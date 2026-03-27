聊完天更累：揭開MBTI能量真相，讓你擺脫心累的職場社交

你我如同N極與S極，四種指標的差異

文／曹受妍

能量方向，外向型（E）↔內向型（I）

能量方向是人們最容易理解的指標。通常內向型偏好與少數人維持關係；而相反地，外向型則傾向與多數人締結關係，所以常常被誤以為只是單純的外向、內向性格。此處的能量方向指標可以視為區分能量在什麼環境下被滿足的指標。舉例來說，面對「你都是如何緩解壓力的呢？」這個問題，外向型的人有從身邊人給予的安慰和鼓勵中補充能量的傾向；而內向型則表現出藉由睡覺或看電影，一邊清空頭腦或獨自整理想法，來補充能量。然而，隨著年齡和環境的變化，我們有可能會混用或混淆自己的樣貌，因此能量方向指標也是一個會根據環境而變化的指標。

＃語言vs文字的便利性

比較社群網站使用數值的結果顯示，外向型比起內向型的人，在社群網站上傳貼文的頻率更高（引用弘益大學朗瑞於二○二○年發表的論文）。喜歡展現自身想法的外向型，在會議場合上也能展現出他們的存在感。

書名：《工作，從MBTI開始：認識自己的工作偏好，不再承受職場內傷……三星、SK、LG等企業都在用的組織生存說明書！》 作者：曹受妍 出版社：讀書共和國／方舟文化 出版時間：2025年12月03日

在會議上平均只需兩秒，就能毫無顧忌地表達想法的外向型，或許會覺得平均猶豫不決了七秒後，才用稍嫌微弱的聲音回答的內向型缺乏自信。這是因為內向型的人在整理好自己的想法前，很難用語言表達出來。相反地，偏好透過語言整理思緒的外向型則會在大家保持沉默的肅穆場合說出：「那個……我認為是這樣。」比起紙張，更傾向用聲音填滿空間。

這種樣貌在寫文章方面正好相反。擅長撰寫文章的內向型覺得用文字表達自己的想法更輕鬆；然而與此相反的是，如果讓外向型的人從原本擅長的語言表達，改成利用文字表達自己的想法，會讓他們感到吃力。

＃外向型和內向型的其他表現方式

某天，內向型的人為了討論公事，向外向型的同事提出了邀約。

內向型：「有事情想要跟你一起討論，有空要不要去喝一杯呢？」

外向型：「好啊！要不要今天就去？」

總是給人親切且積極傾聽形象的外向型同事一入座，就開始說起自己的事。就這樣隨著時間過去，到了差不多要分開的時候，同事說：「今天也都是我在說話，下次你一定要多說一點。」然後就這樣結束了這次的約會。兩人都覺得這樣分開很不踏實。內向型的人心想：「你要開口問，我才能回答啊……。」為了沒能說出口的話而感到可惜；外向型的人則會覺得：「我已經說了這麼多我的事了，為什麼你一句話都不說呢？是我話太多了嗎？」因為沒能聽到對方想說的話而覺得惋惜。

外向型和內向型有什麼區別呢？外向型的人相信對方會像自己一樣敞開心胸；而內向型的人則期待他人的提問，讓自己可以發言。由此可知，兩種類型的人營造對話氣氛的方法大不相同。不僅如此，外向型的人偏好動員表情、手勢等，積極強調自己的想法。另一方面，內向型則利用低調的敘事方式和謹慎的行動，讓他人集中傾聽自己想說的內容。另外，內向型的人比起外向型的人更加以自己為中心，所以常常使用「我」；外向型則較常使用「我們」。這也是一項顯著的差別。

＃在辦公室裡偏好的座位

在辦公室裡選擇自己感覺舒適的座位時，內向型的人大部分會選擇偏僻且可以完全專注在工作上的座位，或是因為不顯眼而能夠與他人保持距離的空間。相反地，外向型的人雖然不會偏好位在入口旁，完全暴露在外的座位，但是有可能因為太過與世隔絕的座位而感到鬱悶。他們通常喜歡在不需要極度專注於業務的時期，可以掌握同事們的狀況，或是想說出「唉，集中注意力太久了」、「現在開始專心工作」之類的自言自語時，也能互相分享的適當距離。

＃在家（休息）時的樣貌

在完整的休息空間 ── 家裡，家人正在等著你。外向型的人今天也想和心愛的家人分享日常生活；不過，對內向型來說，不管再怎麼親近的關係，還是希望可以保障專屬自己的空間。有些人曾承認在踏進家門前，會待在自己的車裡獨處一段時間。「家人總是以為我是加完班回家的，其實我常常待在車上吃飯或看電影打發時間。我連在自己的家裡，都能感覺到自己的情感被消耗。」擁有內向型性格的人會像這樣表示需要自己的空間。這項特徵在對話時也很明顯。內向型的人會說：「拜託安靜個十分鐘吧！」與此相反，外向型則會說：「為什麼不說話？難道我會吃了你嗎？我們聊聊吧！」不管是面對關係或壓力，都想要透過對話來解決。

（圖／方舟文化）

＃為了成功的合作，互相記住對方

外向型→內向型

人們常常會說，外向型認為對內向型最大的體貼，就是主動靠近。例如，認為在會議上詢問：「你覺得如何呢？」或是在初次見面的時候公開自己的故事，可以拉近與對方的距離。然而，內向型的人不論是說出自己的想法，或和他人變得親近都需要時間。因此在建立更深厚的關係前，需要一段等待時期。在開會時，內向型的人也必須有一段準備思緒的時間。所以，事前先分享會議主題，然後再開會比較有效率。此外，在會議期間，比起主動說出意見，寫下各自的想法再進行分享的書面腦力寫作（Brain Writing）式會議可能更加有效率。還有，如果想和內向型的人進行深度對話，詢問他們的想法是有效的。

內向型→外向型

內向型的人常有的錯覺是「就算不說也會知道。這種程度，應該知道了吧。」相反地，對外向的人來說，語言是「傳達自己心意大小」的工具，所以有想要的東西時，他們都會毫不猶豫地表現出來。因此，內向型的人惜字如金的矜持模樣，在外向型的人看來，可能會被解釋成不坦率，所以我們不要把想法一點一點累積在心中，應該要及時說出來。需要整理思緒時，應該告訴對方：「我需要多一點思考時間。」讓對方知道自己的狀況。

仔細想想，外向型的人就算在思考的期間，不也總是會告知自己的想法，並透過「太過專心了。休息一下吧！」或「嚇！檔案不見了。」等，分享他們的工作狀況嗎？另外，內向型的人和外向型的人比起來，聲音有可能比較小。一個人的聲音大小在職場上，常常被視為對工作的自信與熱情。所以，懂得用有力的聲音充滿自信地表達自己的主張，也是在職場中必備的能力之一。

認知機能，實感型（S）↔直覺型（N）

認知機能與如何接收資訊有關。實感型主要透過親自看到、聽到、觸碰到的等五感（Sensing）進行認知並接收資訊；相反地，直覺型則是以第六感（Intuition）接受一件事的意義。認知偏好也是在四種指標中，可以發現彼此最多差異的指標。如果這項指標不一樣，儘管身處相同的狀況，也會接收到不同的感覺。例如，有個同事好像近距離看到你，可是他卻避開了你的眼神，也沒有向你打招呼。實感型的人會依照自身的經驗，認為：「沒有打招呼耶……難道是沒看到我嗎？」並接受這件事，然而直覺型的人則會心想：「他應該看到我了，難道是假裝不認識我嗎？」以這種方式解釋反映自身感覺的現實。

＃認知經驗的方式

假設兩個不同類型的人要進行每日業務報告。面對上司詢問今天做了哪些業務的問題，實感型的同事會從早上九點開始，一一羅列自己做過的事：「早上九點確認A業者回覆的郵件，得到肯定的答覆。接著，早上十點為了針對競爭業者進行分析，向A、B、C三家客戶企業進行電話訪談，聽到形形色色的答覆。」他們就像打開了今天的回顧影片，會依照各個時段詳細敘述。

反之，直覺型的同事則會說：「今天我和A客戶開會，簽訂了價值一百萬韓元的合約。這是一家年銷售額高達一百億韓元的公司，若把即將和子公司簽訂的合約考慮進去，每年可望為我們公司帶來超過一億韓元的收益。」在自己經歷過的事實上添加意義，並加以說明。

看待事情的角度如此南轅北轍的兩人，感覺就像是磁鐵的N極與S極一樣。

●本文摘選自讀書共和國／方舟文化出版之《工作，從MBTI開始：認識自己的工作偏好，不再承受職場內傷……三星、SK、LG等企業都在用的組織生存說明書！》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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