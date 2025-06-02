琅讀金句／你已經下班了，請記得讓心也跟著下班；若還掛念著工作，代表你根本還沒下班

【琅讀金句】 下班是為了讓上班更有動力 你已經下班了， 也請記得 要讓自己的心跟著下班， 若還掛念著工作， 那表示你根本還沒下班。

有些人經常在公司留到很晚，也不是在處理公事，而是在做一些無關緊要的工作或私事，只是怕早點離開會被人說閒話，或只是在等老闆離開。明明人在公司，但心早已飛出門外，這樣的加班究竟意義何在？

當然，也有些人一旦全心投入了工作以後，或許是使命感，也許是責任感，可能單純是自己放不下。即便下班了，人已不在辦公室，心卻還繫著工作，許多解決方案、執行細節或工作行程一直在腦袋裡打轉，這根本不算是下班，只是離開公司、換了地方繼續工作而已。

願意全心投入工作固然很好，以前的我也很常把工作帶回家，或是在私人時間想著工作，但長久下來，發現這樣對自己的身體及心理都造成很大的負擔；同時，也對身邊的家人與伴侶不公平，人明明在家，卻沒有好好陪伴他們。直到自己慢慢改變工作方式，盡量準時下班，將事情做有效率的分工，也充份信任同事的處理能力，下班之後除非必要，一概不處理公事。現在回想起來，這樣的改變並沒有讓工作成效降低。

下班後不再思考工作，並不等於不認真工作，反而是好好休息、好好放鬆，這樣才有充沛的精力繼續接下來的工作。

書名：《開始，期待好日子（二版）》 作者：阿飛／鍾文飛 出版社：悅知文化 出版日期：2021年1月31日

【編輯推薦】

66個主題選自讀者們詢問阿飛的人生課題，特別撰文集結成書，雖然沒有正確解答，但會是迎向問題的最佳力量。

《開始，期待好日子》是一本寫給所有「想重新出發的人」的溫柔筆記。當你覺得日子黏膩沉重、生活缺乏方向時，這本書像是輕輕拍你肩膀的人，告訴你：「沒關係，從現在開始也不遲。」

作者以療癒而簡潔的文字，陪你看見那些被忽略的微光與可能——不用急著變好，只要願意向前，日子自然會慢慢變亮。適合在不確定的時候讀，給自己一個靜靜期待的起點。

●本文摘選自悅知文化出版之《開始，期待好日子（二版）》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡