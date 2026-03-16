工作不該只是賺錢！三步驟重新找回工作的熱情和目標

文／賽門．西奈克、大衛．米德、彼得．道克

成就是一種權利，而非特權。我們每一個人都有資格經由自己從事的工作獲得成就感，每天起床充滿幹勁去工作，在工作場所感到安全，回家時曉得自己對某個大於個人的群體有所貢獻。成就感不是樂透彩，不該只有少數幸運兒可以擁有這種心情，有機會說：「我熱愛我的工作。」

身居領導職位的人要知道，創造一個良好的工作環境，讓手下的人也覺得自己正在實踐一個遠比自己重要的計畫，這是你身為領導者的責任。假如你為某個組織工作，但每天不論工作開始或結束都提不起勁，那你必須讓自己成為心目中理想的領導者。不論在組織裡地位高低，每一個人至少都有一個同事、客戶或窗口，我們可以為這些人與我們共事的心情負起一定責任。我們的目的並不是要探究是什麼原因妨礙到你我，而是要採取行動，對我們周遭每一個人產生正面且長久的效果。

問「為什麼」的觀念，是從我個人內心深處一段痛苦的歷程誕生的。發現這個想法的那一陣子，我對我的工作徹底失去熱忱，別人給的建言也沒有幫助：「做你喜歡的事」、「找到你的天賦」、「常保熱情」──這些都很有道理，但完全無法付諸實行。理論上我認同所有建議，但我不知道該從哪裡改變起。我不知道該做什麼才會使星期一有所不同。也因此，「為什麼」後來才會對我的人生有這麼深刻的影響力，到現在都還是。找到我的「為什麼」不只使我重拾熱忱，也讓我有辦法層層篩選，做出更好的決定。這個想法為我戴上一副新的眼鏡，我從中看到截然不同的世界。也是基於這副鏡片──鼓勵大家去做能感召他們的事，這樣我們每個人加在一起就會改變世界──我開始宣揚「為什麼」和「黃金圈」的觀念。

2009年，我在TED的演講使我有幸把這個觀念傳播給更多人知道，我的第一本書《先問，為什麼？》（Start with Why），則更深入探究問「為什麼」的理由。明白「為什麼」的個人和組織，往往享有更深遠而長久的成功，博得員工和消費者更大的信任和忠誠，而且比對手更有遠見、更願意創新。想改善我想像中的這個世界，「為什麼」和「黃金圈」的觀念是極重要的一塊拼圖。不過有一個問題。

雖然我有能力說明「為什麼」的力量和存在理由，雖然我幫助不少個人和組織找到了他們的「為什麼」，但光靠我一個人沒有辦法接觸到、甚或幫助到那麼多人，假如要對大多數人的生活發揮影響，愈多人知道愈好。於是在我奠定的基礎上，我們成立了一個團隊。團隊的夥伴把我的步驟修改得更加完善，實際助人，甚至研發線上課程，幫助大眾找到自己的「為什麼」。但即使是這樣還是不夠。這就是為什麼有這本書的誕生。

二十五年多來，我們團隊在推廣探索為什麼的過程中獲得許多共同經驗，本書就是這些經驗萃取出的精華。我們幫助過各式各樣的人，創業家、公司員工、中小企業和大企業內部團隊，幫他們找到他們的為什麼。這本書的內容與編排，也希望幫助你找到你的為什麼。

職場生活很辛苦：起床、上班、應付上司（如果你是上司就要應付所有人）、賺錢（理想上今年賺的要比去年多）、回家、處理私事、上床睡覺、起床、重複一遍。每天光這樣就忙不完了，何必異想天開，還想搞清楚「為什麼」要做這份工作？這個問題的答案很簡單。不論你是創業者、員工、團隊或部門領導，還是想掌握整個組織的為什麼，探索為什麼都能為工作注入熱情。黃金圈是一件工具，能幫助我們取得長遠的成功，得以一展抱負。

如果你是企業家，探索為什麼，有助於你向員工及客戶傳達公司哪一點與眾不同。明白你的為什麼，也比較容易找到合適的人才。每一位創業者都希望員工真心相信公司價值，但若連你自己都不清楚除了勤奮努力以外他們需要相信什麼，那你又該怎麼找到這些人？明白為什麼，才有可能招募到相信你的信念的員工，這股動機比金錢強烈太多了。

如果你是員工，明白你自己的為什麼，可以重振或恢復你的熱情，並與公司的為什麼建立連結。假如有一天和原本待的公司分道揚鑣，清楚明白你自己的為什麼會是一項珍貴的工具，幫助你選擇下一份工作，找到一間你更有機會「融入」的公司，獲得成就感。

書名：《找到你的為什麼【暢銷新版】：全球暢銷經典《先問，為什麼？》具體行動手冊，助你與團隊發現熱情、釐清目標、找到意義》 作者：賽門．西奈克、大衛．米德、彼得．道克 出版社：天下雜誌 出版時間：2026年3月6日

如果你是團隊或部門成員，隸屬於某個組織之下，你所在的單位很可能有自己的次文化。某些情況下，統整出團隊的為什麼，即團隊對整個組織的獨特貢獻，可以形成很大的影響。

如果你想發掘整個組織的為什麼，有兩條途徑可以追溯：一是創辦人的為什麼。假如創辦人已不可考，我們有一個辦法可以吸引組織成員參與，依據現有文化裡的最佳要素分析出為什麼。

不管是個人或是團隊，探索為什麼都有一些共通步驟：

第一步：蒐集並分享故事

一個人只會有一個為什麼。那不是我們嚮往成為怎樣的人，而是要表達在最理想的自然狀態下，我們是怎樣的人。如果你不自覺間已經實現了你的為什麼，那麼替自己描述清楚，可以將之轉化成更有力的工具。假如你還在努力活出為什麼，那麼理解你的目標、動機或信念，最終將有助於你轉換跑道，重新調整找出新的觀點、新的角色，或甚至是新的公司，幫助你找到至今遍尋不著的成就感。

「為什麼」是一段緣起故事。藉由回顧過去，爬梳最重要的經驗，諸如我們遇過的事、影響我們的人、我們接觸過的生命，從這些當中辨認出固定模式。個人的「為什麼」大多在青少年晚期就完全成形。要發掘為什麼，我們必須匯集那些深刻的記憶──那些決定我們的時刻，加以審視，找出其中的關聯。探索為什麼像在記憶的河流裡淘金：金子就散布在河底的泥沙下，隱藏在流水中。只有當你耐心淘洗過去那些意義深長的時刻，一粒一粒把金沙撿回來，金沙才會積聚成寶藏。

你是不是在想：「呃，這會不會像心理治療一樣花時間啊？」別擔心，我們還不需要用到躺椅。你只要盡量多想出幾個影響深遠的具體回憶，最少十個。全部記錄下來以後，從中選出五或六個對人生影響最大的，盡可能具體分享出來。

第二步：辨認主題

在你篩選故事與人分享的同時，主題會逐漸浮現，你可能從來沒對自己或團隊表達過這樣的洞見。隨著過程一步步進行，可能會有一兩個主題比其他更閃閃發亮，感覺更大、更重要。光芒耀眼到你會指著說：「這就是我，我就是這樣子的。」或是：「這就是我們，我們團隊就是這樣。」這些主題將是你陳述為什麼的基礎。

第三步：寫下來，去蕪存菁

掌握了一兩個亮眼的主題，就可以試試看描述你的為什麼。盡量簡單、可實行、著重於你對他人未來的影響，並且用你有共鳴的肯定句來表達。最後，把你描述的為什麼轉化成這個句型：我想_________________，這樣會___________________。

沒錯，就是這麼簡潔。一句話就夠了。當然，簡潔不一定代表簡單。只用一句話，就更不能模稜兩可、避重就輕。一句話是絕對最小的公分母。一句話通常更為誠實。要是能把你的為什麼扼要成一句話，你更有可能記住它，依照它去行動。

「我想_______________，這樣會________________。」這個句型適用於每一個人。這是具體說明一個人的使命衝動最簡單的方法。不論這個「為什麼」是個人的或團隊的，懷抱著明確的「為什麼」去工作，每天出門就會感覺我們身屬於某個超越自己的宏大目標。

《找到你的為什麼》是一段歷程。把這本書想像成一把鳴響起跑的槍。槍聲讓你在出發之際充滿興奮活力，但最後感動你、讓你看見自己能力的，是長跑的過程──學著實踐「為什麼」的過程中，你學到的教訓。也請記住最重要的一課。這趟長跑目的並不單只是要你跨越終點線，而是要你看到你能感召多少人和你一起跑。

●本文摘選自天下雜誌出版之《找到你的為什麼【暢銷新版】：全球暢銷經典《先問，為什麼？》具體行動手冊，助你與團隊發現熱情、釐清目標、找到意義》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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