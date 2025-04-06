你不需要修復自己遭遇的創傷，只需真正看見、並與痛苦同在

這個世界沒有不帶著傷的人，困境和痛苦也是人生過程的一部分。這些負面遭遇不僅改變了我們的日常生活，更撼動了人們的心理狀態。我們或許無法忘記經歷過的一切，但可以重置、重啟，並重建一個更堅強的人生。不再執著受過的傷，而是讓自己開始好好療傷，才有復原向前走的機會。如何處理痛苦和困惑，決定了我們的未來會成為什麼樣的人。（編按）

●本文摘選自時報文化出版之《有一種傷害叫成長：穿越創傷與黑暗，重拾韌性的療癒練習》。👉 立即前往琅琅書店購買電子書，馬上開始閱讀！

文／克里斯多夫・威拉德

我們天生就有復原力

創傷會改變一切，從我們的身體和大腦，到我們與他人和世界的關係，無一例外。遭受嚴重的心理、情緒或身體傷害時，我們會用洞察力、成長與學習的機會來換取自身安全—至少暫時會這樣。

百分之六十的人會經歷「創傷後成長」

書名：《有一種傷害叫成長》 作者： 克里斯多夫・威拉德 出版社：時報文化 出版日期：2025年3月25日

幾乎所有人與天地間的萬物生靈都會在某個時刻經歷某種創傷，而其反應與療癒的方式也各不相同。

研究報告指出，男性遭遇創傷的機率高於女性，但女性比男性更容易因創傷而產生併發症，罹患創傷後壓力症候群。弱勢族群（指在不平等社會中的邊緣人或被排擠者）更有可能受到創傷及其複合效應衝擊，獲得療癒資源的管道也比較少。此外，對某些人來說，身體對創傷的反應會逐漸消失；對另一些人來說，這類反應則會刻進骨子裡，久久無法平復。但無論經歷過什麼，我們都有能力成長和改變。

令人訝異的是，研究發現，雖然有百分之七十五的人會遭遇創傷，但只有百分之八到百分之十二的人會罹患創傷後壓力症候群，百分之六十的人則會經歷創傷後成長。這是相當不錯的比例。更棒的是，創傷後壓力症候群與創傷後成長可以同時發生，兩者並不互斥。神經科學的觀點就跟大多數靈性與哲學傳統所主張的一樣：成長與痛苦是並存的。

有一點必須先說清楚，創傷及之後的復原過程充滿磨難和煎熬，不僅步調極為緩慢、難以預測，而且絕非線性發展，沒有任何事物能持續、完全緩解以及撫慰我們的傷痛。朋友提供的小撇步、心理師的建議或迷因梗圖，可能永遠都無法「修復」我們，讓我們回復到之前的狀態。或許我們無法完全理解彼此的痛苦，但我們可以認同並見證這些傷痛。

也就是說，我們無須修復創傷，或希望創傷被修復，更不是試圖修復自己，而是看見、並與我們的痛苦同在。當我們擁有適當的工具來管理與調節創傷的反應時，更能輕鬆接納自己，在他人需要時給予支持，也能做到全然地陪伴與關注。

你可能會自問，你的痛苦是否嚴重到足以稱為創傷？「創傷是對異常事件的正常反應」，這個說法雖是陳腔濫調，卻再正確不過。由於「正常」與「異常」都是主觀概念，因此，創傷對各人的影響不盡相同。

創傷隱藏在神經系統裡

我們內建的壓力和創傷反應系統，會在經歷痛苦時與事過之後保護我們，以免我們將來再度受創。而期間接收到的感官訊息，也會儲存在大腦裡，每當遇上那些依舊被神經系統視為「危險」的地方或人事物，就會觸發創傷記憶與感受。一旦這種反應隨著時間逐漸失靈，變成無意識的自動化行為，就會被貼上「失調」的標籤。但事實上，我們的神經系統只是嘗試在混亂中創造秩序罷了。

與其爭論何謂創傷，不如將這本書當成一種工具或方法，能用來關注、善待、重置與重新調節你失調的神經系統。

我們在面對威脅時會啟動防禦機制，這是很正常的反應，也是演化而來的結果，這些反應幫助了我們的祖先，也是我們得以生存的關鍵。然而，威脅越嚴重，或持續的時間越長，大腦受這些機制影響和重塑的程度就越高。無論威脅實際存在與否，只要感知到威脅，我們就會出現這類反應。

我再強調一次：無論威脅實際存在與否，只要感知到威脅，我們就會出現這些反應。

●本文摘選自時報文化出版之《有一種傷害叫成長：穿越創傷與黑暗，重拾韌性的療癒練習》。👉 立即前往琅琅書店購買電子書，馬上開始閱讀！

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