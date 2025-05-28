琅讀金句／活著這件事無法依賴他人，必須對自己的人生負責

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生活方式本來就因人而異。每個人的生活方式都不一樣，當然也可以打造屬於自己的生活方式。活著這件事無法依賴他人，必須對自己的人生負責；因為人生要怎麼過取決於自己，沒有對錯，也不需要和別人競爭，形塑「自己的生活方式」。

你是否過著自己的理想人生？還是，其實你並不那麼瞭解自己今日的生活樣貌，是如何形塑而成的？日子一天天地過，就算苦思該如何才能有所轉變，苦惱的同時，時光也不因此停止流逝。作者松浦彌太郎以自身經驗闡述隨筆創作的哲學，分享他對人事物的思考方式與生活態度，並強調要從日常生活中尋找「祕密」的重要性，以及培養「細膩觀察」、「全盤接受」、「持續反思」等能力，最終達到內在的平靜與富足。書中也探討閱讀、書寫、思考與生活之間的緊密關聯，以及許多實用的建議，幫助讀者在生活中找到屬於自己的哲學。

【編輯推薦】

作者松浦彌太郎於本書中分享他希望以「隨筆作家的生活方式」生活，並非表示每個人都一定要寫文字，而是希望透過時時刻刻思考，自己究竟想成為什麼樣的人，開始練習關注自身與自己的生活，留意今日的自己是如何建構而成。如此一來，便能無愧於心，現在的生活、現在的自己，確實是經過精心打造，而非被動選擇，往後的日子也將更將自在、無慮。

●本文摘選自之《像隨筆作家一樣生活：松浦彌太郎的寫作與思考方式》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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