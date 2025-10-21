「我們討厭的人事物，都讓我們更認識自己」——如果你想知道自己的陰影是什麼，就看看那些你討厭的人事物

文／鐘穎

「但凡他人使我們惱怒之處，都會讓我們瞭解自己。」 ──卡爾．榮格《回憶．夢．省思》（Memories, Dreams, Reflections）

如果你想知道自己的陰影是什麼，那就仔細看你討厭的人做了什麼，仔細聽你討厭的政論節目說了什麼。

他們那些令你作嘔和憤怒的言行舉止，就是你陰影裡的內容。他們表現了它，而你投射了它，這才引起你的惱怒。

小說家赫曼．赫塞（Hermann Hesse）說：「當你恨一個人，你恨的是在他身上看見的、屬於我們自己的某部分，而那些不屬於自己一部分的東西，並不會困擾我們。」

從這個觀點來說，這些人反而使我們更認識了自己。否則陰影的內容就會永遠處於無意識狀態，無法被人發現。

套句我愛說的：喜歡的人給你回憶，討厭的人給你經歷。人生不是得到，就是學到。

所謂「逆境菩薩」，就是那些讓我們「看了就不爽」的人。更甚者，是那些讓我們感覺正在打擊我們、壓迫我們、刺激我們、欺負侮辱我們的人。但透過他們，我們獲得了機緣，得以一窺更深層的內在。

我們討厭的人身上，必然有我們自己的影子。人應該向自己討厭的人學習，因為他身上的負面特質，很可能就是你的需要。

如果你特別討厭我行我素、得寸進尺的人，那表示你可能習慣以大局為重，喜歡照顧他人情緒。但對方身上那種「凡事以自己為尊」的惡劣態度，說不定就是你內心深處的需求。

你不用成為他，但要理解這個情緒的源頭在自己身上，而解答則在他的行為當中：你需要學習他的某些特質，來做為保護自己、愛惜自己的武器。

唯有接納陰影、與之對話，人格才能變得成熟。這便是榮格所說的「個體化」（Individuation）歷程：一段由分裂走向整合，讓自我接觸自性（Self）的旅程。

所謂「修行在人間」，真正困難的修行，就在我們日常的人際關係當中，真正的個體化並不是離群索居，而是一件在關係中才能開展的工作。否則，我們就很容易站著說話不腰疼、高高在上，自以為擁有某種境界。在日常生活中修行，比一個人深山中修行困難多了。

這就是佛教所謂的「著相 」。禪宗的祖師們很討厭那些佛裡佛氣的修行人，也反對那些把佛祖放得太大、讓世尊變得高不可攀的解經人。修道應是如常，佛祖更不是偶像。

這樣不僅不利修行，對個體化來說也走錯了方向。因為遠離了平常，就難以真正下功夫。

陰影工作不是幻想，而是人際關係中再平凡不過的事。我們被勾起的各種情緒，或好或壞，或羨慕，或嫉妒，都會指向我們內心並不瞭解的事物。透過人際互動，我們才真正體會、認識了它們。

書名：《活出你的本來面目：獻給現代人的榮格心靈指南：在有限的人生裡，活出此生的真正意義》 作者：鐘穎 出版社：三采文化 出版時間：2025年11月1日

且讓我舉幾個例子，當你覺得對方……

．自私自利 → 他的自我保護，說明你習慣自我犧牲

．吹毛求疵 → 他的注重細節，說明你習慣大事化小

．沒大沒小 → 他的不拘小節，說明你習慣聽從權威

以上說明並非全面，但我們可以從中發現，每個人的缺點與他的優點，都可以說是一體兩面。所謂的「缺點」，基於看待視角的不同，也能成為優點，然而，為什麼有些人的缺點會深深刺痛我們呢？這當中固然有對方的問題，但我們也不能排除：當中有陰影在作祟的可能。

人如果不能認出自己身上的陰影，溝通就只能淪為說服。對話本來可以讓雙方更瞭解彼此，但當我們不認識內在陰影時，對話容易變成指責，反而讓彼此離得更遠。接著，我們會找特定的人或群體來怪罪，並把個人的失敗都歸咎給他或那個群體。這也是弱勢族群經常成為代罪羔羊的原因。

治療師貝克（Aaron Beck）發現，每個暴力行為的背後，都有一個將對方把「人」貶低為「物」的自動化思考在做前導。因此，暴力總會接在「物化他人（怪罪、仇恨，貶低他人身而為人的價值）」之後出現。

這個將他人「物化」的思考一閃及逝，簡短而且偏頗，它繞開了理性的監控，快速促動人的情緒反應，催生了歧視、家暴，與屠殺。

也因此，榮格心理學認為，認識陰影是每位公民的必修課。我們不僅要認識自己的陰影，也要認識社會的陰影。前者是我們的個人內在視角盲區，後者是整個社會文化的視角盲區。

陰影不會因為我們無視它就消失。每一次否認、投射、怪罪，都在為更大的災難埋下種子。個體的陰影如果不被覺察，就會在群體中累積成仇恨、暴力與毀滅。認識陰影，是我們這個時代每一個靈魂不可推卸的責任。

不要害怕你的陰影，那是如星辰般美好的事物誕生的地方。認識陰影，就是走向一條通往完整與自由的路。你每一次誠實的自我面對，都是在替心靈鋪上一塊穩固的地磚。

希望人人都能學會以溫柔代替防衛，以理解代替指責，一小步、一小步，走向更深的自己。

●本文摘選自三采文化出版之《活出你的本來面目：獻給現代人的榮格心靈指南：在有限的人生裡，活出此生的真正意義》。

