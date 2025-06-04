琅讀金句／即使晚了別人一步，你所累積的堅實人生也不會因此動搖
【琅讀金句】
「休息」二字令許多人感到彆扭或不安，只因自己這輩子都是這麼活過來的，周圍的人也都是這麼過的，人生不能休息，被視為天經地義之事。
但實際出發了，我才驀然明白，沒有什麼事，會因為享受些許從容就改變。
即使晚了別人一步，你所累積的堅實人生也不會因此動搖。因此別害怕，偶爾偏離常軌，別問理由，試著出發一回吧！
韓國流行語「花路」，意指鋪滿鮮花的道路，「只走花路」，代表擁有一帆風順的未來。人們總是遙遙企盼著，努力打拚之後，能在那條名為「花路」的終點，收穫所有成果和幸福。
韓國知名講者、植物療癒系作家吳坪宣，也曾追求名利，直到一場重病讓他頓悟，那些汲汲營營換來的成就，並未帶來真正的快樂。他以質樸真摯的文字，寫下在低谷中領悟的人生真諦：「誰說非得有花路，我的人生就是花。」意即幸福不在遠方，而在於當下的每一步。
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大多時候，我們會擔心自己安排休息、停下來不做任何事，就會落後他人的進度與成就，然而，比較是沒有盡頭的，他人的成功，在我們自己身上並非就能照樣行得通。如何在自己的速度與時區裡，安心地「允許」自己休息，正是現代人重要的自處課題，休息夠了，重新出發，也是很不可或缺的充電呢！
●本文摘選自采實文化出版之《每個當下，都是你的花路：曾以為遠方才有的幸福，其實早已在腳下綻放》。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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