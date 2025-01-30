放假睡整天是懶散還是心累？用「耍廢」找回日常美好

大環境不好，厭世蔚為風潮，讓你只想巴著「小確幸」不放。其實厭世感的存在，源自生活帶給我們的「習得性無助」。能夠習得無助，自然也有辦法「習得樂觀」，透過心理學重塑「信念、渴望與行動」，你會看見翻轉人生的可能！（編按）

●本文摘選自方舟文化出版之《給我一點耍廢的勇氣：你的存在，永遠值得被愛！翻轉厭世負能量，休息也是一件有意義的事》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

文／王雅涵

書名：《給我一點耍廢的勇氣：你的存在，永遠值得被愛！翻轉厭世負能量，休息也是一件有意義的事》 作者：王雅涵 出版社：讀書共和國／方舟文化 出版時間：2023年1月17日

想當塊會呼吸的肉，我需要耍廢的勇氣……

身為行動心理師，我的工作有明顯的淡旺季，兩者間的收入差距超過十倍。可想而知，一般人在遇到淡季這種收入銳減的情況都很容易恐慌，我多少也會，但面對這樣的焦慮，這幾年我有了一個很好的應對方法，就是「耍廢的勇氣」。

這年頭人們太需要勇氣了，好像只要把所有「不好」的東西後面接上「的勇氣」，我們就能為自己舉起叛逆的大旗，跳脫那些被世俗定義為「好」的框架。只可惜看完了書、知道許多道理，生活還是老樣子，我們終究有太多太多包袱，希望自己不要被討厭、不要感情破碎、不要形象不完美，就更別提耍廢了，所以總是沒有真正的勇氣去做一些「不好」的事情。

但耍廢真的不好嗎？我們這就來介紹一下，到底什麼是「耍廢的勇氣」──

1.一天做一件有意義的事就夠了

我們總覺得一天之中要做很多事，才會過得有價值。如果在忙碌的一天裡完成一項任務，我們會很有成就感；但如果我們今天失業，或是宅在家裡毫無方向，我們會覺得自己很糟糕。你或許聽過有人說「停頓能幫助我們找到方向」，但落到自己身上時，往往只找到焦慮，擔心經濟、擔心健康，甚至擔心起國家。因此有時我們笑說，「就是太閒才會胡思亂想」，這句話真的挺有意思的。因為不想胡思亂想，所以一定不能讓自己太閒，可惜的是，打結的大腦不會因為你忙碌就不出來吵你，只有梳開這個結，才能真正享受悠閒。在工作量很少的時候，我經常整天待在家，比起看書我可能更愛滑手機，可以重複滑FB和IG，滑到靈魂出竅，三不五時看到別人工作賺大錢，或是有各種卓越的產出，此時我不免會用我空洞的雙眼，望向自己肥肥的肚子。

我後來發現，行動是解決焦慮的好方法，一直滑手機可能會讓我潛在的不安感提醒我得做些什麼，於是我會去打開一本書閱讀一下，很多時候真的就是讀一下，看個兩、三章這樣就夠了；或者我會打開電腦打點文章、做點簡報；又或者整理房間、做些家事、去外面買點菜回來煮等等。除了這些自己一個人可以完成的事情之外，我也可能會送個飲料給朋友探班、跟很久沒見面的人聊聊天、吃吃飯，又或者跟年紀較小的孩子玩桌遊，增進人際關係的連結。有意義的事，一天只要有一件就夠了，但這不是在交功課，而是讓你看見自己，正在面對自我、努力成長中。

2.整天完全沒動也是一件有意義的事，叫做休息

雖然大家的嘴巴都喊著要休息，但如果讓你在家一個禮拜什麼事都不做，你受得了嗎？很多人會說：「那當然，我要睡給他爽。」但我相信你應該沒多久就會開始受不了，你內心的罪惡感會跑出來跟你說：「你還要混多久啊！你還有什麼事沒做啊！別人都在努力，你離別人越來越遠囉！」

二○二○年新冠肺炎大流行，剛過年完，大陸就宣布延後開工，臺灣則宣布延後開學，假期突然變得好長，許多人必須居家隔離十四天，新聞上還出現有趣的畫面，一個國中的孩子想奪門而出，哭著跟媽媽說：「我好想上學啊，我想出去上學，我不想一直在家了！」孩子無聊到受不了，大人則更擔心未來，沒辦法藉這段時間好好休息，畢竟耍廢也是需要勇氣的。

假使你真的有段時間可以什麼都不做，請告訴自己：你不是什麼都沒做，至少你做到了「休息」這件事，這會讓你的未來更有動力，讓你擁有和自己相處的時間，表現也會更出色。請給看似耍廢實則在充電的自己一點肯定吧！

3.當別人覺得你很廢，跟對方分享你今天做得最有意義的事

這世界不太允許我們放鬆，當你看似什麼都沒做時，常有人來替你擔心或表達關心，就像過年大家害怕遇到的長輩提問：「工作薪水多少啊？」「什麼時候結婚啊？」「什麼時候生小孩啊？」「這次考試考怎樣啊？」

若是過得符合世俗標準，當然可以大大方方回答，只是這樣的人終究是少數，每個人在工作或感情上都有著自己的難處，遇到瓶頸不能扭頭就走，太多心底話終究開不了口。正因如此，擔心達不到別人期待的恐懼，在我們後面追趕著，在在提醒我們要一直努力下去，直到達標，或者力竭。

我曾遇過一位已經四十幾歲的媽媽，她說她好想去海邊放空、畫畫，但她不行，因為她爸爸會覺得身為一個好媽媽、好太太，不能拋下家人去做自己的事情。聽起來很誇張對吧？但很多時候，我們就是被社會環境、被家庭教養給限制了。厭世感常來自於我們無法停下來放鬆，殊不知，也只有停下來我們才能夠改變。

不用因為別人覺得你廢就被影響，如果你做到上面第一點和第二點，請鼓勵自己已經很棒了，一天至少做一件小小的有意義的事情，或者好好充電，好好和自己相處，你可以更相信自己，並試著跟別人分享。別人的意見和指教可以參考，但只有你自己能造照著自己的速度前進，替自己的生命負責任。

4.讓別人羨慕你的耍廢，彰顯你的價值

一個能好好休息、好好找到自己速度的人，是很令人羨慕的。人們一開始或許會批評你，這源自於他們的擔心和焦慮，但你也可以讓他們羨慕，在耍廢的時間內，主動去和人建立良好、友善、有愛的連結。舉例來說：假如你正好暫時脫離職場，還在找工作中，有半年的失業補助金可領，那就不必著急找到工作，你可以休息一下去做自己想做的事。也許你的朋友和父母會擔心你，甚至一直叫你趕快找新工作，與其和他們爭辯，或是忙著投履歷，不如像我一開始說的，去買杯咖啡探班朋友，帶家人去好好吃一餐。錢可以再賺，但在能力所及的範圍去愛，你會感受到自己不一樣的價值。

日本有一位厲害的「出租先生」，他也是因為生活上的壓力，決定來當個什麼都不做的人，如果你有需要可以找他，譬如陪吃飯、陪上班等等，只要付他車資就好。他想證明，什麼都不做也可以是個有價值的人。沒想到他這個有趣的貼文發出後，真的好多好多人來預約他的服務。最後這些故事變成了書、變成了戲劇，也為他帶來了收入。在我閱讀他的書時，心裡真的很佩服他這有點厭世、卻又創造出意外價值的行動，真的廢得閃亮！

但也要在此提醒，如果你真覺得自己一蹶不振、很長時間都完全沒有任何動力，做不了任何事情，這種情況下有可能是因為心生病了，此時尋求專業協助就成了一件很重要的事。

5.突然忙到無法耍廢也沒關係，耍廢不會生你的氣

最後，千萬別因為我們說好要耍廢，就把耍廢這件事看得太重要，重要到讓自己因為沒好好耍廢而產生罪惡感。我們隨時可以決定自己現在要超認真戰鬥，或是安逸地去休息。人的內心其實都隱藏著向上的動力，有時候感覺來了，也許就代表你已經充飽電了，那就放手去做；本來每天都睡到中午，今天突然想早起吃早餐，那就去吃。當你可以掌控何時要耍廢、何時要努力時，你就徹底擁有「耍廢的勇氣」了！

●本文摘選自方舟文化出版之《給我一點耍廢的勇氣：你的存在，永遠值得被愛！翻轉厭世負能量，休息也是一件有意義的事》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！