再整理「哪些地方還能調整得更好」。面對困難，先認同它不是扣分題，而是能力的加分題，並提醒自己一句話：「這正是能力升級的起點，也是突破上限的轉折點。」

3.知道你是誰，也知道你想成為誰：每個月做一次自我回顧，問自己兩個問題：「此刻，我正面對哪些困難？」「我可以學習用哪些方法回應這些挑戰？」透過這番整理，讓自己不只是勇於迎向困難，也能在困難中持續蛻變，逐步靠近想成為的自己。

書名：《逆境翻身：用心理韌性打造贏家心態》 作者：陳泰廷 出版社：寶瓶文化 出版時間：2026年4月8日

4.把汗水變成能力：為自己安排固定時段，持續打磨一項技能或深化一門知識，讓學習成為節奏，以「能力是否提升」作為人生增值的指標，讓能力成為你的人生最有價值的資產。

5.建立自信的心態：做任何事，不急著與他人比較，只專注與昨天的自己對照。每天在練習或工作後，問自己一句話：「今天的我，比昨天多做對了什麼？又多學會了什麼？」即使表現未如預期，也能看見進步的部分，逐步累積自信，學會欣賞並喜歡正在成長的自己。

6.和別人一起，比一個人強大得多：合作的起點是清楚地理解自己在團隊中的角色，與夥伴密切合作，串連優勢，並透過溝通建立共同目標，形成具有競爭力的合作網。

7.學會人際的溫度與距離：練習在競爭中保有對他人的尊重。遇到衝突時，先理解彼此在觀點與立場上的差異。當對方表現得不如預期，先試著了解他正面對什麼樣的問題或困難，別急著給評價。如此能創造更好的互動氛圍，也有助關係自然地升溫。

8.打造長久的身心健康：運動是情緒與壓力的調節器，也是維持身心健康與良好社交的重要橋梁。每週為自己安排兩到三次的運動時段，若能邀請志同道合的夥伴同行，在運動過程中分享生活點滴，更能體會運動帶來的愉悅、陪伴感，有助於延續運動習慣，維持長久的身心健康。

＃送給你的一句話 運動員教會我們如何在壓力中，設計一場成功的人生，在困難中成長，透過團隊合作發揮彼此的力量，並把這些能力帶進一輩子的人生賽場。

●本文摘選自寶瓶文化出版之《逆境翻身：用心理韌性打造贏家心態》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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